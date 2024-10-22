鄭啟泰遺作《巾幗梟雄之懸崖》驚現身影 粉絲懷念逝世巨星
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今年2月3日，資深DJ及演員鄭啟泰驚傳離世消息，享年56歲，這消息讓無數粉絲感到震驚和難以接受。鄭啟泰不僅是知名的電台主持，他的演藝生涯亦十分豐富，參與了多部劇集的演出。他的角色多為高學歷的專業人士，如警察和法官，這些角色讓他的形象深植人心。
鄭啟泰多面演技
他的第一部TVB電視劇集是《果欄中的江湖大嫂》，在劇中他飾演「林教授」。此外，他還在以下劇集中留下了深刻的印象：- 《愛．回家之開心速遞》中的「顧博士」- 《逆天奇案》中的「曹律師」- 《法言人》中的「鍾Sir」- 《疊影狙擊》中飾演的新加坡特警大隊長
鄭啟泰遺作持續影響觀眾
鄭啟泰的遺作也在不斷地與觀眾見面。在最近播出的台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》首集中，他飾演的唐司令一角一出場就遭到槍殺，「在《巾幗梟雄之懸崖》中，鄭啟泰飾演唐司令一角，一出場即有被槍殺鏡頭，不過此人在角色設置中僅為「唐司令」替身，真正的「唐司令」仍坐在司令房內指點江山。」這一幕讓不少觀眾感到驚喜，也在社交平台上表達了對他的懷念。此外，他還將在下星期一起播出的台慶劇《黑色月光》中亮相，讓觀眾期待不已。
圖片來源：TVB