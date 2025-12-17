大隻Rocky首發長文交代崔碧珈戀情謎團 親解認識經過 認太大意犯低級錯誤
Rocky承認社交平台操作失誤引發軒然大波
鄭健樂在長文中詳細解釋了事件的始末，原來一切都源於他對社交平台功能的不熟悉。他透露，上星期五與崔碧珈一起運動後共進晚餐，兩人談得相當投契，令他覺得彼此之間「有機會發展」。當晚回家後心情澎湃的他，想要正式追求崔碧珈並給她一個驚喜，於是在沒有徵求對方同意的情況下，擅自將自己Facebook的感情狀態改成「與崔碧珈戀愛中」。豈料他以為私人帳號不會被外人看到，也誤以為感情狀態必須對方確認才會公開顯示，結果崔碧珈未確認但狀態仍然顯示出來，變成所有人都看到，事件迅速發酵成為全城熱話。
崔碧珈拒認戀情後再玩Facebook狀態引猜測
事件發生後，崔碧珈在12月14日出席活動時親自澄清，強調自己仍然單身，並「落閘」表示與Rocky只是「好好好好好嘅朋友」，語氣相當明確地劃清界線。然而，到了前日12月15日，她又在Facebook把自己的感情狀況改成「與前女經理人交往中」，更留言「我哋正式一齊咗啦」，令事件再度升級引起更多猜測。其後她在昨日補充解釋，指Facebook的感情狀態其實毋須雙方確認，似乎暗示大家不要過度解讀這些社交平台上的狀態更新。這一連串的操作令網民更加摸不著頭腦，紛紛猜測她的真實意圖。
兩人僅認識一星期無親密行為強調只是朋友
Rocky在長文中特別澄清，兩人目前只是「好好好好朋友」，仍在互相了解階段，認識時間只有一星期，沒有任何親密行為。他透露兩人其實只是上星期在健身堂第一次真正見面，之後一共上了兩堂訓練課程。上星期五崔碧珈在社交平台貼出兩人的運動合照並tag他，之後還請他吃飯，飯後兩人各自回家，完全沒有進一步發展。他強調自己只是被當晚的愉快氣氛感染，才會衝動地想要給對方驚喜，結果弄巧成拙造成現在的尷尬局面。
Rocky自責太大意令崔碧珈承受不必要壓力
在長文中，Rocky多次表達對崔碧珈的歉意，承認自己的魯莽行為令對方承受了不必要的壓力和外界關注。他大讚崔碧珈是個勤力、上進、值得欣賞的女生，強調自己完全沒有惡意，只是想表達認真追求的態度。他自責太大意，不熟悉社交平台的運作機制，以為私人帳號的狀態更新不會被外人看到，結果造成外界誤會兩人已經正式交往。Rocky表示這完全不是他的本意，他只是想給崔碧珈一個浪漫的驚喜，沒想到會演變成全城關注的娛樂新聞。
網民反應兩極化有人同情有人質疑動機
事件曝光後，網民反應相當兩極化。有網民同情Rocky的遭遇，認為他只是不熟悉社交平台操作才會鬧出烏龍，「佢都係想追女仔啫，點知搞成咁」、「男人衝動啲都正常，起碼佢肯出嚟澄清」。不過也有網民質疑他的動機，認為整件事可能是炒作，「咁啱得咁橋？真係信佢先奇」、「兩個都係公眾人物，邊有咁單純」。部分網民更關注崔碧珈的反應，認為她之後在Facebook玩弄感情狀態的行為同樣令人費解，「佢哋兩個都好奇怪，一個亂改status，一個又玩嘢」。
Rocky高調認愛反被打臉網民安慰心痛
這段閃電戀情讓大家「食花生」，不少網民質疑Facebook的感情狀況更新需要另一方確認，認為崔碧珈應是早已知情。面對質疑，崔碧珈12月15日就來一次實測，將自己的Facebook情感狀況更改為與前經理人「交往中」，並寫道「我哋正式一齊咗啦」。之後她更發文解釋稱Facebook的感情狀況設置無需雙方確認，「可能大家真係唔識得玩Facebook，Facebook係唔需要對方確認，都可以tag到對方做戀愛關係，然後share喺自己個News feed度，唔信你自己試吓。我就啱啱試咗tag我前經理人Audrey，係佢唔知道嘅情況下都post咗係我News feed啦！Surprise。」這番話明顯是在暗指Rocky的一廂情願行為。
崔碧珈炫富生活成焦點分手後感情空窗
崔碧珈向來以身材好見稱，2019年與吳浩康分手後，感情一直未有着落。而她經常炫富的生活方式也成為網民關注焦點，不僅乘坐私人飛機出行，旅程中亦有豪華專車接送，盡顯其非凡財力。從她發布的照片可見，經常出入高級餐廳、景點打卡，都流露出富貴氣色。網民質疑Rocky條件不配：「Rocky冇錢，就嚟搭兩蚊車，carry唔到條女」、「一齊健下身就咁心急網上曬公開關係⋯⋯邊有女咁大愛咁包容呀 已經唔講有冇錢 要做後母照顧埋小朋友 同埋大廿一歲喎」。亦有網民認為鄭健樂「四肢發達頭腦簡單」，回憶他曾在遊戲節目中表現不佳。