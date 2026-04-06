Rocky大爆崔碧珈示愛證據 反擊痴漢罪名 網民風向逆轉：開始同情佢

58歲「大隻Rocky」鄭健樂沉默近四個月後，終於忍不住為自己澄清！這位曾被網民嘲笑為「痴漢」的純情男，首度公開與37歲「性感女神」崔碧珈的私密WhatsApp對話截圖，畫面充滿粉紅泡泡，崔碧珈甜蜜叫他「Baby」，更互相講「I love you」，甚至有結婚計劃？！