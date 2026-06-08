鄭俊弘被問何雁詩婚變疑雲 回應耐人尋味 被指擺仔上枱轉移焦點

鄭俊弘效力TVB長達24年，前日突然現身電視城出席公益金活動，正式宣布離巢以自由身發展。然而外界關注焦點並非他的事業新動向，而是妻子何雁詩早前在節目中坦言「如果知道當時情況不會選擇在一起」，令夫妻感情生變的猜測甚囂塵上，鄭俊弘的回應方式更被指刻意將兒子擺上枱轉移視線。