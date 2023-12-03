盤點鄭嘉穎歷年7大犯眾憎事件！當年狠心飛起佘詩曼 拍劇多次傳不和

鄭嘉穎、馬國明、唐詩詠和林子善等人早年因拍攝《鐵馬尋橋》而成為好友並組成「鐵馬家族」，時不時就搞聚會聯誼，不過近年每次聚會鄭嘉穎都一定缺席。早前鄭嘉穎就不和傳聞作出回應，不過就句句都超有骨，遭網民狂插！其實鄭嘉穎多年來時不時傳出「犯眾憎」的傳聞，以下就為大家盤點鄭嘉穎歷年7大犯眾憎事件！