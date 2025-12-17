大隻Rocky首發長文交代崔碧珈戀情謎團 親解認識經過 認太大意犯低級錯誤

「大隻佬」鄭健樂與崔碧珈的戀情疑雲終於有了官方回應！這位健身界知名教練今日凌晨首度發長文親自交代整件事的來龍去脈，承認自己「太大意」導致外界誤會，更爆出兩人其實只是上星期才第一次真正見面，認識時間僅僅一個星期，完全沒有任何親密行為。這個突如其來的澄清，令原本熱烘烘的戀情傳聞瞬間降溫，但背後的真相卻更加引人深思。