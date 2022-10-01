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鄭伊健11月紅館舉行演唱會 重溫2019紅館演唱會Encore造型勁吸睛

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今年54歲的鄭伊健近日經常蒲頭，準備有新戲《深宵閃避球》上映，而今日再次投下震憾彈，宣布將於11月中在紅館舉行六場「Here & Now 2022鄭伊健演唱會」，令到一眾Fans都忍唔住尖叫！

鄭伊健11月紅館舉行演唱會 網民：唔好請大灣區哥哥！

54歲鄭伊健今日（30日）突發在Facebook上宣布再踏紅館，舉行演唱會，於11月21至 24日，11月26至27日再次熱唱金曲，仲講咗句：「好想見到大家」，令到一眾Fans都十分期待。短片一出都引發討論，唔少網民都準備好撲飛入場，不過都有網民笑稱今次伊健短片的造型「P太多」，「唔講以為係加藤鷹」。

鄭伊健 紅館 鄭伊健
（圖片來源：[email protected] Cheng 鄭伊健）
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（圖片來源：[email protected] Cheng 鄭伊健）

紅館個唱公開多謝蒙嘉慧

鄭伊健2019年初曾於紅館舉行一連六場的《Along With Ekin Live Concert 2019》演唱會，個唱頭場全場爆滿，伊健不但唱出經典冧歌及快歌，更換上多個造型。不過最驚喜仲係太太蒙嘉慧首場陪同伊健父母睇騷，向來鮮有講愛妻宣言嘅伊健，唔止望住觀眾席上的太太唱情歌，更罕有地喺公開多謝太太，好閃呀！

鄭伊健演唱會 公開多謝蒙嘉慧

對上一次紅館演唱會於2月尾舉行，伊健以一身金、黑色打扮現身，另加一件同色長褸，披在右膊，型到震！

鄭伊健 紅館 鄭伊健 自2012年的《Light and Shadow鄭伊健演唱會》後，伊健已有7年冇一個人喺紅館開騷。
自2012年的《Light and Shadow鄭伊健演唱會》後，相隔7年，鄭伊健再於紅館開騷。

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《甘心替代你》經典歌單冧觀眾

他唱出名曲《甘心替代你》，由與他合作多年的音樂監製陳光榮彈琴伴奏。之後冧歌一首接一首，伊健已唱出《一個為你甘去蹈火海的人》、《仍能情深愛上》、《直至消失天與地》、《誰可情深如我》等。之後走到台邊與觀眾握手，先多謝老細林珊珊，再多謝太太蒙嘉慧。呢晚，伊健太太蒙嘉慧陪同著老爺奶奶睇足全場，伊健獻唱情歌經典《一生愛你一個》時，他多次面向著觀眾席的上的太太憑歌寄意，真係好冧。

鄭伊健 紅館 鄭伊健

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近年鮮有公開露面的蒙嘉慧，這段日子多陪伴伊健做運動及行山，伊健曾在訪問表示，太太身體不好，現時最重要是多休養身體，而太太跟家人的健康是伊健現在最大的責任。 鄭伊健 紅館 鄭伊健

Encore 部份白色背心好經典

Encore部份，身穿白色背心的伊健騷肌肉，仲唱出《自動勝利Let’s Fight》，即係動畫《數碼暴龍》的第一代主題曲，童年回憶返晒嚟！

鄭伊健 紅館 鄭伊健

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伊健多次主動走到台邊，拿起歌迷的手機合照。 鄭伊健 紅館 鄭伊健

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伊健台上一口氣唱出多首經典如《直至消失天與地》、《甘心替代你》、《仍能情深愛上》等影視作品主題曲。

首場雖沒嘉賓，但伊健又邀得康子妮（當時仍是《古惑仔》好兄弟林曉峰老婆）上台，擔任其中一個環節客席樂手，吹長笛伴奏，伊健還笑稱打算組成新組合名為「Cup Noodle」！

鄭伊健 紅館 鄭伊健

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伊健唱出《廿世紀的戀人們》、《看天的日子》，唱完《蒸發眼淚》時，台的中間出現一個大的呼拉圈，伊健大顯身手做出多種高難度動作，又大展強壯臂力，用呼拉圈做引體上升，然後倒吊在呼拉圈上，看到觀眾狂歡呼。

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伊健亦換上一件豹紋西裝，唱出多首快歌如《友情歲月》、《極速》、《野森林》、《Shine》、《快相》及《全城效應》等，伊健又更走到旋轉舞台中與舞蹈員一起跳舞。

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伊健換上黑紅衫唱《情路狂奔》，dancers在台上不斷打筋斗，又玩疊羅漢。唱至《興波作浪》及《友情歲月》時，舞台上出現由舞蹈員操作、一紅一藍的機械人，齊齊同伊健對戰，加埋煙火爆炸效果，掀起另一陣高潮，唔講唔知，原來機械人裝置係由日本空運而來！

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伊健話見到很多fans，亦見到很多「自己友」，說罷他用國語跟歌迷打招呼又話歡迎光臨，之後佢用番廣東話笑問fans：「我啲國語係咪有進步？」無論佢講成點，其實fans都照單全收！

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最後唱出《有你便有我》、《Together》、《For u and me》為全晚演出畫上句號。

