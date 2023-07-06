53歲鄭嘉穎孤單現身醫院吊鹽水 密密北上搵錢疑身體吃不消
53歲鄭嘉穎孤單現身醫院吊鹽水
近年鄭嘉穎頻頻北上發展，最近更接拍內地火紅綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，為咗搵錢博到盡。早前就有內地網民於醫院巧遇鄭嘉穎，當時鄭嘉穎孤單一人坐喺醫院大堂等嗌名，網民表示見到鄭嘉穎做霧化吸入治療同吊鹽水，具體情況就唔太清楚。從照片中可見鄭嘉穎十分憔悴，情況惹人擔心。
密密搵錢疑太操勞 內地網民：這麼快就頂不住了？
《披荊斬棘的哥哥》才剛開拍不久，鄭嘉穎就被網民於醫院野生捕獲，唔少內地網民都表示非常擔心：「可憐的叔叔」、「臉色不好看，注意身體啊男神」、「生病了啊？身體還受得了後面的高強度嗎？」、「不是才剛開始錄製沒多久嗎？就頂不住了？」等。
四年抱三開支大 學費一年13萬
鄭嘉穎和陳凱琳兩夫婦一直十分恩愛，婚後四年抱三非常幸福，不過已經年過50嘅鄭嘉穎要養三個小朋友都唔容易。早前鄭嘉穎同陳凱琳一起出席兒子學校運動會，有網民從陳凱琳所上傳的照片中發現，兩個仔仔所入讀嘅幼稚園Playgroup每月收費由3千到八千元港幣不等，光是一年學費就已經高達13萬，開支非常大。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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