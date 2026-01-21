「大隻Rocky」鄭健樂追女失敗慘被貼街招 黑底白字回應暗示遭人陷害
Rocky慘被貼街招公開羞辱
有讀者向傳媒爆料，指日前在旺角街頭發現針對Rocky的街招，內容極具攻擊性。街招分別指控Rocky「食軟飯」、「出面爭落周街大耳窿」、「以為申請破產可以不還錢」、「於社交網站周圍『食女』求包養」等多項罪名。最令人震驚的是，街招更直接辱罵他為「呢件Rocky真係香港世紀賤男!! 唔好諗住破咗產就使還錢啊契弟!!」如此惡毒的字眼，顯示貼街招者對Rocky的怨恨極深。這種公開羞辱的手段在娛樂圈實屬罕見，足見事件的嚴重程度。
與崔碧珈父女戀鬧劇反面收場
回顧Rocky與崔碧珈的戀情風波，可謂一波三折。Rocky早前因擔任崔碧珈的健身教練，兩人經常合照，他更在Facebook公開改狀態為「與Anita Chui交往中」，瞬間引爆相差21歲的「父女戀」話題。當時崔碧珈雖然強調自己單身，但亦公開讚揚Rocky是「認識的人當中最高分的男人」，更以「我都好單純，佢比我更單純」來形容對方，一度令外界以為兩人關係曖昧。豈料劇情峰迴路轉，崔碧珈其後在社交平台強硬發文，疑似炮轟有人裝單純「獵食」其身邊朋友，兩人關係正式決裂，令這段備受關注的戀情最終以反面收場。
Rocky佛系回應暗示自己是受害者
面對街招風波，直至1月17日，Rocky終於在Instagram「蒲頭」，以黑底白字寫下充滿佛家因果論的字句回擊：「傷害過你的人，在傷害你的那一刻，他的因報就已經開始了，任何事情都有因果，該有的一定不會少，果報也許會遲到，但永遠不會缺席，凡事都有輪迴，你看蒼天饒過誰！」字裡行間似乎暗示自己才是受害者，並警告貼街招者將有報應。這種佛系回應方式令網民議論紛紛，有人認為他在裝深沉，亦有人質疑他是否真的問心無愧。
崔碧珈強烈否認貼街招指控
由於Rocky與崔碧珈剛剛鬧翻，不少人懷疑街招是否出自崔碧珈之手。對此，崔碧珈強烈否認自己是貼街招者，表示：「首先我唔做啲咁陰濕嘅嘢，因為我都好敢言，加上社交網站都一係一個渠道，其實我直接講咪得囉，唔需要咁做嗰啲嘢。」她的回應顯示出對這種匿名攻擊手段的不屑，同時亦暗示如果真的有不滿，她會選擇更直接的方式表達。這番話雖然為自己洗脫嫌疑，但亦間接承認了與Rocky確實存在矛盾。
Rocky再發文暗示遇爛人爛事
就在街招風波未平息之際，Rocky又再次在社交平台抒發心情，寫道：「人生總遇上爛人爛事，不經一事，不長一智。」這番話似乎暗示他最近又遇到其他不快事件，令本已是非纏身的他雪上加霜。網民對此議論紛紛，有人同情他的遭遇，但更多人質疑他是否真的如街招所指般品格有問題。這種連環爆發的負面事件，令Rocky的公眾形象受到嚴重打擊。
網民反應兩極化議論不斷
街招事件曝光後，網民反應極為兩極化。支持Rocky的網民認為「貼街招太過分，就算有恩怨都唔應該咁做」、「呢種匿名攻擊好卑鄙」。然而，更多網民則對街招內容表示關注，有人留言「無風不起浪，一定有原因」、「如果真係欠錢唔還，貼街招都係逼不得已」、「佢個回應好似避重就輕咁」。亦有網民挖出Rocky過往在社交媒體的貼文，質疑他的生活方式和金錢觀念，令事件持續發酵。這種全民熱議的現象，反映出公眾對娛樂圈人物私生活的高度關注。