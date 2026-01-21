「大隻Rocky」鄭健樂追女失敗慘被貼街招 黑底白字回應暗示遭人陷害

健身教練「大隻Rocky」鄭健樂近日可謂是非纏身，繼早前與崔碧珈的「父女戀」鬧劇峰迴路轉反面收場後，竟然慘被人貼街招公開羞辱。街招內容極盡侮辱之能事，指控他食軟飯、欠債破產、在社交網站撩女求包養等，更直斥他為「香港世紀賤男」，令這位健身界紅人形象徹底崩塌。面對鋪天蓋地的指控，Rocky終於打破沉默，在社交平台發文反擊，但其佛系回應卻未能平息風波，反而再度引發網民熱議。