鄭伊健赴台灣拍戲近況曝光 《百萬人推理》細節公開陣容強大
早前傳鄭伊健放棄內地巿場，低調到台灣開工，接拍「華燈班底」導演蘇文聖的懸疑推理劇《百萬人的推理》。但低調的鄭伊健一直未有公開消息。到近日終於見到他的真人，現身開鏡拜神儀式成為全場焦點！
鄭伊健挑戰新鮮角色拍燒腦推理劇
今次原來係鄭伊健首次長時間留於台灣拍劇，據台灣報導鄭伊健於《百萬人推理》劇中形象非常新觧，別具挑戰性！劇集係懸疑推理劇，查閱「網紅殺人事件」，非常燒腦，考驗觀眾推理邏輯，仲指出鄭伊健一收到劇本就即刻答應出演，原來伊健都係推理劇迷，唔怪之得吸引到鄭伊健「棄game」赴台！
由《華燈初上》製作 演員陣容強大
除此之外，《百萬人推理》班底強勁，由大熱Netflix劇集《華燈初上》製作團隊製作，亦搵來台灣人氣男神歌手婁峻碩、金馬獎影后李霈瑜（大霈）、《華燈初上》「亨利」王柏傑、「彪哥」李李仁、榮獲金馬獎最佳新演員陳姸霏共同演出，陣容強大亮眼！
鄭伊健被台灣性感女星野生捕獲
鄭伊健以巨星身份駕臨台灣，舉手投足當然受到關注，日前台灣女藝人Apple（黃暐婷）就在街頭捕獲男神的身影，在限時動態分享男神行踪，只見限動片段中鄭伊健坐在紅色休旅車的駕駛座上，正在與對手演員拍戲，風采依舊不減當年，Apple寫道：「Sky 哥哥！」
重溫鄭伊健拒北上做大灣哥哥
「古惑仔」班底陳小春、謝天華、林曉峰主持《大灣仔的夜》於內地知名度大增，組成「大灣區哥哥」，但就唔見主角鄭伊健，內地網民不斷期望鄭伊健加入，原來鄭伊健以疫情、家庭為由拒北上拍《大灣仔的夜》，選擇在港享受家庭生活，最重要是鄭伊健有雄厚經濟支持，在港及日本都有投資物業，所以就可以揀job接！
撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：FB＠鄭伊健, ig＠ekin_cheng_official, [email protected]_lightthenigh, [email protected], ig＠shoumethemoneyxx、[email protected]
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