74歲鄭則仕首次挑戰渣馬10K 拍片感謝師傅周潤發 谷德昭發長文激讚
74歲Kent哥首次挑戰馬拉松 10個月訓練成果驚人
鄭則仕在賽後拍攝的感言影片中透露，自己今年74歲，「從來沒接觸過跑步這個運動」，從去年3月中旬開始訓練至今剛好10個月時間，「從零開始到今天，十公里完成了，哇！非常非常興奮」。這位資深演員坦言整個過程充滿挑戰，但最終能夠成功完賽令他感到無比震撼和興奮。Kent哥的毅力和決心不僅證明了年齡並非追求目標的障礙，更為所有人樹立了積極正面的榜樣。
周潤發帶領眾星跑馬拉松 鄭則仕感謝師父指導
今次渣馬賽事由70歲的周潤發帶領一眾資深藝人參與，包括79歲的劉江、76歲的鮑起靜，以及74歲的鄭則仕，四人合共年齡接近300歲。發哥賽前笑言「志在完成」，並特別提到鄭則仕作為新手僅訓練9個月就敢於挑戰渣馬，雖然過程辛苦但最終成功完成令他感到非常高興。鄭則仕在感言中特別感謝「師父」周潤發的悉心指導，以及隊友們在終點前的熱烈鼓勵，形容整個經歷「太震撼了」。鮑起靜受訪時亦大讚發哥「救咗我哋呢班老人，令我哋永遠咁青春健康」。
鄭則仕勉勵大眾追夢 謙稱自己並非特別厲害
完成賽事後，鄭則仕不忘發揮正能量，以自身經歷鼓勵大家勇敢定立目標向前邁進。他在影片中表示「原來有些事情，就是我們沒有接觸過，你可以嘗試一下定個目標，把它完成。如果做得好，所有人都會表揚你」。Kent哥更謙虛地說「我不是特別厲害，其實每個人都可以」，最後為網民打氣「定個目標，你要努力」。這番真摯的話語充滿正能量，展現了這位資深演員的人生智慧和積極態度，令不少網民深受感動和鼓舞。
谷德昭發長文激讚 回憶鄭則仕保齡球神技
導演谷德昭看到鄭則仕跑馬拉松的新聞後，在社交平台發長文大讚「睇到Kent Gor跑完十K馬拉松的新聞好興奮，是一服熟齡人仕的強心針」。他特別提到鄭則仕「向來俾觀眾嘅感覺都係唔太修身靈活，如今七十開外副偈先Tune到咁靚，真金白銀跑了十K」，更透露聽到Kent哥跑完後輕鬆地說「想跑多五K添」，真心佩服。谷德昭更回憶起曾經同鄭則仕打保齡球的經歷，形容他「係輕鬆可以打到200分嘅好手」，球姿沉實不花巧，「當波Hit中1 3位時，保齡球瓶發出如被星球撞擊的低音爆炸」，稱讚他「好乸有型」。
網民激讚Kent哥精神 創作「則仕Do It」口號爆紅
鄭則仕的馬拉松挑戰在網上引起巨大迴響，網民紛紛留言讚嘆「鄭則仕都跑步，大家無藉口唔做運動」、「有效過衛生署嘅宣傳」，更有人表示要以Kent哥做例子鼓勵家中長者多做運動。最令人印象深刻的是，有網民為鄭則仕的跑步照片配上「則仕Do It」口號，巧妙地將他的名字與Nike經典標語「Just Do It」結合，創意十足且相當貼切。甚至有網民建議運動品牌應該找鄭則仕做代言人，認為他的勵志故事比任何廣告都更有說服力。不少年輕網民更感慨「年輕人仲有咩理由唔郁」，認為鄭則仕跑馬拉松對推廣長者運動的宣傳效果，遠勝政府和衞生署的所有宣傳活動。