鄭俊弘何雁詩拍風水節目愛巢曝光 李丞責批多吵鬧有血光之災

鄭俊弘和何雁詩拍攝《天天開運王》風水節目，得到李丞責師傅親自上門睇風水，令二人的大埔愛巢曝光，三房兩廳闊落大廳仲有私人錄音室，李丞責師傅大讚住正風水一流的地區，不過卻批算家宅不寧、多吵鬧，仲會有血光之災㖭﹗

文：東方新地 ｜ 圖：《天天開運王》截圖、鄭俊弘、何雁詩IG