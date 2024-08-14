鄭伊健為宣傳台灣演唱會現身《小姐不熙娣》四度婉拒主持要求重演「陳浩南」

56歲男星鄭伊健出道多年，其長髮同《古惑仔》角色一直深入民心，近日訪台宣傳其即將舉行的演唱會，作客參與由徐熙娣（小S）主持的節目《小姐不熙娣》。期間再被要求扮返「陳浩南」，鄭伊健無奈地多番拒絕，網民睇到好尷尬！

