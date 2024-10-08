ViuTV節目巡禮2025︱51歲蒙嘉慧復出拍旅遊節目狀態極佳
廣告
藝人鄭伊健與蒙嘉慧這對夫妻近年選擇在日本定居，51歲蒙嘉慧近年亦減少幕前工作，一直少有在公開活動出現。不過觀眾有福了！《ViuTV 2025》節目巡禮嘉賓名單中，蒙嘉慧秘密出山為ViuTV拍旅遊節目《呢度住吓 嗰度住吓》，叫一班網民非常期待！
蒙嘉慧狀態極佳略見幸福肥
ViuTV節目巡禮今日進行錄影，久未露面嘅蒙嘉慧亦有現身為新節目宣傳，照片中，見她精神飽滿，狀態極佳，外表亦保留了少許幸福肥，她在台上透露去日本居住原因：「其實作為藝人成日都想keep住學多啲嘢，係好事嚟嘅，所以我一直都好想學日文，咁啱嗰陣時就講開不如學日文，就最好喺嗰度住，咁就會學得好啲，亦都因為疫情，讀書兼旅行，咁我就過咗去」。
預告黃金畫面：
蒙嘉慧復出拍旅遊節目 自爆唯一條件
蒙嘉慧在近年減少了她的拍攝工作量，一直少有在公開活動出現。不過原來她在今年4月祕密拍攝了一個旅遊節目《呢度住吓 嗰度住吓》。該日本旅遊特輯實際上已於4月開拍，拍攝歷時超過三星期。節目主要探討在日本福岡的居住體驗。蒙嘉慧日前接受傳媒訪問時透露，這次復出並沒有特別要求，但就唯一向ViuTV要求要同陳海寧（Dee姐）合作。
Dee姐深得蒙嘉慧歡心
蒙嘉慧指一直很喜歡Dee姐，大讚對方得意又可愛。在接受訪問時更笑指與Dee姐相處後，整個人都感覺更加後生，並很感謝一班後生願意接受自己。
Dee姐曾與鄭伊健拍《深宵閃避球》
不少人都非常好奇到底蒙嘉慧為何會特別點名Dee姐要求一起合作，原來Dee姐早在2022年《深宵閃避球》中同過鄭伊健合作。當時Dee姐飾演8位問題少女之一，而鄭伊健就飾演閃避球教練。蒙嘉慧表示當時一見到Dee姐就好喜歡對方。
圖片來源：IG@isabellaaaaa、IG@k_p0k1、Facebook@蒙嘉慧、ViuTV