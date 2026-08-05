56歲鄭嘉穎被轟唔識做父親角色成熱議 網民6字總結責無旁貸

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現年56歲的鄭嘉穎近日捲入一場極具爭議的育兒風波，事緣其6歲二仔早前在戲院遭遇極度衝擊的突發慘事。事件瞬間在網絡掀起軒然大波，大批網民紛紛將矛頭直指身為父親的鄭嘉穎，背後的真實原因令人咋舌。

陳凱琳帶仔睇戲爆發衝突揭驚人遭遇

日前陳凱琳獨自帶領三個兒子前往戲院觀賞電影，期間6歲二仔鄭承亮疑因過度興奮發出聲浪，更有傳他不慎踢到前排觀眾椅背。怎料散場之際竟爆發驚人一幕，前排一名不滿的女觀眾突然發難，直接將忌廉狠狠淋在年幼二仔頭上。這場突如其來的戲院風波不但嚇壞現場眾人，更令年僅6歲的小朋友飽受驚嚇，瞬間成為全城熱議焦點。

護子心切火速報警自責發聲承擔後果

面對愛子在公眾場所受襲，身為母親展現出極高情商火速應對，她出席公開活動時親口證實已經「報警備案」處理事件。她坦言未能第一時間保護兒子感到極度心痛及自責，同時大方承認小朋友行為確實打擾到其他觀眾，為此鄭重公開致歉。她更承諾日後會深刻檢討並加強教導孩子的公眾禮儀，反觀作為一家之主的男方卻全程未有現身表態，引發外界無限揣測。

鄭嘉穎昔日言論被翻出遭踢爆嚴重反差

隨着風波越演越烈，大批網民隨即翻出鄭嘉穎過往受訪言論進行強烈對比，直斥其育兒態度充滿逃避心態。他曾自詡在三名兒子面前扮演嚴父角色，更形容自己是鎮壓三隻馬騮精的「五指山」。可是他早前卻曾大呻陪大仔讀傳統小學極度辛苦，面對父子關係緊繃及學業壓力時，他不但沒有想辦法配合學校改善情況，反而直接揚言考慮安排轉校。這種遇到挫折便選擇退縮的甩身態度，與他自稱嚴父形象大相逕庭。

網民一面倒狂轟甩身老父引6字真言鬧爆

這場風波在各大討論區持續發酵，無數網民紛紛替女方感到不值，認為夫妻二人年齡相距22歲，女方要兼顧工作與湊仔實在極度吃力。LIHKG討論區的網民怒轟鄭嘉穎大幅減產留家卻未有好好管教兒子，更一針見血地引用「養不教，父之過」這6個字狠批他責無旁貸。不少留言直斥他將教養重任推卸給妻子：「鄭嘉穎自從結婚生仔、做咗爸爸同住家男之後，已經大幅減產」、「坐食山崩」、「其實阿Grace都好慘，有少少嫁左個空心老倌既感覺」，足見其嚴父形象已全面崩盤。

鄭嘉穎 陳凱琳 （圖片來源：lihkg）
（圖片來源：lihkg）
鄭嘉穎 陳凱琳 （圖片來源：Facebook@陳凱琳 Grace Chan）
（圖片來源：Facebook@陳凱琳 Grace Chan）
鄭嘉穎 陳凱琳 陳凱琳同兒子們一起觀看蜘蛛俠的圖片（圖片來源：IG@ghlchan）
陳凱琳同兒子們一起觀看蜘蛛俠的圖片（圖片來源：IG@ghlchan）
鄭嘉穎 陳凱琳 34歲陳凱琳帶三名兒子到太古廣場戲院觀看電影《蜘蛛俠》，事後有觀眾發文怒轟前排三名小童全場失控喧嘩大叫而家長完全未有理會（圖片來源：IG@ghlchan）
34歲陳凱琳帶三名兒子到太古廣場戲院觀看電影《蜘蛛俠》，事後有觀眾發文怒轟前排三名小童全場失控喧嘩大叫而家長完全未有理會（圖片來源：IG@ghlchan）
鄭嘉穎 陳凱琳 （圖片來源：IG@ghlchan）
（圖片來源：IG@ghlchan）
鄭嘉穎 陳凱琳 鄭嘉穎與陳凱琳婚後育有三名兒子。（圖片來源：Facebook@陳凱琳 Grace Chan）
鄭嘉穎與陳凱琳婚後育有三名兒子。（圖片來源：Facebook@陳凱琳 Grace Chan）
鄭嘉穎 陳凱琳 當事人首度露面哽咽自責證實報警（圖片來源：Viu1HK）
當事人首度露面哽咽自責證實報警（圖片來源：Viu1HK）
鄭嘉穎 陳凱琳 他出席活動時大呻陪讀辛苦，更坦言「行錯一步大家都後悔」（圖片來源：YouTube@魔方全媒）
他出席活動時大呻陪讀辛苦，更坦言「行錯一步大家都後悔」（圖片來源：YouTube@魔方全媒）
鄭嘉穎 陳凱琳 坦言當初讓大仔轉讀傳統小學是錯誤決定（圖片來源：YouTube@魔方全媒）
坦言當初讓大仔轉讀傳統小學是錯誤決定（圖片來源：YouTube@魔方全媒）
鄭嘉穎 陳凱琳 他教導大仔「討厭科目就快啲做完，去做鍾意嘅事」，希望減輕兒子的學習壓力（圖片來源：YouTube@魔方全媒）
他教導大仔「討厭科目就快啲做完，去做鍾意嘅事」，希望減輕兒子的學習壓力（圖片來源：YouTube@魔方全媒）
鄭嘉穎 陳凱琳 （圖片來源：Facebook@陳凱琳 Grace Chan）
（圖片來源：Facebook@陳凱琳 Grace Chan）
鄭嘉穎 陳凱琳 （圖片來源：Facebook@陳凱琳 Grace Chan）
（圖片來源：Facebook@陳凱琳 Grace Chan）

圖片來源：lihkg、Facebook@陳凱琳 Grace Chan、IG@ghlchan、Viu1HK、YouTube@魔方全媒資料或影片來源：原文刊於新假期

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