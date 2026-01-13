大隻Rocky被貼街招 轟「世紀賤男」指控4宗罪！ 崔碧珈爆喊友人撐場澄清真相
單方面認愛遭崔碧珈強硬割席 Rocky仍死纏不放
事件始於Rocky突然在Facebook高調更新感情狀況，單方面宣布與崔碧珈「交往中」，令女方「瞓醒先知道呢件事」。崔碧珈隨即公開澄清自己單身，更在記者會上大方稱讚Rocky是「認識的人當中最高分的男人」，形容對方「比我更單純」。然而好景不常，崔碧珈其後在社交平台強硬發文，疑似炮轟有人裝單純「獵食」其身邊朋友，兩人關係正式決裂。面對女方的決絕表態，Rocky在社交平台寫下疑似回應「會唔會係有心人諗冇心人，令冇心人變有心人，冇心人係清白」，語帶玄機為自己辯護。雖然崔碧珈已取消追蹤男方，但Rocky的個人檔案仍標註「私人健身教練🏋🏻♀️ @anitachui ❤️」，更設有名為「珈珈❤️」的限時動態精選，顯示仍未死心。
旺角驚現神秘街招狠批Rocky四宗罪 稱其為世紀賤男
正當部分網民同情Rocky是「純愛戰士」遇上「玩家」之際，近日有網民爆料指在旺角快餐店地下及街道外牆發現針對Rocky的街招。街招使用Rocky在TVB的資料頁照片，內容極具攻擊性，直指「TVB過氣藝人鄭健樂，食軟飯食咗幾十年，前妻頂佢唔順離婚，60歲老嘢無咗蠢女人養之後，出面爭落周街大耳窿就係人都知㗎啦！」街招更痛批Rocky「超無膊頭，以為申請咗破產可以唔使還錢，成日仲以為自己係大明星，喺社交網站周圍食女求包養」，最後更狠批「呢件Rocky真係香港世紀賤男!! 唔好諗住破咗產就使還錢啊契弟!!」
1.Rocky被揭食軟飯數十年 前妻頂唔順提出離婚
街招所指控的第一宗罪是Rocky「食軟飯食咗幾十年，前妻頂佢唔順離婚」。根據Rocky過往的訪問，他坦承自己演出以閒角居多，經常出現「唔夠騷」情況，一個月收入隨時只得四位數。作為一家之主，他絕對未能養妻活兒，連家用都是「彈性地畀」，他曾說「拎得幾多得幾多，我最窮時銀包得幾百蚊，好彩而家有信用卡同八達通，可以先使未來錢」。雖然太太偶有投訴，但Rocky表示「佢明白嘅，呻一、兩句梗係有」，對屋企人確實有內疚感。2021年，Rocky終與結婚20年的妻子離婚，未知是否與長期經濟問題有關。
2.疫情零收入靠積蓄過活 被指周街借大耳窿
第二宗罪指Rocky「60歲老嘢無咗蠢女人養之後，出面爭落周街大耳窿」。2020年疫情期間，Rocky透露其健身室因疫情四度被迫停業，半年時間零收入，要靠積蓄過活，就連兩個兒子額外的補習和興趣班都要取消。雖然他以健身教練為主要工作、藝人為副業，但收入不穩定令他經常陷入財困。街招暗示離婚後失去妻子經濟支援的Rocky，被迫向大耳窿借錢度日，情況相當狼狽。
3.申請破產企圖逃債 被轟超無膊頭
第三宗罪是Rocky「超無膊頭，以為申請咗破產可以唔使還錢」。街招指控Rocky以為申請破產就可以不用還錢，並提醒「破產上曬法庭上網查一查都知」，暗示Rocky的破產記錄可在網上查證。這項指控如屬實，將嚴重損害Rocky的個人信譽，亦解釋了為何有人如此憤怒地張貼街招討債。
4.自以為大明星網上獵女求包養 被斥賤格行為
第四宗罪是Rocky「成日仲以為自己係大明星，喺社交網站周圍食女求包養」。街招痛批Rocky在社交網站四處「食女」求包養，更嘲諷「啲女真係蠢」。有知情人士爆料指Rocky並非外表看來的「單純男」，而是「機心男」，不僅主動結識崔碧珈，更在健身後以經濟拮据為由要求女方請客吃飯。事件發酵後，Rocky更死纏不休私訊騷擾崔碧珈身邊的朋友，令她忍無可忍公開發文請對方遠離。
崔碧珈受辱爆喊情緒崩潰 友人力撐澄清真相
這場風波對崔碧珈造成極大傷害，她最近飽受委屈情緒瀕臨崩潰，早前更被週刊拍到與MMA教練晚膳時因近期是非委屈落淚。雖然崔碧珈已即時否認戀情，但仍遭網民揣測為「SP關係」，對渴望結婚的她造成極大傷害。加上其家人從事金融業，她也擁有製作公司，負面新聞嚴重影響其個人及專業形象。其友人為她抱不平，澄清崔碧珈雖於外國成長，但在性方面其實好保守，鄭健樂亦絕非她喜歡的類型，被如此中傷讓她感到非常丟臉。儘管受緋聞困擾，崔碧珈仍專注事業，據悉她已接下一部荷里活電影，將在農曆新年後到內地飾演西片中的「打女」角色，目前正積極進行搏擊訓練。
網民熱議Rocky真面目 質疑單純人設造假
街招事件曝光後，網民紛紛熱議Rocky的真面目。有網民留言「原來單純男孩係假象，真係人不可貌相」、「崔碧珈好慘，被人咁樣中傷」、「Rocky呢啲行為真係好賤格」。亦有網民質疑「點解會有人咁憎佢要貼街招」、「如果係真嘅話，Rocky真係好有問題」。事件持續發酵，Rocky至今未有回應街招指控，令外界更加好奇事件真相。