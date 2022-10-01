鄭伊健11月紅館舉行演唱會 重溫2019紅館演唱會Encore造型勁吸睛
鄭伊健11月紅館舉行演唱會 網民：唔好請大灣區哥哥！
54歲鄭伊健今日（30日）突發在Facebook上宣布再踏紅館，舉行演唱會，於11月21至 24日，11月26至27日再次熱唱金曲，仲講咗句：「好想見到大家」，令到一眾Fans都十分期待。短片一出都引發討論，唔少網民都準備好撲飛入場，不過都有網民笑稱今次伊健短片的造型「P太多」，「唔講以為係加藤鷹」。
紅館個唱公開多謝蒙嘉慧
鄭伊健2019年初曾於紅館舉行一連六場的《Along With Ekin Live Concert 2019》演唱會，個唱頭場全場爆滿，伊健不但唱出經典冧歌及快歌，更換上多個造型。不過最驚喜仲係太太蒙嘉慧首場陪同伊健父母睇騷，向來鮮有講愛妻宣言嘅伊健，唔止望住觀眾席上的太太唱情歌，更罕有地喺公開多謝太太，好閃呀！
鄭伊健演唱會 公開多謝蒙嘉慧
對上一次紅館演唱會於2月尾舉行，伊健以一身金、黑色打扮現身，另加一件同色長褸，披在右膊，型到震！
《甘心替代你》經典歌單冧觀眾
他唱出名曲《甘心替代你》，由與他合作多年的音樂監製陳光榮彈琴伴奏。之後冧歌一首接一首，伊健已唱出《一個為你甘去蹈火海的人》、《仍能情深愛上》、《直至消失天與地》、《誰可情深如我》等。之後走到台邊與觀眾握手，先多謝老細林珊珊，再多謝太太蒙嘉慧。呢晚，伊健太太蒙嘉慧陪同著老爺奶奶睇足全場，伊健獻唱情歌經典《一生愛你一個》時，他多次面向著觀眾席的上的太太憑歌寄意，真係好冧。
伊健台上一口氣唱出多首經典如《直至消失天與地》、《甘心替代你》、《仍能情深愛上》等影視作品主題曲。
首場雖沒嘉賓，但伊健又邀得康子妮（當時仍是《古惑仔》好兄弟林曉峰老婆）上台，擔任其中一個環節客席樂手，吹長笛伴奏，伊健還笑稱打算組成新組合名為「Cup Noodle」！
伊健換上黑紅衫唱《情路狂奔》，dancers在台上不斷打筋斗，又玩疊羅漢。唱至《興波作浪》及《友情歲月》時，舞台上出現由舞蹈員操作、一紅一藍的機械人，齊齊同伊健對戰，加埋煙火爆炸效果，掀起另一陣高潮，唔講唔知，原來機械人裝置係由日本空運而來！
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伊健激將法鞭策！蒙嘉慧甩廿磅肥肉復出
鄭伊健2019再踏紅館開騷，當年老婆蒙嘉慧( YoYo)亦宣布新動向，復出拍邵氏網劇《飛虎之雷霆極戰》，被指婚後暴肥的YoYo,更成功減肥廿磅變索開工;原來之前因滑雪跌傷導致左腳韌帶撕裂,之後又不小心整傷埋右腳,醫足兩年先康復，受傷不能做運動搞到變肥師奶﹐今次離巢無綫五年再復出拍劇當然唔衰得，YoYo早在三個月前已狂操減肥，狀態回勇仲話老公伊健未滿意，「 佢話我仲可以苗條啲！」睇嚟有老公激將法鼓勵，蒙嘉慧好快索過做女時！
蒙嘉慧 腳傷醫足兩年
13年成功降服經常被指係大細路唔願結婚的鄭伊健，蒙嘉慧嫁人校啱時間約滿離開無綫,婚後五年只間中出活動及客串拍港台劇﹐過悠閒幸福少奶奶生活更發福暴脹，更一度被以為有孕變肥。人人以為YoYo有老公錫唔憂做先變肥師奶，原來發福另有原因，兩年前YoYo因滑雪跌傷引致左腿大髀內側韌帶撕裂，之後又因打羽毛球跣低﹐再弄傷右腿腳踭韌帶，對腳連環受傷治療長達兩年，搞到不能運動而變肥。
演靚老闆娘
據知情者透露:「 本身阿Yo好鍾意運動,除咗打羽毛球仲鍾意跑步做gym,但左腳受傷之後,佢停咗運動一排,點知打羽毛球又唔小 心跣親,搞到右腳都傷埋,手尾好長醫咗成兩年,受傷之後,伊健好 緊張唔畀佢再做劇烈運動,阿 Yo自己亦都好小心,驚再唔小心整親會 好麻煩,閒賦家中養傷,搞到自己肥晒囉!」
近日宣布復出拍劇,蒙嘉慧極速狀態回勇,原來在新劇《飛虎之雷霆極戰》同三哥苗僑偉有感情線,YoYo今次復出唔使做飛虎隊拍動 作戲,反而係要做有型又靚的時裝店老闆娘,亦因此緊張狂操復 出,愛妻號伊健更專登用激將法鼓勵老婆減肥。據知情者透露:「 阿 Yo 跌親受傷,伊健緊張到要老婆以後做運動一定要做足安全保護,連運動鞋都幫阿 Yo換過晒,其實伊健唔介意阿Yo肥定瘦,但佢知老婆好重視今次復出拍劇,佢特登用激將法話仲可以再fit啲嚟鞭策老 婆,一得閒仲陪老婆一齊操 fit 㖭!」女人最大幸福咪係嫁到個好老公,可以生活無憂兼有人錫囉!
咪睇平日似足大細路掛住玩,伊健其實對老婆非常細心, 得知YoYo復出拍劇擔心自己唔夠fit,更主動陪老婆做運動keep fit,還用埋激將法話嫌老婆肥激勵老婆減肥,用心良苦！呢一首金曲一定要唱！
講到鄭伊健，大家都有期待他在演唱會上唱的經典金曲，當中包括：一生愛你一個、甘心替代你、動地驚天愛戀過、友情歲月、極速等等，首首都絕對係金曲，聽到每一首都會跟住唱出來。不過網民都指有一首歌一定要唱，就係《數碼暴龍》的主題曲「自動勝利Let’s Fight」，網民都好想嚟個「回憶殺」，整個「遇怪魔我即刻變大個！」，一定即場喊出嚟！
網民：唔要大灣區哥哥
除此之外，網民更直言：「唔駛嘉賓呀，睇你就夠」，暗示伊健唔使再請個班「大灣區哥哥」一齊熱唱「友情歲月」，唔少網民都認同該諗法，認為伊健就算請嘉賓，都唔應該再請佢地。
鄭伊健逆風台灣發展
近日元老《古惑仔》成員齊齊北上搵銀，實行「有你有我」政策，更加成為了中國人心中的「大灣區哥哥」。不過一向作風低調的鄭伊健，則選擇逆風而行，去台灣拍新劇《百萬人推理》，另外則是專注在本地創作，獲得網民同Fans的一眾大力讚好！
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