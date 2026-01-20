74歲鄭則仕首次挑戰渣馬10K 拍片感謝師傅周潤發 谷德昭發長文激讚

74歲資深演員鄭則仕昨日在《渣打馬拉松2026》10公里賽事中成功完賽，以約2小時時間完成人生首次馬拉松挑戰，震撼全城。這位從影多年的實力派演員在賽後激動拍片分享心聲，特別感謝「師父」周潤發的悉心指導，更以自身經歷勉勵大眾勇敢追夢，令無數網民深受感動。