鄭俊弘陪3歲罕病兒開學！何雁詩興奮直擊 爸爸曾痛哭自責1句話惹心酸
囝囝首日返學無喊過 鄭俊弘何雁詩興奮到失眠
鄭俊弘在社交平台分享影片，記錄兒子Asher首日返學的珍貴片段。畫面中，何雁詩興奮地抱著穿上整齊校服的Asher，而鄭俊弘則化身「書僮」，為兒子揹上書包並用鏡頭記錄一切。何雁詩更忍不住拿起手機與Asher自拍，隔著螢幕都能感受到夫妻二人的激動心情。
鄭俊弘在帖文中寫道：「今日係阿仔第一日返學，我哋全家都超興奮，尋晚都瞓不著，佢今日做得好好，冇喊又冇驚，好叻仔，為你感驕傲。」早前何雁詩已興奮宣布，由歲半入紙申請，終於等到政府S位特殊幼稚園學位，難怪一家人如此期待這天的來臨。
曾崩潰抱子痛哭 鄭俊弘心碎自責：係咪爸爸令到你咁？
仔仔Asher的成長路途得來不易，他出生後確診罕見遺傳病「天使綜合症」。鄭俊弘與何雁詩曾透露，在得悉兒子證實患病後，二人一度陷入崩潰狀態，情緒跌至谷底。鄭俊弘更在訪問中坦承，自己曾陷入深深的自責，無法原諒自己帶兒子來到世上受苦。他憶述當時甚至會抱著兒子痛哭，心碎地問他：「係咪爸爸令到你咁？」這番話盡顯為人父的心痛與無助，與今天見證兒子開學的喜悅形成強烈對比，令人格外動容。
何雁詩鄭俊弘睇見1事傷心爆喊
何雁詩在《晚吹－怨女俱樂部》提到，當醫生告知囝囝真的患有「天使綜合症」，Stephanie當刻覺得：「噢！原來我哋個生命係從此唔同喇！」面對重創的頭一個月，無論是自己和 Fred，甚至整個屋企氣氛都很不開心，感覺天空和所有東西都是灰色。Stephanie更指Fred曾怪責自己：「佢一直都想做一個100分嘅爸爸，當佢知道阿仔有呢個syndrome嘅時間，佢有啲怪責自己，點解爸爸會帶你嚟呢個世界上，令到你受苦。」
而記憶中自己只有一次跟Fred一齊喊：「我哋屋企望到一間幼稚園，一直都係想BB去上嗰間幼稚園嘅，已經plan曬，已經考埋收咗，跟住畀埋deposit，之後我哋話阿仔原來唔會上到呢間學校，唔會有我哋plan畀佢嘅future，佢唔會識得彈結他，佢唔會識得打golf，我哋對佢嘅呢啲expectation要放底。」Stephanie感覺是要將曾經幻想中的小朋友取消，去迎接新的未知之數。余迪偉聞言覺得：「識得講出嚟，兩公婆分享都係一個好好的療癒的方法，唔講唔講仲谷住啦。」