鄭俊弘曝光率激減近況曝光 網民可惜「法證元老」冇份演《法證6》
鄭俊弘曝光率激減 上電台分享近況
鄭俊弘在今年6月與太太何雁詩公開了他們的兒子患有一種罕見疾病「天使綜合症」，引起了廣泛的社會關注和支持。今年曝光率激減的鄭俊弘，不少網民都以為鄭俊弘已經離巢，不過原來鄭俊弘依然有keep住接Job，近日更為新派台歌《爛好人》上電台做訪問。鄭俊弘在訪問中提及到愛子Asher的近況，指Asher轉身、雙腿都變得更加有力，兩夫婦每日都忙於帶Asher去做治療和看醫生，不過看到Asher情況越來越好，兩夫婦都感到非常安慰。
鄭俊弘冇份拍《法證6》 網民：一定好過林正峰
雖然鄭俊弘今年在TVB的曝光率低，不過在兩套有份出演的劇集中獲好評，其中在《再見·枕邊人》做暴走FinalBoss；《逆天奇案2》做植物人等角色，都獲網民大讚演技有「突破」，令不少劇迷都為「法證祖先」鄭俊弘無法參演《法證6》感到可惜：「果然人要失去了才珍惜」「鄭俊弘一定好過林正峰」「真係寧願睇佢都唔想睇林正峰」等。
回顧《法證先鋒》元老鄭俊弘16年角色/戲份
第一輯（2006年）演女一蒙嘉慧細佬
鄭俊弘被封「法證祖先」不無道理，他23歲(2006年)時參演第一輯《法證先鋒》，飾演蒙嘉慧細佬(梁小剛)，由法證技術員做起，身為女主角細佬，屋企戲點都會有佢份，keep住有得出鏡同有對白，到第二輯(08年)都係承接故事繼續演梁小剛。
升咗職但end game
到《法證先鋒IV》(20年)鄭俊弘升LV.做科學鑑證主任，角色名亦改為湛霆，仲有朱晨麗做女友，而剛播出最新一輯《法證先鋒V》湛霆這角色亦被保留，劇中是黃宗澤下屬兼徒弟，但不幸地鄭俊弘只出現到第七集，劇情講述因為一次鑑證失誤，他被師傅黃宗澤教訓，自覺好委屈，最後吞食安眠藥自殺身亡。由第一輯演到第五輯，經歷了16個年頭，雖然對白依然不多最後仲死埋，但咁多年都仲有份演，監製總算待他不薄。
鄭俊弘：第4、5輯角色分別好大
鄭俊弘受訪時透露原來首兩天開工，便要拍攝與黃宗澤海邊真情剖白戲，幸好二人順利過關：「第一、二日開工已經要拍情緒戲，當時我同Bosco都未係好熟，未有嗰種信任同關係，但導演就猛話：『你得嘅！』好彩最後都OK，Bosco非常之好，佢嘅功力令拍攝非常舒服，大家都知道做感情戲個對手好緊要。呢個角色喺第四同第五輯嘅分別好大，希望帶到新鮮感畀觀眾。」
鄭俊弘又謂很開心能挑戰自己一口氣拍攝這麼多Heavy場口：「我好享受準備演呢啲戲嘅過程，係辛苦同唔好受，但作為演員我係鍾意嘅。最主要嘅準備功夫都係心情，例如下晝拍唔開心嘅戲，咁就要成朝都要Keep住唔開心，要不斷嘗試代入角色嘅心情，雖然好多都係憑空想像，但都會處於一個好唔開心嘅狀態，感覺係辛苦嘅。」