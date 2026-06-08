鄭俊弘被問何雁詩婚變疑雲 回應耐人尋味 被指擺仔上枱轉移焦點
鄭俊弘離巢現身電視城全程氣氛尷尬
前日鄭俊弘以自由身姿態重返電視城，面對大批傳媒追問妻子何雁詩在節目《九運會客室》中的驚人言論，全程氣氛略顯尷尬。被問及何雁詩表示「若時光倒流不會選擇鄭俊弘」是否代表婚姻出現裂痕，他先是笑着回應：「其實呢件事都發生咗咁耐，咁我覺得最緊要，目前我哋係要照顧好阿仔，照顧好佢呢個係我哋呢個重任，所以其他嘢我都唔多提。」至於事前有否跟太太溝通過，他則以「呢啲唔回應啦」一句帶過，全程未有正面回應夫妻關係是否出現問題。
鄭俊弘被指擺兒子上枱迴避感情問題
鄭俊弘在受訪中多次強調目前最重要的事是照顧患有天使綜合症的兒子Asher，並透露計劃帶兒子前往加拿大接受治療：「如果佢係嗰邊好嘅，咁就冇計啦，咁就要係嗰邊。」他表示離開TVB的最大原因亦是希望有更多時間陪伴兒子，未來工作安排「一切以兒子為先」。不過有網民質疑他全程以兒子病情作擋箭牌，刻意迴避回應與何雁詩之間的感情狀況，被指「擺個仔上枱」轉移焦點。
何雁詩2017年被冠第三者之名至今未能洗底
何雁詩與鄭俊弘的戀情自2017年在機場被拍到拖手公開以來，一直備受爭議。當年有傳鄭俊弘仍有拍拖3年多的未婚妻在身邊，何雁詩因此被外界標籤為「第三者」，鄭俊弘亦被封「賤男」。二人於2020年結婚，2022年兒子Asher出生後確診天使綜合症，網上更出現大量惡毒留言指兒子患病是「報應」。何雁詩早前在《九運會客室》中罕有正面回應事件，坦言：「如果我知道晒佢當時嘅所有嘅感情狀況，我唔會同佢一齊。」她補充指「如果去返當時事件，喺感情上會選擇簡單啲」，18字剖白被外界解讀為終於想與過去切割。
網民熱議何雁詩想切割鄭俊弘急滅火
節目播出後隨即引發網民兩極反應，有人讚賞何雁詩坦誠：「起碼肯認，比起好多人已經好坦白」、「講得出呢句話其實需要好大勇氣」。但更多網民將焦點放在夫妻關係上，紛紛推測何雁詩的言論是想與鄭俊弘切割，質疑二人感情早已生變。亦有網民對鄭俊弘的回應方式感到不滿，留言指「成日拎個仔出嚟講」、「問感情答照顧仔，答非所問」，認為他全程迴避核心問題只會令外界猜測更多。