鄭嘉穎被爆拍《殭》前已睇中陳凱琳 借出國拍外景成功追妻
文：東方新地｜圖：鄭嘉穎IG圖片、節目圖片、新傳媒圖片庫
鄭嘉穎 借口探班乘機睇女
由黎耀祥及阮兆祥主持的《雙祥見》是在myTV SUPER播放的一個清談節目，兩人早前在節目中細數圈中情緣時，特別提到鄭嘉穎與陳凱琳這一對已先後誕下了兩名兒子的幸福夫妻，原來黎耀祥與阮兆祥竟分別見證了兩人由拍拖前到拍拖後的甜蜜經過。
據黎耀祥所指，2014年上半年他拍攝無綫劇《名門暗戰》時，鄭嘉穎正於隔籬廠拍攝另一部劇集《天眼》，當時鄭嘉穎經常藉口探他和曹永廉班而逗留在《名》劇拍攝現場，實則已睇中了當時初入行正處女拍劇的陳凱琳，但當時兩人尚未有火花。
待到2015年上半年，鄭嘉穎與陳凱琳合作拍攝劇集《殭》時，二人因需要到荷蘭取景拍劇，多了不少相處和接觸的時間，鄭嘉穎便趁機追求陳凱琳，最終成就了二人的姻緣。
熱戀期常過大海探女友
到了同年7月阮兆祥與陳凱琳合拍劇集《巨輪II》時，鄭嘉穎與陳凱琳已開始拍拖，阮兆祥指當時該劇需要在澳門取景拍攝，期間鄭嘉穎經常會到場探班照顧陳凱琳，非常細心。
此後鄭嘉穎和陳凱琳拍拖三年，在2018年結婚，翌年誕下大仔鄭承悅（Rafael），去年又再誕下細子鄭承亮（Yannick），一家四口不時在社交網大晒幸福。
除了鄭嘉穎和陳凱琳這一對外，黎耀祥還點出了《大時代》的劉青雲和郭藹明、《萬里長情》的林文龍和郭可盈、《雲海玉弓緣》的陳國邦和羅敏莊等圈中情緣。
劉德華原來係整蠱大王
此外黎耀祥又和阮兆祥談及在圈中被整蠱的經歷，黎耀祥表示最記得初入行拍第一套古裝劇《真命天子》時，曾與男主角劉德華做對手戲，當時他飾演一名廚工，穿著一身闊袍大袖的漢朝服飾，拍完後他卻突然發現衣袖不斷有煙冒出，一看之下原來有人把整扎香扔進他的衣袖內，令當時只是新人的他十分害怕，雖然他很快便拿水把香枝澆熄，但也不敢告訴服裝人員，便馬上下班裝作沒事發生。後來他知道原來劉德華當年非常調皮，經常把片場當作遊樂場一樣，不過此事一直未能得到證實，黎耀祥更在節目中借機向劉德華求證。
而阮兆祥就試過被溫兆倫整蠱，他指有次拍古裝劇時，溫兆倫將演員們用作融化古裝頭套膠水的火酒換成了清水，當時他剛收工心急卸下頭套，一扯之下扯到真髮，才發現膠水沒有融化，阮兆祥表示至今仍然記得那股痛徹心扉的感覺。
還有一次阮兆祥收到老友梅小惠的生日派對邀請卡，指派對在某酒店的宴會廳舉行，並指定男士須穿著燕尾服出席，女士則須穿上晚裝，當時不少朋友為了參加這個派對而特地置裝，阮兆祥也穿上一身燕尾服前往宴會場地，但他在赴會後才發現派對地點是在酒店旁邊一間火鍋店，而壽星女梅小惠更是穿著T恤牛仔褲迎賓。