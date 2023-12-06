鄭嘉穎有骨言論再發酵 表弟王賢誌割蓆暗寸雙面人 連湯洛雯都有回應
王賢誌IG疑暗寸鄭嘉穎係雙面人
作為香港王氏企業的後人，王賢誌有不少的名人親戚，除了表哥鄭嘉穎外，向海嵐、周勵淇以及名模周汶錡等均是親戚之一。日前王賢誌在個人社交平台上載一則限時動態，表示：「始終都係日久見人心」、「幕前幕後兩個樣其實我早就見識過」，更稱已經沒有和「他」聯繫：「一早已經放棄同呢個人有任何聯繫」、「連朋友都講唔上」，疑似割蓆兼暗寸表哥鄭嘉穎是雙面人。
「始終都係日久見人心
幕前幕後兩個樣其實我早就見識過
所以一早已經放棄同呢個人有任何聯繫
如果問起我佢嘅嘢
Sorry佢唔係我邊個
連朋友都講唔上
千祈唔好問我」
湯洛雯懶理鄭嘉穎會唔會出席婚禮
而準新娘湯洛雯出席活動時，亦有回應未婚夫馬國明與鄭嘉穎的問題。湯洛雯表示的確有邀請鄭嘉穎出席婚禮，但是因為要離港和要照顧小朋友的原因，所以能理解鄭嘉穎未能出席。湯洛雯稱就算鄭嘉穎未能前來觀禮，亦不會影響婚禮進行，更大方表示回港後可以再約對方食飯。
鄭嘉穎開口回應缺席「鐵馬」聚會真相句句有骨 曾多次被傳與馬國明不和！
鄭嘉穎、馬國明、黃嘉樂、唐詩詠和林子善等人早年因拍攝《鐵馬尋橋》而成為好友並組成「鐵馬家族」，時不時就搞聚會聯誼。早前唐詩詠就上傳了最新聚會合照，不過就不見「大哥」鄭嘉穎身影。其實鄭嘉穎已經不是第一次缺席聚會，早前鄭嘉穎就不和傳聞作出回應，不過就句句都超有骨…
聞馬明傳峇里舉行婚禮即大耍太極：唔好再問
早前傳出馬國明將會與湯洛雯遠赴峇里舉行婚禮，當鄭嘉穎被問到會否出席婚禮時，鄭嘉穎就即刻話：「婚禮如果係香港就機會大啲嘅，但如果係外面，要離開香港，我就有啲窄窄地，因為就未必走得開啦。」當記者追問會否另外約馬國明出嚟祝賀其結婚，鄭嘉穎就話「自己有分數」，又問身旁曹敏莉「邊個電話響」避答問題。當記者嘗試打圓場問係唔係馬國明打嚟，鄭嘉穎就馬上回指：「佢話你唔好再問啦你，佢話你夠喇！」不少網民見到鄭嘉穎的回應，都紛紛留言指鄭嘉穎冇風度，又小家：「呢個男人好小氣！ 更年期！每句說話都冇大將之風！ 呸」、「做男人，做到咁冇風度，可能佢結婚時，馬明冇到或禮金少」、「鄭嘉穎真的沒有男人的風範」等。
鄭嘉穎親揭缺席鐵馬聚會真相 回應句句有骨
唐詩詠早前上傳了「鐵馬家族」最新聚會合照，合照中可見馬國明、湯洛雯、林子善和唐詩詠等人都有出席，唯獨「大哥」鄭嘉穎就沒有現身聚會。對於多次缺席「鐵馬家族」聚會一事，鄭嘉穎早前出席活動時親口作出回應。鄭嘉穎回應指家庭和家庭都是常缺席聚會的原因之一，他又指發現人生到了一個不同的階段，每天就只有24小時，他直指假如是浪費時間的事都不會去做，會寧願將時間放在更值得的地方上。鄭嘉穎又坦言自己喜歡安靜的環境，一直都不怕孤獨，反而要去適應「熱鬧」，如果要想去湊熱鬧，都要視乎與誰一起去熱鬧。
回應與馬國明不和傳聞：有啲嘢係要取捨
當被問到與馬國明不和傳聞，鄭嘉穎就指大家都識咗咁多年，都冇話唔啱，只不過大家去到不同的階段，要去做不同的事情。鄭嘉穎亦指對方都會明白，有些事情是需要取捨的。
多次缺席鐵馬聚會 連黃家樂婚禮都無影
有網民發現自從2021年的新年飯局，鄭嘉穎就沒有再出現於「鐵馬家族」的聚會。「鐵馬家族」的馬國明、林子善都有擔任黃家樂婚禮的「兄弟團」，就連唐詩詠都超有義氣穿西裝反串做「兄弟」，但鄭嘉穎就連人影都唔見。
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