鄭伊健樊亦敏「陽光男女」35年後紅館再遇 + 多謝ERROR帶來歡樂
鄭伊健的少年回憶
近日不少圈中人睇完鄭伊健的個唱都把集郵合照放上網，昨晚輪到樊亦敏，原來她與伊健在少年時代已合作拍廣告，她在IG留言：「從上個世紀第一代陽光檸檬茶廣告到現在，我和鄭伊健終於有一張合照，很正的感覺 ，很正的一晚，很感動和非常精彩的演唱會」。網民都紛紛留言表示「回憶返晒嚟」，亦有不少人大讚樊亦敏：「最厲害係妳樣子冇乜點變，依然咁靚！」
樊亦敏做完配角做主角
樊亦敏與鄭伊健35年首次合作就是拍檸檬茶廣告，伊健是第一代「陽光男」，他在廣告中是超級受女同學歡迎的男神，而樊奕敏在廣告中只是配角，與伊健有對手戲，仲會有肢體接觸，令到第一代「陽光妹」Yvonne Yuen呷醋。而樊亦敏兩年後亦成為第二代「陽光妹」，廣告中她是情竇初開的唱片店女職員，真係好清澀。合作拍過廣告後，樊亦敏與鄭伊健曾在94年電影《風塵三女俠》中再度合作，飾演一對同居情侶，不過鄭伊健最後被女主角李麗珍力追，與樊亦敏分手。
檸檬茶廣告重溫
伊健多謝ERROR為他減壓
昨晚除了有樊亦敏捧場，台下嘉賓人氣與顏值都爆燈，包括好友蔡一智、周秀娜、林德信、Error的梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）和郭嘉駿（193）、ANSONBEAN、「籃球女神」譚旻萱（Mandy）、「膠戰女神」劉沛蘅 （Hillary）和小師妹林熙彤（Hazel）等，他們現身觀眾席即掀起一陣騷動。
鄭伊健的演出令觀眾熱血沸騰，他亦感謝大家的熱情反應，揚言令他極之開心，他說：「我另外想多謝Error，點解要多謝佢哋？」話未說完，全場尖叫，觀眾席上的肥仔和阿Dee立即舉手向台上伊健膜拜，193向他做大心心和小心心動作。伊健繼說：「我上一次演唱會，返去減壓就係睇你哋嘅Error遊。我知道今次得兩集，所以我未睇住，多謝，Thank You，多謝你哋畀我哋歡樂。仲有，我知你哋開演唱會，我知㗎，加油啦！」三子起立向伊健鞠躬，全場歡呼。伊健還笑言學習Error「自肥精神」，挑選心水的滄海遺珠表演，娛人娛己。
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