鄭嘉穎有骨言論再發酵 表弟王賢誌割蓆暗寸雙面人 連湯洛雯都有回應

54歲鄭嘉穎最近在接受訪問時，因表示不會出席好友馬國明的婚禮，以及「唔同階段做唔同嘅嘢，有啲嘢係要取捨」、「浪費時間」等言論引起網民關注，導致傳出二人不和的話題。而鄭嘉穎的表弟王賢誌則在社交平台疑似暗寸表哥係雙面人，連籌備婚禮中嘅湯洛雯都有回應，引起網民熱議……