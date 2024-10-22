鄭啟泰遺作《巾幗梟雄之懸崖》驚現身影 粉絲懷念逝世巨星

今年2月3日，資深DJ及演員鄭啟泰驚傳離世消息，享年56歲，這消息讓無數粉絲感到震驚和難以接受。鄭啟泰不僅是知名的電台主持，他的演藝生涯亦十分豐富，參與了多部劇集的演出。他的角色多為高學歷的專業人士，如警察和法官，這些角色讓他的形象深植人心。

