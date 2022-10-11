鄭伊健爆蒙嘉慧長留日本原因 自爆經常「中伏」常遇變質劇本
鄭伊健爆蒙嘉慧長留日本原因
鄭伊健太太蒙嘉慧近年定居日本，鄭伊健在訪問中表示蒙嘉慧本身喜歡學日文，加上身邊朋友推薦一起嘗試做日本地產，所以蒙嘉慧便決定長居日本過新生活。當Do姐問道鄭伊健會否掛念太太的時候，鄭伊健甜蜜表示兩人經常視像通話，加上來回日本很方便，所以都會抽空到兩地見面。
鄭伊健自爆經常「中伏」常遇變質劇本
鄭伊健亦分享自己經常遇上奇怪劇本而「中伏」的趣事，他表示有很多導演經常會將電影故事大綱講到天花龍鳳，但等鄭伊健到片場時候才發現劇本完全是另一回事，他表示雖然「中伏」後的確會嬲到𤷪，但亦只會無奈接受，演好自己角色。
鄭伊健拍TVB劇曾大膽駁嘴 挑戰大前輩底線
雖然鄭伊健出名脾氣好，但他亦曾經試過大膽大膽駁嘴，挑戰大前輩底線！鄭伊健回憶當時拍古裝電視劇的時候，因為怕自己帶頭套會禿頭，所以將頭套帶到有幾低就幾低，令同劇大前輩發火大罵。鄭伊健最後依然無視大前輩，更向劇組駁嘴道：「點解古裝要帶頭套？點解唔可以用自己頭髮，唔係真實啲咩！」，認真大膽！
蒙嘉慧幫忙睇網民留言
此外，鄭伊健亦在節目中坦言自己並不喜歡看網民的留言，因為不少網民都會為鬧而鬧，而且因為自己不是為了網民而生存，而且亦無法控制網民的想法，所以都不會特意上網看網民反應。相反太太蒙嘉慧就會常常關注網民的留言，並且會將部分意見轉告鄭伊健，非常賢良淑德！
即睇鄭伊健訪問部分精華片段！
&t=1s
鄭伊健遇劇本貨不對辦，難怪佢咁好脾氣都嬲到震！
常見問題
蒙嘉慧為咩事要長留日本？
鄭伊健近日上電台節目接受Do姐訪問，大爆太太蒙嘉慧本身喜歡學日文，加上身邊朋友推薦一起嘗試⋯⋯詳見：鄭伊健爆蒙嘉慧長留日本原因
有咩攻略可搶到鄭伊健演唱會門票？
繼上一個香港演唱會”Along with Ekin”已經係2019年2月，當年連同加場，合共開六場，足足闊別歌迷多年，如果今年想搶到鄭伊健演唱會門票，必須…詳情請看
讀者留言