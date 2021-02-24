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鄭俊弘何雁詩拍風水節目愛巢曝光 李丞責批多吵鬧有血光之災

東方新地 - 娛聞

鄭俊弘和何雁詩拍攝《天天開運王》風水節目，得到李丞責師傅親自上門睇風水，令二人的大埔愛巢曝光，三房兩廳闊落大廳仲有私人錄音室，李丞責師傅大讚住正風水一流的地區，不過卻批算家宅不寧、多吵鬧，仲會有血光之災㖭﹗
文：東方新地 ｜ 圖：《天天開運王》截圖、鄭俊弘、何雁詩IG

鄭俊弘、何雁詩因拍攝風水節目《天天開運王》令豪宅曝光。
鄭俊弘、何雁詩因拍攝風水節目《天天開運王》令豪宅曝光。
大門一邊牆放滿甜蜜合照。
大門一邊牆放滿甜蜜合照。

巨廳有跑步機

鄭俊弘和何雁詩帶李丞責師傅由大廳風水講起，李丞責師傅指居住地區經常有白鷺出沒，故是風水之地，更有長壽之意，又指愛巢座向是坐東北向西南，與現時的八運能配合，不過師傅指住巨型梳化話：「呢張梳化係全屋最大嘅傢俬，喺正五黃位，今年牛年五黃位代表血光之災，甚至會大病，而且多吵鬧，喺嗰個位會容易發脾氣﹗」主持區永權笑言：「好在我冇坐落去啫﹗」師傅教化解方法是放心經或佛畫像，又或者用哈哈笑畫後放銅錢去化解。

鄭俊弘、何雁詩愛巢大廳偌大，放得落巨型梳化，落地玻璃窗旁更放了一部跑步機。何雁詩指兩公婆最愛在梳化hea，不過原來梳化是血光之災位置。
鄭俊弘、何雁詩愛巢大廳偌大，放得落巨型梳化，落地玻璃窗旁更放了一部跑步機。何雁詩指兩公婆最愛在梳化hea，不過原來梳化是血光之災位置。
李丞責指坐梳化位置會容易發脾氣。
李丞責指坐梳化位置會容易發脾氣。

 

一聽有血光之災以及多吵鬧，鄭俊弘、何雁詩呆咗，急問如何化解。
一聽有血光之災以及多吵鬧，鄭俊弘、何雁詩呆咗，急問如何化解。

鄭俊弘私人錄音室掛滿電子結他

然後鄭俊弘、何雁詩再帶師傅入放滿結他的私人錄音室，李丞責師傅指今年棑花運在東北，文昌位正在其琴上上的燈位，而燈上有兩個尖形的獎，師傅指正是文昌位，獎項與燈都放啱位置。
鄭俊弘何雁詩拍風水節目愛巢曝光 李丞責批多吵鬧有血光之災

鄭俊弘、何雁詩經常在私人錄音室拍片開live、創作及錄音。

牆上掛滿不同結他，相信是屬於鄭俊弘。
牆上掛滿不同結他，相信是屬於鄭俊弘。
尖形獎項放正文昌位，師傅指相當適合。
尖形獎項放正文昌位，師傅指相當適合。

李丞責師傅然後對住鄭俊弘話：「畢竟你行緊優悠福分而得益運，呢個係慵懶位置，需要調校一下濕度，喺呢間房最好放置一部抽濕機，你就會勤力啲。」鄭俊弘唔知有冇聽從師傅的勸告要勤力啲呢﹗

師傅對住鄭俊弘話：「你行緊優悠福分而得益運﹗」鄭俊弘聽到後尷尬地笑。
師傅對住鄭俊弘話：「你行緊優悠福分而得益運﹗」鄭俊弘聽到後尷尬地笑。
師傅教安放抽濕機便可化解，對住鄭俊弘話：「咁你會勤力啲﹗」
師傅教安放抽濕機便可化解，對住鄭俊弘話：「咁你會勤力啲﹗」

之後鄭俊弘、何雁詩又帶師傅到廚房，李丞責師傅指廚房關乎一家人的健康，何雁詩指自己經常在廚房，鄭俊弘亦指二人也經常留在廚房愛親自下廚，師傅話：「個灶喺西南位，而今年個是非位正喺西南位，整體會多吵鬧，最好喺個灶頭個邊貼個笑臉圖案，又或者呢個地方用灰色，因為灰色會令人情緒會比較穏定。」

何雁詩成個人坐在洗碗盆旁，聽師傅睇廚房風水。
何雁詩成個人坐在洗碗盆旁，聽師傅睇廚房風水。
何雁詩細心聽從師傅的化解方法。
何雁詩細心聽從師傅的化解方法。
師傅指在灶頭胋上笑臉圖案會令人舒服一點，便能化解。
鄭俊弘、何雁詩指雖家中有工人姐姐，但平時二人都愛親自下廚，而且煮餐飯都用上三小時以上，難怪一聽師傅指灶頭是今年的是非位，都相當擔心。師傅指在灶頭胋上笑臉圖案會令人舒服一點，便能化解。

網民錯重點落在何雁詩對腿上

網民被著熱褲的何雁詩坐上洗手盆旁的甫士嚇親，紛紛留言：

有網民對何雁詩的坐姿好有意見。
有網民對何雁詩的坐姿好有意見。
有網民指何雁詩鄭俊弘愛巢裝修娘又舊。
有網民指何雁詩鄭俊弘愛巢裝修娘又舊。

鄭俊弘何雁詩拍風水節目愛巢曝光 李丞責批多吵鬧有血光之災

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