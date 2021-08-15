鄭嘉穎被爆拍《殭》前已睇中陳凱琳 借出國拍外景成功追妻

8月15日就係鄭嘉穎52歲生日！黎耀祥與阮兆祥早前在節目《雙祥見》中細數圈中情緣時，特別提到鄭嘉穎與陳凱琳這一對已先後誕下了兩名兒子的幸福夫妻，原來黎耀祥與阮兆祥分別見證了兩人由拍拖前到拍拖後的甜蜜經過，黎耀祥更大爆鄭嘉穎早在與陳凱琳合作拍攝劇集《殭》前已睇中了對方，之後才借著出國拍外景的機會，成功追妻！

文：東方新地｜圖：鄭嘉穎IG圖片、節目圖片、新傳媒圖片庫