爆谷一周 | 鄭伊健自選演唱會必唱5首歌 蒙嘉慧幫口：我想聽呢首！
鄭伊健自選演唱會5首必唱金曲
早前，鄭伊健上《爆谷一周》宣傳電影《深宵閃避球》和將會在月底舉行的個人演唱會。節目組特地為鄭伊健在眾多金曲中挑選了16首候選歌，並且邀請台前幕後的工作人員選中各自心水的5首演唱會必唱經典金曲。
（圖片來源：ViuTV《爆谷一周》截圖）谷德昭首先就話自己最喜歡便是《姊妹情深》的電影主題曲《仍能情深愛上》。至於鄭伊健就話希望今次演唱會能夠為觀眾帶來更多歡樂：「因為得選5首，我又想個Show開心啲，所以就必須有《極速》、《自動勝利Let’s Fight》，《一個甘去為你蹈火海的人》、《發現》同埋《我的歌》，因為基本上《我的歌》係每次都要唱。」
最後綜合台前幕後的結果，分別是《Together》、《我的歌》，以及雙冠軍《感激我遇見》及《甘心替代你》五首歌，現場伊健粉絲和伊健更加一起大合唱以上五首金曲，場面非常感動。
蒙嘉慧幫口：我想聽呢首！
除了《爆谷一周》的台前幕後工作人員之外，蒙嘉慧亦在社交平台分享自己想於演唱會聽的金曲：「我想聽內傷，一個人戀愛，我願你知道，夜還未深，迷戀，從妳眼中…….仲有咩呢？」網民亦在帖下紛紛留言自己最想聽的歌曲，看來不少網民都非常期待鄭伊健時隔三年再開的演唱會。
自揭開演唱會的主要原因
鄭伊健亦在節目中分享了自己開演唱會的最主要原因。他表示林珊珊為他爭取到檔期，大家一直都在糾結要否在這個時勢之下舉辦演唱會。鄭伊健表示自己剛開始一直反對開演唱會，認為在如此的時勢下，多一事不如少一事。經過一番投票後，製作單位決定舉辦演唱會，鄭伊健自己亦希望能夠帶更多開心的事情給香港觀眾，而且他認為不少與自己相同年紀的人覺得屬於自己年齡層的娛樂都消失了，所以自己最後亦下決心舉辦演唱會。
谷德昭爆鄭伊健演唱會壞習慣
谷德昭在節目中亦開玩笑表示，聽說鄭伊健舉辦演唱會前，有個壞習慣，就係會背好所有歌詞。鄭伊健表示這是歌手的分內事，他認為不可能在演唱會時看著提詞機去唱，所以自己盡可能會將所有歌詞記好先上台演出。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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