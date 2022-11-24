鄭伊健樊亦敏「陽光男女」35年後紅館再遇 + 多謝ERROR帶來歡樂

55歲的鄭伊健在紅館開9場演唱會，吸引不少圈中人捧場，除了他的歌是大家的集體回憶，當年伊健拍的檸檬茶廣告都好經典。昨晚樊亦敏去捧場，之後在社交網上載了二人在後台的合照，不得一提伊健87年拍的檸檬茶廣告，樊亦敏都有份拍，一代「陽光男女」相隔35年在紅館再合體，51歲的樊亦敏更被大讚唔識老。