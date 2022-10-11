鄭伊健爆蒙嘉慧長留日本原因 自爆經常「中伏」常遇變質劇本

鄭伊健時隔三年再有新戲上畫又開演唱會的，早前擔任鄭裕玲（Do姐）的商台節目《口水多過浪花》嘉賓。鄭伊健不但自爆經常中伏遇上「變質」劇本等趣事之外，他更在訪問中罕有主動分享有關太太蒙嘉慧的日常小事，並大爆蒙嘉慧長留日本的原因。