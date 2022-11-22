鄭伊健Encore環節向太太唱情歌大放閃彈　講勁冧情話：「依家興自肥嘛！」

鄭伊健在紅館舉行第二場「HERE & NOW 鄭伊健演唱會2022」，來自新加坡、日本等各地Fans捧場，觀眾反應熱烈，就算伊健已降落後台，仍然全場大合唱《感激我遇見》而且全場手燈一片星海，非常壯觀。台下觀眾勁High，台上的伊健也感受到熱情，除去外套大騷結實雙臂，全場嘩然。而伊健唱《全城效應》時太太蒙嘉慧在觀眾席揮動應援手燈和跳舞，非常投入。到Encore環節時，伊健突然連咳幾聲，清清喉嚨，然後甜絲絲地向台下，太太坐的方向清唱《從你眼中》，大放閃彈！事後說：「我想畀個驚喜⋯⋯咁Encore梗係做自己鍾意嘅嘢，唱晒要唱嘅歌，依家興自肥嘛！」