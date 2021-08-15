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鄭嘉穎被爆拍《殭》前已睇中陳凱琳 借出國拍外景成功追妻

東方新地 - 娛聞

8月15日就係鄭嘉穎52歲生日！黎耀祥與阮兆祥早前在節目《雙祥見》中細數圈中情緣時，特別提到鄭嘉穎與陳凱琳這一對已先後誕下了兩名兒子的幸福夫妻，原來黎耀祥與阮兆祥分別見證了兩人由拍拖前到拍拖後的甜蜜經過，黎耀祥更大爆鄭嘉穎早在與陳凱琳合作拍攝劇集《殭》前已睇中了對方，之後才借著出國拍外景的機會，成功追妻！

文：東方新地｜圖：鄭嘉穎IG圖片、節目圖片、新傳媒圖片庫

鄭嘉穎 借口探班乘機睇女

由黎耀祥及阮兆祥主持的《雙祥見》是在myTV SUPER播放的一個清談節目，兩人早前在節目中細數圈中情緣時，特別提到鄭嘉穎與陳凱琳這一對已先後誕下了兩名兒子的幸福夫妻，原來黎耀祥與阮兆祥竟分別見證了兩人由拍拖前到拍拖後的甜蜜經過。

阮兆祥和黎耀祥在節目中一邊煮湯丸，一邊細數圈中情緣。
阮兆祥和黎耀祥在節目中一邊煮湯丸，一邊細數圈中情緣。

據黎耀祥所指，2014年上半年他拍攝無綫劇《名門暗戰》時，鄭嘉穎正於隔籬廠拍攝另一部劇集《天眼》，當時鄭嘉穎經常藉口探他和曹永廉班而逗留在《名》劇拍攝現場，實則已睇中了當時初入行正處女拍劇的陳凱琳，但當時兩人尚未有火花。

鄭嘉穎被爆拍《殭》前已睇中陳凱琳 借出國拍外景成功追妻
2014年上半年時，黎耀祥曾與陳凱琳及曹永廉合演《名門暗戰》，這部劇集是陳凱琳在2013年當選港姐冠軍後首部拍攝的劇集。
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當時鄭嘉穎正於隔籬廠拍攝另一部無綫劇《天眼》，想不到他借口探老友班，原來當時已睇中了作為港姐冠軍的陳凱琳。

待到2015年上半年，鄭嘉穎與陳凱琳合作拍攝劇集《殭》時，二人因需要到荷蘭取景拍劇，多了不少相處和接觸的時間，鄭嘉穎便趁機追求陳凱琳，最終成就了二人的姻緣。

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拍攝《殭》劇時，鄭嘉穎趁住一齊出國取景的機會，乘機攻陷了陳凱琳的芳心。

熱戀期常過大海探女友

到了同年7月阮兆祥與陳凱琳合拍劇集《巨輪II》時，鄭嘉穎與陳凱琳已開始拍拖，阮兆祥指當時該劇需要在澳門取景拍攝，期間鄭嘉穎經常會到場探班照顧陳凱琳，非常細心。

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陳凱琳拍攝《巨輪II》時，與鄭嘉穎初初開始拍拖，正在熱戀中，為了增加相處時間，原來鄭嘉穎當時經常「過大海」到澳門探女友班。

此後鄭嘉穎和陳凱琳拍拖三年，在2018年結婚，翌年誕下大仔鄭承悅（Rafael），去年又再誕下細子鄭承亮（Yannick），一家四口不時在社交網大晒幸福。

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雖然鄭嘉穎比陳凱琳大22歲，初公開戀情時曾被指是父女戀，但兩人的戀情到現在已修成正果，非常Sweet。

除了鄭嘉穎和陳凱琳這一對外，黎耀祥還點出了《大時代》的劉青雲和郭藹明、《萬里長情》的林文龍和郭可盈、《雲海玉弓緣》的陳國邦和羅敏莊等圈中情緣。

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劉青雲和郭藹明因拍《大時代》結緣，至今結婚已有23年，亦是圈中出名恩愛的夫妻。

劉德華原來係整蠱大王

此外黎耀祥又和阮兆祥談及在圈中被整蠱的經歷，黎耀祥表示最記得初入行拍第一套古裝劇《真命天子》時，曾與男主角劉德華做對手戲，當時他飾演一名廚工，穿著一身闊袍大袖的漢朝服飾，拍完後他卻突然發現衣袖不斷有煙冒出，一看之下原來有人把整扎香扔進他的衣袖內，令當時只是新人的他十分害怕，雖然他很快便拿水把香枝澆熄，但也不敢告訴服裝人員，便馬上下班裝作沒事發生。後來他知道原來劉德華當年非常調皮，經常把片場當作遊樂場一樣，不過此事一直未能得到證實，黎耀祥更在節目中借機向劉德華求證。

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劉德華拍《真命天子》時只得24歲，黎耀祥指他當時性格仍非常調皮，經常把片場當作遊樂場一樣。

而阮兆祥就試過被溫兆倫整蠱，他指有次拍古裝劇時，溫兆倫將演員們用作融化古裝頭套膠水的火酒換成了清水，當時他剛收工心急卸下頭套，一扯之下扯到真髮，才發現膠水沒有融化，阮兆祥表示至今仍然記得那股痛徹心扉的感覺。

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阮兆祥話試過被溫兆倫整蠱，令他在卸下古裝頭套時扯甩真髮，感覺痛徹心扉。

還有一次阮兆祥收到老友梅小惠的生日派對邀請卡，指派對在某酒店的宴會廳舉行，並指定男士須穿著燕尾服出席，女士則須穿上晚裝，當時不少朋友為了參加這個派對而特地置裝，阮兆祥也穿上一身燕尾服前往宴會場地，但他在赴會後才發現派對地點是在酒店旁邊一間火鍋店，而壽星女梅小惠更是穿著T恤牛仔褲迎賓。

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阮兆祥和梅小惠是多年好友，即使被整蠱都只係得啖笑。

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