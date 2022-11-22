鄭伊健Encore環節向太太唱情歌大放閃彈 講勁冧情話：「依家興自肥嘛！」
雲浩影首次踏足紅館
樂壇新人雲浩影（Cloud）擔任伊健紅館演唱會表演嘉賓，與伊健合唱《For U & Me》、《心照》和《一對對》，這是她第一次踏上紅館舞台，心情既興奮又緊張，感謝公司給予機會之外，她還向伊健隔空畀心心講「I Love You 」，揚言感䁷好神奇和好幸福。
雲浩影激動又開心
雲浩影說：「終於第一次喺紅館舞台唱歌，我心情又激動又開心，未出場前已經透過幕牆見到坐滿觀眾，唱完歌同觀眾揮手講ByeBye時，好感動。」最初知道有份參與伊健演唱會，雲浩影坦言不敢相信：「我以為嚟唱和音，點知真係可以企喺台上面同大家唱歌，可以拎住支咪同大家介紹自己，我覺得呢件事好犀利和開心。」雲浩影笑言因為要保密，事前連家人都沒有透露，她說為了演唱會做了很多準備：「密集式練歌和綵排，仲有減肥！雖然服裝好鬆身，但我都唔敢食太肥，同埋跑步練氣和練體能，因為要連續唱幾首歌。」到出場一刻，雲浩影揚言感到好幸福：「見到由第一行到山頂嘅人，就算睇唔清楚個樣，都會見到佢哋拎住手機燈，感覺好神奇，雖然全場都係嚟聽伊健唱歌，但佢哋都會聽到我唱歌，而且佢哋都好用心去聽和去睇我表演，我覺得好幸福和好幸運。」
雲浩影對鄭伊健講「I Love You」
雲浩影一開聲唱歌獲得觀眾掌聲，雖然戴了耳機，沒有聽清楚，但看見台下伊健的Fans對自己揮手，反應很好，感到好窩心。她還展示了伊健送她小禮物打氣，還一邊講一邊按奈不住心甜傻笑，說：「嘻嘻，佢送咗今次演唱會特別版手機掛鏈畀我，雖然好牢固，點揈都唔甩，但我每日只會用一陣就收埋，因為好珍貴要好好保存。」雲浩影還畀心心向伊健前輩講「I Love You」。
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