盤點鄭嘉穎歷年7大犯眾憎事件！當年狠心飛起佘詩曼 拍劇多次傳不和
盤點鄭嘉穎歷年7大犯眾憎事件
1. 口串串回應同馬國明不和傳聞
首先就有最新鮮滾熱辣的馬國明不和傳聞。鄭嘉穎和馬國明在2010年合作完《鐵馬尋橋》之後都關係好好，時不時出嚟飯聚聯誼，在2020年都依然被拍到馬國明抱住鄭嘉穎兒子合照，但三年後就突然傳出反面。
早前傳出馬國明將會與湯洛雯遠赴峇里舉行婚禮，當鄭嘉穎被問到會否出席婚禮時，鄭嘉穎就即刻話自己因為要照顧小朋友而未必行得開。當記者追問會否另外約馬國明出嚟祝賀其結婚，鄭嘉穎就話「自己有分數」，又問身旁曹敏莉「邊個電話響」避答問題。當記者嘗試打圓場問係唔係馬國明打嚟，鄭嘉穎就馬上回指：「佢話你唔好再問啦你，佢話你夠喇！」行為被網民怒斥非常小家。
2. 當年狠心踢佘詩曼落車
曾與佘詩曼有過一段情的鄭嘉穎，當年愛得非常癡纏都一直死都唔認拍拖。當年有報道指因為當年二人的行蹤被記者發現，鄭嘉穎為了擺脫記者而搏命踩油飛車，最後更在情急之下，狠心撇下佘詩曼，要佘詩曼截的士離開現場。今次鄭嘉穎同馬國明傳出不和傳聞，網民都紛紛猜測會否同佘詩曼回巢同馬國明合作拍新戲《新聞女王》有關：「會唔會係因為馬明同佘詩曼合作，鄭好介意？」、「擺到明係唔gur馬明同阿佘合作啦，唔好再小家啲」等。
3.《烈火雄心》被指搶王喜戲份惹不和
鄭嘉穎當年與王喜合作拍《烈火雄心3》時亦曾經鬧不和。原先在《烈火雄心》和《烈火雄心II》都由王喜擔大旗做男主角，但到王喜在第12集因為在火場為救小女孩而發生意外導致昏迷，直至22集才醒過來，由元老演員淪為大配角，相反飾演「 Rex」鄭嘉穎就孭重飛。其實當時有指二人在戲內戲外鬥到出面，唔止多次被記者影到在鏡頭後零交流。當年有報道指鄭嘉穎同高層樂易玲關係相當好，鄭嘉穎怕在劇中被王喜搶晒鏡，曾向樂小姐扭計要求加戲份。王喜亦曾經在接受訪問時直認同鄭嘉穎的確有誤會，指需要同鄭嘉穎拍部80集長劇教技，才有更多時間互相了解和消除誤會。
4. 林子善爆曾遭鄭嘉穎踢鞋羞辱
與鄭嘉穎同為「鐵馬家族」的林子善原來在拍《鐵馬尋橋》之前都覺得鄭嘉穎好串，林子善更大爆第一次接觸鄭嘉穎是在化妝間，當時鄭嘉穎望咗林子善一眼，就踢走自己對鞋，之後就繼續睇劇本。林子善直至當年鄭嘉穎態度極差，不過鄭嘉穎就指對事件完全毫無記憶。
5. 拍戲打到手痛發難 同劇演員紛圍插
鄭嘉穎在2012年拍無綫劇《拳王》時又被同劇演員圍插，不但被傳出每次練拳負責打人的鄭嘉穎，曾經因為手痛發忟憎爆粗問候對手，搞到要黃浩然出聲做和事佬圓事。有傳媒為了求證，曾經主動向在劇中飾演評判的李家鼎查詢，李家鼎不但力斥鄭嘉穎經常發脾氣，又暗寸公司寵壞鄭嘉穎，狠批鄭嘉穎本身冇人緣、冇專業精神，又冇演員道德。
6.鄭嘉穎峇里島婚禮被爆要親友自費買機票
鄭嘉穎在2018年與年齡相差22歲的陳凱琳於峇里島舉行婚禮，當時有網民爆料曾在機場偶遇二人婚禮一個月前率先到當地試探環境，不過就兩公婆齊齊撘廉航，令不少網民都好驚訝堂堂當紅小生竟然撘廉航出國。不過低處未算低，當年更傳出有份獲邀出席峇里島婚禮的圈中好友，如馬國明、黃家樂、林子善、曹永廉等人都要自費到峇里觀禮，被網民笑果然夠曬小家。
7. 《披荊斬棘的哥哥》剛官宣就被淘汰
鄭嘉穎犯眾憎的層面更擴張到觀眾層面。去年多位香港藝人如張智霖、陳小春、林峯和吳卓羲等人多憑內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，成功在內地人氣急升。有樣學樣又跟住一起參加《披荊斬棘的哥哥》第三季的鄭嘉穎，在節目官宣之際就被傳出淘汰消息，結果在節目播到第二集就正式被淘汰。當時不少觀眾都指鄭嘉穎年紀太大，不合群又冇嘢叻，所以被淘汰都係有原因嘅！
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