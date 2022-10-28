爆谷一周 | 鄭伊健自選演唱會必唱5首歌 蒙嘉慧幫口：我想聽呢首！

ViuTV《爆谷一周》近日邀請了鄭伊健和電影《深宵閃避球》的兩位演員陳海寧（Dee姐）及雲浩影（Cloud）上節目接受訪問。三人除了大談拍攝電影時的趣事之外，亦同時為鄭伊健下月底舉行的演唱會作宣傳。鄭伊健和台前幕後都分別挑選出演唱會中必唱的五首經典金曲，太太蒙嘉慧亦都有選埋一份，大家又會想聽哪一首經典金曲呢？