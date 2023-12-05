鄭嘉穎「浪費時間論」得罪網民 連累老婆陳凱琳去非洲旅行被網民鬧爆

近日鄭嘉穎接受傳媒訪問傳出與馬國明不和，全因他表示將會缺席馬國明的婚禮，訪問中鄭嘉穎講到：「唔同階段做唔同嘅嘢，有啲嘢係要取捨」、「浪費時間」等說話。其後因這翻言論，引起網民不滿，紛紛指責鄭嘉穎小氣，雖然馬明出活動時，強調二人沒有不和，但網民依然唔放過鄭嘉穎，今次仲連累埋老婆陳凱琳都被人鬧埋一份…