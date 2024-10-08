ViuTV節目巡禮2025︱51歲蒙嘉慧復出拍旅遊節目狀態極佳

藝人鄭伊健與蒙嘉慧這對夫妻近年選擇在日本定居，51歲蒙嘉慧近年亦減少幕前工作，一直少有在公開活動出現。不過觀眾有福了！《ViuTV 2025》節目巡禮嘉賓名單中，蒙嘉慧秘密出山為ViuTV拍旅遊節目《呢度住吓 嗰度住吓》，叫一班網民非常期待！

