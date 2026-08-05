56歲鄭嘉穎被轟唔識做父親角色成熱議 網民6字總結責無旁貸
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現年56歲的鄭嘉穎近日捲入一場極具爭議的育兒風波，事緣其6歲二仔早前在戲院遭遇極度衝擊的突發慘事。事件瞬間在網絡掀起軒然大波，大批網民紛紛將矛頭直指身為父親的鄭嘉穎，背後的真實原因令人咋舌。
陳凱琳帶仔睇戲爆發衝突揭驚人遭遇
日前陳凱琳獨自帶領三個兒子前往戲院觀賞電影，期間6歲二仔鄭承亮疑因過度興奮發出聲浪，更有傳他不慎踢到前排觀眾椅背。怎料散場之際竟爆發驚人一幕，前排一名不滿的女觀眾突然發難，直接將忌廉狠狠淋在年幼二仔頭上。這場突如其來的戲院風波不但嚇壞現場眾人，更令年僅6歲的小朋友飽受驚嚇，瞬間成為全城熱議焦點。
護子心切火速報警自責發聲承擔後果
面對愛子在公眾場所受襲，身為母親展現出極高情商火速應對，她出席公開活動時親口證實已經「報警備案」處理事件。她坦言未能第一時間保護兒子感到極度心痛及自責，同時大方承認小朋友行為確實打擾到其他觀眾，為此鄭重公開致歉。她更承諾日後會深刻檢討並加強教導孩子的公眾禮儀，反觀作為一家之主的男方卻全程未有現身表態，引發外界無限揣測。
鄭嘉穎昔日言論被翻出遭踢爆嚴重反差
隨着風波越演越烈，大批網民隨即翻出鄭嘉穎過往受訪言論進行強烈對比，直斥其育兒態度充滿逃避心態。他曾自詡在三名兒子面前扮演嚴父角色，更形容自己是鎮壓三隻馬騮精的「五指山」。可是他早前卻曾大呻陪大仔讀傳統小學極度辛苦，面對父子關係緊繃及學業壓力時，他不但沒有想辦法配合學校改善情況，反而直接揚言考慮安排轉校。這種遇到挫折便選擇退縮的甩身態度，與他自稱嚴父形象大相逕庭。
網民一面倒狂轟甩身老父引6字真言鬧爆
這場風波在各大討論區持續發酵，無數網民紛紛替女方感到不值，認為夫妻二人年齡相距22歲，女方要兼顧工作與湊仔實在極度吃力。LIHKG討論區的網民怒轟鄭嘉穎大幅減產留家卻未有好好管教兒子，更一針見血地引用「養不教，父之過」這6個字狠批他責無旁貸。不少留言直斥他將教養重任推卸給妻子：「鄭嘉穎自從結婚生仔、做咗爸爸同住家男之後，已經大幅減產」、「坐食山崩」、「其實阿Grace都好慘，有少少嫁左個空心老倌既感覺」，足見其嚴父形象已全面崩盤。
圖片來源：lihkg、Facebook@陳凱琳 Grace Chan、IG@ghlchan、Viu1HK、YouTube@魔方全媒資料或影片來源：原文刊於新假期