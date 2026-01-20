74歲鄭則仕首次挑戰渣馬10K 拍片感謝師傅周潤發 谷德昭發長文激讚

最新娛聞
東方新地

廣告

74歲資深演員鄭則仕昨日在《渣打馬拉松2026》10公里賽事中成功完賽，以約2小時時間完成人生首次馬拉松挑戰，震撼全城。這位從影多年的實力派演員在賽後激動拍片分享心聲，特別感謝「師父」周潤發的悉心指導，更以自身經歷勉勵大眾勇敢追夢，令無數網民深受感動。

74歲Kent哥首次挑戰馬拉松 10個月訓練成果驚人

鄭則仕在賽後拍攝的感言影片中透露，自己今年74歲，「從來沒接觸過跑步這個運動」，從去年3月中旬開始訓練至今剛好10個月時間，「從零開始到今天，十公里完成了，哇！非常非常興奮」。這位資深演員坦言整個過程充滿挑戰，但最終能夠成功完賽令他感到無比震撼和興奮。Kent哥的毅力和決心不僅證明了年齡並非追求目標的障礙，更為所有人樹立了積極正面的榜樣。

周潤發帶領眾星跑馬拉松 鄭則仕感謝師父指導

今次渣馬賽事由70歲的周潤發帶領一眾資深藝人參與，包括79歲的劉江、76歲的鮑起靜，以及74歲的鄭則仕，四人合共年齡接近300歲。發哥賽前笑言「志在完成」，並特別提到鄭則仕作為新手僅訓練9個月就敢於挑戰渣馬，雖然過程辛苦但最終成功完成令他感到非常高興。鄭則仕在感言中特別感謝「師父」周潤發的悉心指導，以及隊友們在終點前的熱烈鼓勵，形容整個經歷「太震撼了」。鮑起靜受訪時亦大讚發哥「救咗我哋呢班老人，令我哋永遠咁青春健康」。

鄭則仕勉勵大眾追夢 謙稱自己並非特別厲害

完成賽事後，鄭則仕不忘發揮正能量，以自身經歷鼓勵大家勇敢定立目標向前邁進。他在影片中表示「原來有些事情，就是我們沒有接觸過，你可以嘗試一下定個目標，把它完成。如果做得好，所有人都會表揚你」。Kent哥更謙虛地說「我不是特別厲害，其實每個人都可以」，最後為網民打氣「定個目標，你要努力」。這番真摯的話語充滿正能量，展現了這位資深演員的人生智慧和積極態度，令不少網民深受感動和鼓舞。

谷德昭發長文激讚 回憶鄭則仕保齡球神技

導演谷德昭看到鄭則仕跑馬拉松的新聞後，在社交平台發長文大讚「睇到Kent Gor跑完十K馬拉松的新聞好興奮，是一服熟齡人仕的強心針」。他特別提到鄭則仕「向來俾觀眾嘅感覺都係唔太修身靈活，如今七十開外副偈先Tune到咁靚，真金白銀跑了十K」，更透露聽到Kent哥跑完後輕鬆地說「想跑多五K添」，真心佩服。谷德昭更回憶起曾經同鄭則仕打保齡球的經歷，形容他「係輕鬆可以打到200分嘅好手」，球姿沉實不花巧，「當波Hit中1 3位時，保齡球瓶發出如被星球撞擊的低音爆炸」，稱讚他「好乸有型」。

網民激讚Kent哥精神 創作「則仕Do It」口號爆紅

鄭則仕的馬拉松挑戰在網上引起巨大迴響，網民紛紛留言讚嘆「鄭則仕都跑步，大家無藉口唔做運動」、「有效過衛生署嘅宣傳」，更有人表示要以Kent哥做例子鼓勵家中長者多做運動。最令人印象深刻的是，有網民為鄭則仕的跑步照片配上「則仕Do It」口號，巧妙地將他的名字與Nike經典標語「Just Do It」結合，創意十足且相當貼切。甚至有網民建議運動品牌應該找鄭則仕做代言人，認為他的勵志故事比任何廣告都更有說服力。不少年輕網民更感慨「年輕人仲有咩理由唔郁」，認為鄭則仕跑馬拉松對推廣長者運動的宣傳效果，遠勝政府和衞生署的所有宣傳活動。

鄭則仕 渣打馬拉松 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
鄭則仕 渣打馬拉松 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
鄭則仕 渣打馬拉松 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
鄭則仕 渣打馬拉松 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
鄭則仕 渣打馬拉松 谷德昭發長文激讚 回憶鄭則仕保齡球神技（圖片來源：IG相片）
谷德昭發長文激讚 回憶鄭則仕保齡球神技（圖片來源：IG相片）
鄭則仕 渣打馬拉松 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
鄭則仕 渣打馬拉松 74歲肥貓鄭則仕完成10K挑戰！（圖片來源：Threads圖片）
74歲肥貓鄭則仕完成10K挑戰！（圖片來源：Threads圖片）
鄭則仕 渣打馬拉松 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
鄭則仕 渣打馬拉松 創作「則仕Do It」口號爆紅（圖片來源：網上圖片）
創作「則仕Do It」口號爆紅（圖片來源：網上圖片）

圖片來源：小紅書、Threads圖片、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 