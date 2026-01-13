大隻Rocky被貼街招 轟「世紀賤男」指控4宗罪！ 崔碧珈爆喊友人撐場澄清真相

58歲「大隻Rocky」鄭健樂與37歲崔碧珈的「父女戀」風波持續發酵，繼早前被女方公開割席後，近日更有神秘人在旺角街頭張貼街招，狠批Rocky為「香港世紀賤男」，並列出食軟飯、欠債破產、獵女求包養等四大罪狀。與此同時，崔碧珈因受此事件困擾而情緒崩潰爆喊，友人更為她抱不平，澄清她在性方面其實相當保守，絕非外界所想像的「玩家」。