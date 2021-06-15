鄭俊弘參加拳賽忘命操練 老婆何雁詩寫千字文心痛問：為公司犧牲健康值得咩？

鄭俊弘近月為無綫的《明星運動會》備戰，進行地獄式操練之餘，還要在20日急速跌磅，結果日日返屋企都得番半條人命，何雁詩終於忍唔住在社交網出post爆seed，心痛老公身心疲累，問鄭俊弘為公司犧牲健康是否值得，似乎有暗示無綫收買人命之意喎！

撰文：東方新地 圖片：何雁詩IG圖片、鄭俊弘IG圖片、崔建邦IG圖片