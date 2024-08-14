鄭伊健為宣傳台灣演唱會現身《小姐不熙娣》四度婉拒主持要求重演「陳浩南」
鄭伊健被要求扮返「陳浩南」
節目上，鄭伊健展示了他的「港普」，當被問及再次扮演《古惑仔》中角色時，鄭伊健回答自己已經脫離該角色：「你可以去香港買本《古惑仔》漫畫，快看幾遍就知道有甚麼方法去演。」當被要求展示「陳浩南」的走路風格，他則表示自己已經無法再次演出，因為他已經與該角色劃清界限。
節目進行中，小S不願就此罷休，她開始模仿「十三妹」的角色，與鄭伊健一同重現《古惑仔》的經典場面。然而，鄭伊健在這段即興演出中扮演了小S的跟班，甚至做出為她點煙的動作。小S戲謔地說：「已經點過煙了，你燒我嗎？」隨後，鄭伊健接過小S手中的香煙，表演了一個「彈煙」的動作交代收場。
小S不罷休「飛擒大咬」演激情戲
節目的高潮部分，小S提出與鄭伊健合演一段激情戲。她主動靠近鄭伊健，表示自己感到非常疲憊，而鄭伊健則是尷尬地笑著說「睡覺吧」。小S隨即假裝倒在他懷中，使鄭伊健更加尷尬，只得用手遮臉大笑。看到形勢不妙，鄭伊健試圖「逃離」現場，但小S迅速回應：「幹嗎，不能起來，你給我過來，躺好。」她進一步「自肥」，用手腳將鄭伊健牢牢固定，命令他閉上眼睛休息，無奈之下的鄭伊健只能默默接受，同時掩面呼救。
網民批評主持不懂體諒：他不想再演了
影片上傳後，網民在留言區批評主持和嘉賓不夠體諒，令鄭伊健相當尷尬 ：「鄭真的是一臉尷尬但他們還是硬要聊」、「 人家還有其他作品 然後拼命問古惑仔 演員最怕就是被定型 這樣給人感覺好像 他的其他作品在座的人都沒看過」、「其實鄭伊健有說過他不喜歡古惑仔陳浩南這個角色，因為教壞很多小朋友，所以要他再演是會抗拒」、「他的髮型穿著,在電影外,也完全沒有古惑仔的味道,他就是想盡量撇除這種感覺. 當然我也覺得,陳浩南的他是最帥的」
亦有網民認為小S不理會嘉賓感受：「他不想再演了，一直迴避 還不停叫他演，他很尷尬」、「小S過於的強迫偶像真的很沒禮貌！」、「很明顯他就是很不愛那種角色」、「鄭伊健 本人 好害羞。很可愛」