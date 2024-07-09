鄭伊健英國演唱會獲黃偉文7字激讚 仲有1女神追星成功
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鄭伊健於7月6日首次到英國開演唱會，吸引大批歌迷到場支持，鄭伊健亦一連唱出多首經典金曲《我的歌》、《你的我》等。除了好友黃偉文、KOL嘉盈到場支持之外，太太蒙嘉慧亦罕有現身支持！
鄭伊健英國演唱會3度感動哽咽
鄭伊健首場英國演唱會剛好撞正歐洲國家盃英格蘭對瑞士球賽，不過台下依然有好多香港人到場支持伊健，伊健連聲感謝入場的歌迷：「好難得你哋選擇唔睇波，嚟睇我演唱會。」為了答謝在場歌迷熱烈的支持，伊健兩度Encore，在唱到《我的歌》時更忍不住感動哽咽。
蒙嘉慧激罕現身支持
有歌迷發現鄭伊健太太蒙嘉慧亦罕有到場支持先生，蒙嘉慧近年隱退幕前，當晚亦全黑色打扮登場，以素顏現身，表現得非常低調，但就對歌迷們的合照要求絕無托手掙，非常親民。
黃偉文發長文激讚：「最無被世界改變嘅人」
填詞人黃偉文今次亦有到場支持鄭伊健，演唱會過後亦在社交平台發文大讚鄭伊健，指與伊健已經認識將近30年，而鄭伊健是自己認識的人之中「最無被世界改變嘅人」：
相識接近30年，從來未試過同枱食飯，相熟程度自從我冇做DJ嘅1998年開始，一直以「每5年傾到3分鐘偈」嘅速度爬行，但冇壓力，因為冇預定要去嘅目的地。
亦完全無損「工作時互相信任、做人時互相尊重」嘅優雅距離，係，即係有距離，但係係優雅嘅。
欣賞嘅人，唔使個個都做到好朋友嘅。
我欣賞佢咩？佢係我識得嘅人𥚃面，其中一個「最初心」「最無被世界改變嘅人」。
網民反應熱烈：其他人只配做「大灣區哥哥」
網民都紛紛留言表示認同，指鄭伊健多年來保持初心，沒有像其他藝人北上發展，是香港人心目中「永遠的浩南哥」：「真的「最無被世界改變嘅人」先係最珍貴」 、「有幾多人可以隨心生活，名利係緊要，但夠用就好。以上道理好多人都明。但真係做到又有幾多人。伊健係好嘢」、「完全同意！係呢個時代洪流佢兩公婆仲Keep到自己」、「比那班大灣仔好很多很多」等。
圖片來源：IG@kaaying219、Facebook@黃偉文 Wyman Wong、網民留言截圖