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延伸閱讀：
伊健激將法鞭策！蒙嘉慧甩廿磅肥肉復出

鄭伊健2019再踏紅館開騷，當年老婆蒙嘉慧( YoYo)亦宣布新動向，復出拍邵氏網劇《飛虎之雷霆極戰》，被指婚後暴肥的YoYo,更成功減肥廿磅變索開工;原來之前因滑雪跌傷導致左腳韌帶撕裂,之後又不小心整傷埋右腳,醫足兩年先康復，受傷不能做運動搞到變肥師奶﹐今次離巢無綫五年再復出拍劇當然唔衰得，YoYo早在三個月前已狂操減肥，狀態回勇仲話老公伊健未滿意，「 佢話我仲可以苗條啲！」睇嚟有老公激將法鼓勵，蒙嘉慧好快索過做女時！

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蒙嘉慧 腳傷醫足兩年

13年成功降服經常被指係大細路唔願結婚的鄭伊健，蒙嘉慧嫁人校啱時間約滿離開無綫,婚後五年只間中出活動及客串拍港台劇﹐過悠閒幸福少奶奶生活更發福暴脹，更一度被以為有孕變肥。人人以為YoYo有老公錫唔憂做先變肥師奶，原來發福另有原因，兩年前YoYo因滑雪跌傷引致左腿大髀內側韌帶撕裂，之後又因打羽毛球跣低﹐再弄傷右腿腳踭韌帶，對腳連環受傷治療長達兩年，搞到不能運動而變肥。

鄭伊健 紅館 鄭伊健 婚後做幸福少奶奶的蒙嘉慧,日前宣布復出拍攝邵 氏網劇《飛虎之雷霆極戰》,之前因為腳傷暴肥的 她,成功減磅狀態回勇出席記者會!
婚後做幸福少奶奶的蒙嘉慧,日前宣布復出拍攝邵 氏網劇《飛虎之雷霆極戰》,之前因為腳傷暴肥的 她,成功減磅狀態回勇出席記者會!

演靚老闆娘

據知情者透露:「 本身阿Yo好鍾意運動,除咗打羽毛球仲鍾意跑步做gym,但左腳受傷之後,佢停咗運動一排,點知打羽毛球又唔小 心跣親,搞到右腳都傷埋,手尾好長醫咗成兩年,受傷之後,伊健好 緊張唔畀佢再做劇烈運動,阿 Yo自己亦都好小心,驚再唔小心整親會 好麻煩,閒賦家中養傷,搞到自己肥晒囉!」

近日宣布復出拍劇,蒙嘉慧極速狀態回勇,原來在新劇《飛虎之雷霆極戰》同三哥苗僑偉有感情線,YoYo今次復出唔使做飛虎隊拍動 作戲,反而係要做有型又靚的時裝店老闆娘,亦因此緊張狂操復 出,愛妻號伊健更專登用激將法鼓勵老婆減肥。據知情者透露:「 阿 Yo 跌親受傷,伊健緊張到要老婆以後做運動一定要做足安全保護,連運動鞋都幫阿 Yo換過晒,其實伊健唔介意阿Yo肥定瘦,但佢知老婆好重視今次復出拍劇,佢特登用激將法話仲可以再fit啲嚟鞭策老 婆,一得閒仲陪老婆一齊操 fit 㖭!」女人最大幸福咪係嫁到個好老公,可以生活無憂兼有人錫囉!

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咪睇平日似足大細路掛住玩,伊健其實對老婆非常細心, 得知YoYo復出拍劇擔心自己唔夠fit,更主動陪老婆做運動keep fit,還用埋激將法話嫌老婆肥激勵老婆減肥,用心良苦！呢一首金曲一定要唱！

講到鄭伊健，大家都有期待他在演唱會上唱的經典金曲，當中包括：一生愛你一個、甘心替代你、動地驚天愛戀過、友情歲月、極速等等，首首都絕對係金曲，聽到每一首都會跟住唱出來。不過網民都指有一首歌一定要唱，就係《數碼暴龍》的主題曲「自動勝利Let’s Fight」，網民都好想嚟個「回憶殺」，整個「遇怪魔我即刻變大個！」，一定即場喊出嚟！

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（圖片來源：[email protected]老孩子兒歌網 – 真人版 MV）

網民：唔要大灣區哥哥

除此之外，網民更直言：「唔駛嘉賓呀，睇你就夠」，暗示伊健唔使再請個班「大灣區哥哥」一齊熱唱「友情歲月」，唔少網民都認同該諗法，認為伊健就算請嘉賓，都唔應該再請佢地。

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（圖片來源：[email protected]芒果TV）
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（圖片來源：[email protected]芒果TV）

鄭伊健逆風台灣發展

近日元老《古惑仔》成員齊齊北上搵銀，實行「有你有我」政策，更加成為了中國人心中的「大灣區哥哥」。不過一向作風低調的鄭伊健，則選擇逆風而行，去台灣拍新劇《百萬人推理》，另外則是專注在本地創作，獲得網民同Fans的一眾大力讚好！

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（圖片來源：《百萬人推理》劇照）

圖片來源：劇照，[email protected]芒果TV，[email protected]老孩子兒歌網 - 真人版 MV，[email protected] Cheng 鄭伊健

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