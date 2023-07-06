鄭嘉穎

53歲鄭嘉穎孤單現身醫院吊鹽水 密密北上搵錢疑身體吃不消

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現年53歲的鄭嘉穎與太太陳凱琳四年抱三，經常於社交平台大曬一家五口的幸福日常。不過身為一家之主嘅鄭嘉穎為咗賺錢養家，年過50都依然博到盡，頻頻北上工作搵食。近日就有內地網民於醫院偶遇鄭嘉穎，不過佢就孤單一個坐喺醫院大堂，情況令人擔憂！

53歲鄭嘉穎孤單現身醫院吊鹽水

近年鄭嘉穎頻頻北上發展，最近更接拍​​內地火紅綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，為咗搵錢博到盡。早前就有內地網民於醫院巧遇鄭嘉穎，當時鄭嘉穎孤單一人坐喺醫院大堂等嗌名，網民表示見到鄭嘉穎做霧化吸入治療同吊鹽水，具體情況就唔太清楚。從照片中可見鄭嘉穎十分憔悴，情況惹人擔心。

鄭嘉穎 早前鄭嘉穎被內地網民於醫院野生捕獲。
早前鄭嘉穎被內地網民於醫院野生捕獲。（圖片來源：小紅書@Margaret）
鄭嘉穎 自己一個孤單坐醫院大堂等嗌名。
自己一個孤單坐醫院大堂等嗌名。（圖片來源：小紅書@Margaret）
鄭嘉穎 網民仲話見到佢做霧化治療同吊鹽水。
網民仲話見到佢做霧化治療同吊鹽水。（圖片來源：網民留言截圖）

密密搵錢疑太操勞 內地網民：這麼快就頂不住了？

《披荊斬棘的哥哥》才剛開拍不久，鄭嘉穎就被網民於醫院野生捕獲，唔少內地網民都表示非常擔心：「可憐的叔叔」、「臉色不好看，注意身體啊男神」、「生病了啊？身體還受得了後面的高強度嗎？」、「不是才剛開始錄製沒多久嗎？就頂不住了？」等。

鄭嘉穎
（圖片來源：網民留言截圖）
鄭嘉穎
（圖片來源：網民留言截圖）

四年抱三開支大 學費一年13萬

鄭嘉穎和陳凱琳兩夫婦一直十分恩愛，婚後四年抱三非常幸福，不過已經年過50嘅鄭嘉穎要養三個小朋友都唔容易。早前鄭嘉穎同陳凱琳一起出席兒子學校運動會，有網民從陳凱琳所上傳的照片中發現，兩個仔仔所入讀嘅幼稚園Playgroup每月收費由3千到八千元港幣不等，光是一年學費就已經高達13萬，開支非常大。

鄭嘉穎 鄭嘉穎同陳凱琳四年抱三，一家五口幸福得嚟，開支都好大。
鄭嘉穎同陳凱琳四年抱三，一家五口幸福得嚟，開支都好大。（圖片來源：[email protected]
鄭嘉穎 據知兩個仔仔學費都至少每人13萬。
據知兩個仔仔學費都至少每人13萬。（圖片來源：[email protected]
鄭嘉穎 陳凱琳都大爆家庭開支多，近期都頻頻復出接job搵錢。
陳凱琳都大爆家庭開支多，近期都頻頻復出接job搵錢。（圖片來源：小紅書@陳凱琳）

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撰文：東方新地圖片來源：網民留言截圖、小紅書@Margaret、小紅書@陳凱琳

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