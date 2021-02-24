鄭俊弘何雁詩拍風水節目愛巢曝光 李丞責批多吵鬧有血光之災
鄭俊弘和何雁詩拍攝《天天開運王》風水節目，得到李丞責師傅親自上門睇風水，令二人的大埔愛巢曝光，三房兩廳闊落大廳仲有私人錄音室，李丞責師傅大讚住正風水一流的地區，不過卻批算家宅不寧、多吵鬧，仲會有血光之災㖭﹗
文：東方新地 ｜ 圖：《天天開運王》截圖、鄭俊弘、何雁詩IG
文：東方新地 ｜ 圖：《天天開運王》截圖、鄭俊弘、何雁詩IG
巨廳有跑步機
鄭俊弘和何雁詩帶李丞責師傅由大廳風水講起，李丞責師傅指居住地區經常有白鷺出沒，故是風水之地，更有長壽之意，又指愛巢座向是坐東北向西南，與現時的八運能配合，不過師傅指住巨型梳化話：「呢張梳化係全屋最大嘅傢俬，喺正五黃位，今年牛年五黃位代表血光之災，甚至會大病，而且多吵鬧，喺嗰個位會容易發脾氣﹗」主持區永權笑言：「好在我冇坐落去啫﹗」師傅教化解方法是放心經或佛畫像，又或者用哈哈笑畫後放銅錢去化解。
鄭俊弘、何雁詩經常在私人錄音室拍片開live、創作及錄音。
李丞責師傅然後對住鄭俊弘話：「畢竟你行緊優悠福分而得益運，呢個係慵懶位置，需要調校一下濕度，喺呢間房最好放置一部抽濕機，你就會勤力啲。」鄭俊弘唔知有冇聽從師傅的勸告要勤力啲呢﹗
之後鄭俊弘、何雁詩又帶師傅到廚房，李丞責師傅指廚房關乎一家人的健康，何雁詩指自己經常在廚房，鄭俊弘亦指二人也經常留在廚房愛親自下廚，師傅話：「個灶喺西南位，而今年個是非位正喺西南位，整體會多吵鬧，最好喺個灶頭個邊貼個笑臉圖案，又或者呢個地方用灰色，因為灰色會令人情緒會比較穏定。」
網民錯重點落在何雁詩對腿上
網民被著熱褲的何雁詩坐上洗手盆旁的甫士嚇親，紛紛留言：