鄭俊弘公開圈中黑暗經歷 自爆17歲墮酒店陷阱被誘「陪客」
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鄭俊弘（Fred）近日接受電台節目訪問，首次公開自己17歲時一段驚險遭遇，當年有人以餐廳代言人為幌子約他到酒店見面，最終目的竟是誘騙他去「陪客」，這段黑暗經歷至今仍令他心有餘悸。
17歲鄭俊弘被約到酒店會面後驚覺對方意圖不軌
Fred憶述當年約17、18歲，有人透過經理人聯絡他，聲稱想找他擔任餐廳代言人，並安排在酒店進行會面。會面期間，對方向Fred索取私人手機號碼，其後更主動致電相約，表示「想了解你多一點」，又提議帶他去買衫，稱有韓國客人到港，問他是否有時間出席。Fred當時已感到事有蹊蹺，及後發現所謂代言根本子虛烏有，對方真正意圖是要他去陪客。他坦言當刻非常害怕，一度想用自小學習的蔡李佛拳自保。
鄭俊弘即時通知經理人封鎖對方更換電話號碼
Fred表示識破對方意圖後，第一時間通知經理人交代事件始末，隨即封鎖該名人士所有聯絡方式，並更換自己的電話號碼。他直言：「原來咁黑暗」，自此學會保護自己，絕不向陌生人透露私人聯絡方式。事件雖然已過去多年，但Fred坦承這段經歷在他心中留下陰影，令他對娛樂圈的複雜生態有了更深刻的警覺。
兒子Asher患天使綜合症鄭俊弘曾日日攬住兒子痛哭
Fred在同一訪問中亦談及家庭狀況，透露兒子Asher患有罕見的「天使綜合症」，至今仍未懂說話和走路。他坦言剛得知消息時情緒完全崩潰，「日日攬住佢，覺得好對佢唔住，會匿喺佢身後喊，同佢講對唔住。」其後接觸到更多同路人家庭，慢慢學會接受現實。他感謝太太何雁詩一直堅強撐起整個家，更從兒子身上領悟到活在當下的道理，早前更在港舉辦慈善演唱會，並將活動帶到溫哥華及多倫多，用行動支援同路人。
網民感嘆娛樂圈水深力撐Fred勇敢公開經歷
訪問播出後隨即引起網民熱議，不少人對Fred年少時的遭遇感到震驚。有網民留言表示「娛樂圈真係水深火熱」、「17歲就要面對呢啲，好彩佢夠醒目」，亦有人讚賞他願意公開分享，認為可以警惕其他年輕入行者。另有網民對Fred一家面對兒子病情的態度表示敬佩，留言鼓勵「一家人齊齊整整就係最大幸福」、「Fred同Stephanie真係好偉大」。
圖片來源：YouTube@健康旦 HiEggo、TVB、HOY、新傳媒照片庫、ig@honganc資料或影片來源：原文刊於新假期