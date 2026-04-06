Rocky大爆崔碧珈示愛證據 反擊痴漢罪名 網民風向逆轉：開始同情佢
Rocky公開甜蜜截圖 崔碧珈主動叫「Baby」
Rocky向傳媒提供多張與崔碧珈的WhatsApp對話截圖，作為二人真正拍拖的鐵證。截圖顯示崔碧珈主動問：「Do you want to make the 12/12 for our first day of relationship？」Rocky秒速回覆：「Certainly！」、「That day,we opened our hearts to each other」，崔碧珈立即回覆三個心型emoji表達愛意。更令人意外的是，崔碧珈在對話中甜蜜稱呼Rocky為「baby」，二人你一句「my love」，我一句「I love you too」，相當甜蜜。Rocky的手機背景相片至今仍是二人在健身房的「訂情」合照，崔碧珈頭靠在他壯闊胸膛上，笑得非常開心。
兩人9小時煲電話粥 Rocky認有結婚打算
Rocky透露去年11月崔碧珈主動在IG私訊，希望他做私人健身教練為音樂會操fit身型。二人發展神速，上第二堂後已開始拍拖，「因為message同電話已經傾咗好多嘢，我哋試過最長紀錄係講咗9個鐘頭嘅電話，破咗我人生，佢都破咗佢人生講電話時間記錄。我哋三觀係吻合嘅。」從截圖可見，崔碧珈更開玩笑說：「而家全城幫你溝女」，當Rocky提及二人已有結婚主題曲時，崔碧珈即撒嬌問：「你同邊個結婚啊？你會有諗結婚咩？」Rocky深情回應：「我當然係同你結婚！如果妳願意❤️」。
Rocky澄清非痴漢 強調有親密接觸但無性關係
被問及對拍拖的定義，Rocky笑著說：「有kiss（接吻）、有hug（擁抱）、有拖手，正常拍拖嘅嘢。」他強調雖然有親密接觸，但沒有發生性關係，「冇，純友誼，除嗰樣嘢，一般情侶嗰啲都有。我哋喺公眾地方，唔係私人會所，唔係VIP房，喺GYM上堂後去餐廳食飯，全部公眾地方。」Rocky表示在Facebook公開「戀愛中」狀態是個意外，當時只想處於「半透明、半公開」的狀態，崔碧珈收到訊息後更回覆「Aww…you ar so sweet😘❤️」，可見女方當時並不抗拒。
遭人惡意中傷 崔碧珈收大量不明訊息
可惜好景不常，今年2月21日Rocky突然將IG簡介上的「@崔碧珈」及愛心符號全數刪除，「崔樂戀」正式玩完。Rocky表示除了傳媒曝光帶來壓力外，更有人在背後搞小動作，令崔碧珈誤會他有新女朋友。從對話截圖可見，崔碧珈曾質問Rocky有女仔聲稱與他交往並上過他家，Rocky解釋是「惡作劇，絕對冇咁嘅事！佢想破壞我哋情侶關係」。崔碧珈在IG收到大量不同賬號的留言，指控Rocky帶新女朋友回家，令他由「單純男」變成「渣男」，加上被人貼街招指欠債，負面報導發酵了兩個半月，超出崔碧珈承受能力，最終主動提出分手。
Rocky情深不悔 眼中只有崔碧珈一人
現在Rocky與崔碧珈已斷絕聯絡，但他對女方依然情深，「佢曾經俾咗一個選擇權我，話可以識第二個女仔，仲講咗兩次……但我同過佢講過，我哋一齊嘅話，我係盲嘅，我睇唔到其他女仔。我話我唔可以阻止其他女仔鍾意我，但我可以控制自己唔鍾意第二個女仔。」Rocky是中英混血兒，自言性格像「鬼仔」，曾在加拿大生活，習慣與熟悉的女性朋友擁抱，但強調有女朋友後會立即收斂。他否認自己是「渣男」，反問：「如果我係渣男，我點會去爭撫養權、去照顧兩個自閉症嘅仔？」
望洗脫痴漢污名 不想崔碧珈再受騷擾
Rocky希望透過今次訪問洗脫「痴漢」污名，還自己清白，更希望女方不再受到騷擾，Rocky坦承後悔官宣戀情，表示：「如果成件事冇曝光，我哋仲喺埋一齊！」
網民風向逆轉 開始同情Rocky純情告白
隨著真相曝光，網民態度開始轉變，有人留言：「開始有d同情啊rocky，但呢個故事教訓我地，無確認關係一律唔當係」、「擺明人哋想利用佢」、「rocky真心又簡單又純」。更有網民為Rocky抱不平：「唔明點解咁多人笑佢，佢個年代應該咁樣就算拍拖架啦」。