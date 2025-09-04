何雁詩2歲天使兒返學現驚人轉變 家中一人突崩潰爆喊 鄭俊弘留言：為你驕傲！
何雁詩直擊囝囝返學驚人轉變 「已被玩具迷住」
何雁詩透露，囝囝Asher開展校園生活已經超過半個月，初時她與丈夫鄭俊弘都非常擔心，怕Asher在沒有父母陪伴下會害怕新環境。沒想到Asher的適應能力遠超他們想像，何雁詩在帖文中寫道：「但佢適應得好好，因為所有嘅老師都非常耐心和關心 ， 第一天我們送佢進教室嘅時候，佢已被玩具迷住了，完全沒有回頭看。」這個小小的舉動，讓父母放下心頭大石。她更欣慰表示，Asher的上課時間已由最初的2小時，增加到現在的6.5小時，讓他們夫婦倆終於能有一些私人時間，實在是個重要的里程碑。
家中保姆崩潰爆喊 鄭俊弘感動留言「為你驕傲」
正當夫婦二人為兒子順利適應新生活感到欣慰時，家中卻出現感人一幕。何雁詩分享，家中的保母姐姐因為太掛念Asher，在他上學期間竟然忍不住哭了起來，足見Asher在家中是何等受寵愛。這份真摯的感情，也讓何雁詩大為感動。而爸爸鄭俊弘雖然未有長篇大論，但也在太太的帖文下簡單而有力地留言，表達了對兒子的驕傲之情，一家人與保母之間的溫馨互動，感動了不少網民，展現了滿滿的愛。
回帶心酸史｜何雁詩曾痛哭自責 帶天使兒來世上受苦
Asher在歲半時確診患上罕見的「天使綜合症」，對鄭俊弘與何雁詩來說是個沉重打擊。何雁詩曾在訪問中坦言，初時難以接受，更一度陷入崩潰自責的情緒，痛哭質問自己為何要帶兒子來到世上受苦。不過，夫婦二人很快便收拾心情，選擇以積極樂觀的態度面對，並經常在社交平台分享Asher的成長點滴，發放正能量。如今看到Asher踏出人生重要一步，對他們來說無疑是最大的安慰，昔日的淚水都化為了今日的欣慰與驕傲。
網民湧入打氣力撐 「父母愛最偉大」
何雁詩的分享公開後，大批網民湧入留言為他們一家打氣，場面非常溫馨。網民一面倒大讚Asher叻仔，同時也佩服鄭俊弘與何雁詩的付出：「Asher好叻仔，爸爸媽媽都好叻！」、「睇到好感動，加油一家人！」、「保姆姨姨都好錫Asher，好有愛嘅家庭」。不少留言都指被他們一家的正能量所感動：「父母的愛最偉大，祝Asher校園生活愉快！」、「何雁詩同鄭俊弘係好榜樣，充滿正能量！」，網上滿是祝福與支持的聲音。