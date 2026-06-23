鄭俊弘父親節公開天使綜合症兒子最新狀況 一個舉動令網民心酸
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鄭俊弘與患有天使綜合症的4歲兒子鄭讚廷（Asher）在父親節當日合奏鋼琴，一段短短的彈唱片段卻令無數網民看得眼眶泛紅。面對兒子因病情而無法安坐的狀況，這位爸爸全程笑容不減，展現出的耐心與父愛令人動容。
鄭俊弘父親節與兒子合奏《單車》全程笑住彈
鄭俊弘前日在社交平台分享一段與兒子合奏陳奕迅《單車》的影片，片段中4歲的讚廷坐在爸爸懷中，鄭俊弘一邊彈琴一邊唱歌，但讚廷因天使綜合症的影響，期間不斷扭動身體，更多次大力拍打琴鍵，令爸爸彈奏節奏被打亂。不過鄭俊弘全程面帶微笑，絲毫沒有不耐煩的表情，最終順利唱完整段副歌。片段中讚廷不時攬向爸爸撒嬌，父子之間的親密互動令人感受到這個家庭日常付出的心力。
鄭俊弘發長文表白兒子：爸爸愛你
鄭俊弘在帖文中寫道：「父親節快樂 育兒路很長，但我相信，每一份付出，都在孩子生命裏閃閃發光。請繼續帶着這份力量，溫柔且堅定地走下去吧。各位 父親節快樂！Asher，爸爸愛你！」字裏行間流露出這位爸爸對育兒路上種種挑戰的坦然接受，亦向同路人送上鼓勵，短短數句話已令不少家長深受觸動。
讚廷確診天使綜合症後父母曾赴美求醫
鄭俊弘與何雁詩於2020年結婚，婚後迎來兒子讚廷，惟讚廷出生後不久便確診罕見遺傳病天使綜合症，在語言、活動能力及智力發展上均面臨嚴重遲緩。夫妻二人不離不棄，曾帶兒子遠赴美國接受治療，過去數年間亦一直積極為兒子安排密集的學習和訓練課程。轉眼間讚廷已經4歲，雖然發展進度仍然落後同齡小朋友，但父母從未放棄任何讓兒子進步的機會。
網民激讚鄭俊弘樂觀面對育兒挑戰好偉大
影片發布後隨即引來大量網民留言支持，有網民表示：「很樂觀的爸爸，養育特殊小朋友的辛苦心酸我們無法體會，但是真的很偉大！加油！」亦有人大讚鄭俊弘全程保持笑容的態度令人敬佩，認為他展現了作為父親最溫柔堅定的一面。不少育有特殊需要孩子的家長亦在留言區互相打氣，表示看到片段後深受鼓舞，感謝鄭俊弘願意公開分享這段育兒日常。
資料或影片來源：原文刊於新假期