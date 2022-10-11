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鄭伊健爆蒙嘉慧長留日本原因 自爆經常「中伏」常遇變質劇本

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鄭伊健時隔三年再有新戲上畫又開演唱會的，早前擔任鄭裕玲（Do姐）的商台節目《口水多過浪花》嘉賓。鄭伊健不但自爆經常中伏遇上「變質」劇本等趣事之外，他更在訪問中罕有主動分享有關太太蒙嘉慧的日常小事，並大爆蒙嘉慧長留日本的原因。

鄭伊健 鄭伊健早前擔任鄭裕玲Do姐）的商台節目《口水多過浪花》嘉賓。
鄭伊健早前擔任鄭裕玲（Do姐）的商台節目《口水多過浪花》嘉賓。（圖片來源：[email protected]_do_cheng）

鄭伊健爆蒙嘉慧長留日本原因

鄭伊健太太蒙嘉慧近年定居日本，鄭伊健在訪問中表示蒙嘉慧本身喜歡學日文，加上身邊朋友推薦一起嘗試做日本地產，所以蒙嘉慧便決定長居日本過新生活。當Do姐問道鄭伊健會否掛念太太的時候，鄭伊健甜蜜表示兩人經常視像通話，加上來回日本很方便，所以都會抽空到兩地見面。

鄭伊健 鄭伊健太太蒙嘉慧近年定居日本，轉行專門做日本地產。
鄭伊健太太蒙嘉慧近年定居日本，轉行專門做日本地產。（圖片來源：[email protected]蒙嘉慧 Yoyo Mung）
鄭伊健 鄭伊健和太太蒙嘉慧一直對日本情有獨鐘，連婚禮都在日本舉行。
鄭伊健和太太蒙嘉慧一直對日本情有獨鍾，連婚禮都在日本舉行。（圖片來源：新傳媒資料庫）

鄭伊健自爆經常「中伏」常遇變質劇本

鄭伊健亦分享自己經常遇上奇怪劇本而「中伏」的趣事，他表示有很多導演經常會將電影故事大綱講到天花龍鳳，但等鄭伊健到片場時候才發現劇本完全是另一回事，他表示雖然「中伏」後的確會嬲到𤷪，但亦只會無奈接受，演好自己角色。

鄭伊健 出名脾氣好的鄭伊健連遇到奇怪劇本，都不會發脾氣，獲Do姐大讚！
出名脾氣好的鄭伊健連遇到奇怪劇本，都不會發脾氣，獲Do姐大讚！（圖片來源：[email protected]_cheng_official）

鄭伊健拍TVB劇曾大膽駁嘴 挑戰大前輩底線

雖然鄭伊健出名脾氣好，但他亦曾經試過大膽大膽駁嘴，挑戰大前輩底線！鄭伊健回憶當時拍古裝電視劇的時候，因為怕自己帶頭套會禿頭，所以將頭套帶到有幾低就幾低，令同劇大前輩發火大罵。鄭伊健最後依然無視大前輩，更向劇組駁嘴道：「點解古裝要帶頭套？點解唔可以用自己頭髮，唔係真實啲咩！」，認真大膽！

鄭伊健 雖然鄭伊健出名脾氣好，但在當年拍攝古裝劇的時候，他亦曾經試過大膽大膽駁嘴，挑戰大前輩底線！
雖然鄭伊健出名脾氣好，但在當年拍攝古裝劇的時候，他亦曾經試過大膽大膽駁嘴，挑戰大前輩底線！（圖片來源：TVB《射鵰英雄傳之南帝北丐》劇照）

蒙嘉慧幫忙睇網民留言

此外，鄭伊健亦在節目中坦言自己並不喜歡看網民的留言，因為不少網民都會為鬧而鬧，而且因為自己不是為了網民而生存，而且亦無法控制網民的想法，所以都不會特意上網看網民反應。相反太太蒙嘉慧就會常常關注網民的留言，並且會將部分意見轉告鄭伊健，非常賢良淑德！

鄭伊健 鄭伊健不愛看網民留言，太太蒙嘉慧則非常關注網民意見，兩人互相互補，非常恩愛！
鄭伊健不愛看網民留言，太太蒙嘉慧則非常關注網民意見，兩人互相互補，非常恩愛！（圖片來源：[email protected]_cheng_official）

即睇鄭伊健訪問部分精華片段！

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鄭伊健遇劇本貨不對辦，難怪佢咁好脾氣都嬲到震！

常見問題

蒙嘉慧為咩事要長留日本？

鄭伊健近日上電台節目接受Do姐訪問，大爆太太蒙嘉慧本身喜歡學日文，加上身邊朋友推薦一起嘗試⋯⋯詳見：鄭伊健爆蒙嘉慧長留日本原因

有咩攻略可搶到鄭伊健演唱會門票？

繼上一個香港演唱會”Along with Ekin”已經係2019年2月，當年連同加場，合共開六場，足足闊別歌迷多年，如果今年想搶到鄭伊健演唱會門票，必須…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_do_cheng、[email protected]_cheng_official、新傳媒資料庫、TVB《射鵰英雄傳之南帝北丐》劇照、[email protected]蒙嘉慧 Yoyo Mung資料或影片來源：[email protected]商業電台

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