何雁詩2歲天使兒返學現驚人轉變 家中一人突崩潰爆喊 鄭俊弘留言：為你驕傲！

鄭俊弘與何雁詩的兒子Asher確診罕見遺傳病「天使綜合症」，早前囝囝正式入讀特殊幼稚園，夫婦二人心情既緊張又期待。事隔逾半個月，何雁詩在社交平台分享Asher的校園生活，透露囝囝適應力驚人，更直言家中有人因此激動爆喊，究竟是誰如此感觸？