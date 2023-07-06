53歲鄭嘉穎孤單現身醫院吊鹽水 密密北上搵錢疑身體吃不消

現年53歲的鄭嘉穎與太太陳凱琳四年抱三，經常於社交平台大曬一家五口的幸福日常。不過身為一家之主嘅鄭嘉穎為咗賺錢養家，年過50都依然博到盡，頻頻北上工作搵食。近日就有內地網民於醫院偶遇鄭嘉穎，不過佢就孤單一個坐喺醫院大堂，情況令人擔憂！