鄭嘉穎向馬國明耍冧講sorry 就「嘥時間論」終極跪低
鄭嘉穎向馬國明道歉兼跪低
鄭嘉穎以一身網球裝束現身網球公開賽活動，對於與馬國明的不和說再作回應，他表示馬國明在最忙碌的時候幫「小弟」澄清增加了他的麻煩感到很抱歉，但就強調自己沒有講過「嘥時間」：「我係無講過『嘥』字，因為『嘥』係浪費，我都唔夠時間又點嘥呢？咁所以我都估唔到當日做嘅回應會出咗咁多想像唔到嘅版本，我都有同馬明講唔好意思，我仲見到佢幫我澄清，結過婚都知好多瑣碎嘢，佢仲要出嚟幫我澄清，我增添咗佢好多煩惱。」他又指出自己當時所講的「時間論」，是指有三個小朋友之後時間好缺乏，需要看看時間要如何分配，並指出如果要出外埠參加婚禮很有難度。
鄭嘉穎強調與馬國明仲係兄弟
他再澄清，當日接受訪問時不想講太多，是因為已經與馬國明「拆掂咗」，卻傳出不和，令他都覺得自己可能「講得太唔清楚」：「因為我唔覺得需要同其他人解釋嘛，係我哋2個人之間嘅事，我哋拆掂咗無諗過要同其他人解釋。」至於是否與馬國明不和，鄭嘉穎繼續形容2人是「兄弟」，並講明他們2兄弟已經「拆掂咗」，很感激馬國明體諒自己要湊小朋友而無法去婚禮，並打算在婚禮之後與馬國明餐飯兼親手送份禮物給對方。
鄭嘉穎承認自己態度唔好
被問到是否因為態度問題而引起誤會，鄭嘉穎坦言如果認識自己很久的人都知道他一直有這個問題，亦強調自己仍然在改善中。他又自嘲經常被朋友笑說自己能夠在娛樂圈生存30年是奇蹟，但表示自己會努力去改善。至於與佘詩曼的緋聞被舊事重提，鄭嘉穎表示涉及到阿佘感到非常抱歉，並承諾會改善自己的表達方式。
鄭嘉穎：我唔係話辛苦
日前鄭嘉穎在IG公開湊仔照片，疑用行動證明自己好忙，他接受訪問時反轉提問的記者：「你有冇小朋友？冇呀，咁你遲啲咪知囉，其實攰就⋯⋯需要一定體力，我唔係話辛苦，但會唔會攰呢？一定會，因為佢哋體力係無限，但開心嘅。3個而家都係最需要人照顧嘅年紀，去到小學可能會free啲。」
鄭嘉穎一聽表弟王賢誌即落閘
對於被表弟王賢誌暗指是「雙面人」，鄭嘉穎有骨回應表示，自己已經盡了力盡量潤滑，又稱如果自己是雙面人就不用站在這裏解畫，被問到會否找對方傾傾，鄭嘉穎即落閘表示「唔使」，並表示自己已經識了對方一世，唔會再作解釋。
鄭嘉穎帶3個仔出街力證分身不暇
鄭嘉穎自不和風波起首次更新IG，面對一眾負評，他決定置之不理，並公開了一張自己帶3個仔仔出去玩的合照，並寫道：「Feel唔feel到第一張相好嘈？」疑以實際行動證明自己分身不暇，無法「浪費時間」參加其他聚會，亦暗指外界的聲音「很吵」。老婆陳凱琳亦第一個挺身身而出留言：「Me: 望住媽咪望住媽咪；Them: AAAaAaaAaHhHhhHhHh」
網民轉軚表示理解鄭嘉穎
見到鄭嘉穎忙於照顧家庭，令不少網民都轉陣表示支持：「一個就很累，何況三個，而且孩子還小很難出遠門」、「好勁呀！一人湊3個」、「父母都要超有耐性同愛心，付出唔少心血」。
鄭嘉穎傳與馬國明不和 句句有骨大耍太極：唔好再問
早前傳出馬國明將會與湯洛雯遠赴峇里舉行婚禮，當鄭嘉穎被問到會否出席婚禮時，鄭嘉穎就即刻話：「婚禮如果係香港就機會大啲嘅，但如果係外面，要離開香港，我就有啲窄窄地，因為就未必走得開啦。」當記者追問會否另外約馬國明出嚟祝賀其結婚，鄭嘉穎就話「自己有分數」，又問身旁曹敏莉「邊個電話響」避答問題。當記者嘗試打圓場問係唔係馬國明打嚟，鄭嘉穎就馬上回指：「佢話你唔好再問啦你，佢話你夠喇！」不少網民見到鄭嘉穎的回應，都紛紛留言指鄭嘉穎冇風度，又小家：「呢個男人好小氣！ 更年期！每句說話都冇大將之風！ 呸」、「做男人，做到咁冇風度，可能佢結婚時，馬明冇到或禮金少」、「鄭嘉穎真的沒有男人的風範」等。
鄭嘉穎親揭缺席鐵馬聚會真相 回應句句有骨
唐詩詠早前上傳了「鐵馬家族」最新聚會合照，合照中可見馬國明、湯洛雯、林子善和唐詩詠等人都有出席，唯獨「大哥」鄭嘉穎就沒有現身聚會。對於多次缺席「鐵馬家族」聚會一事，鄭嘉穎早前出席活動時親口作出回應。鄭嘉穎回應指家庭和家庭都是常缺席聚會的原因之一，他又指發現人生到了一個不同的階段，每天就只有24小時，他直指假如是浪費時間的事都不會去做，會寧願將時間放在更值得的地方上。鄭嘉穎又坦言自己喜歡安靜的環境，一直都不怕孤獨，反而要去適應「熱鬧」，如果要想去湊熱鬧，都要視乎與誰一起去熱鬧。
回應與馬國明不和傳聞：有啲嘢係要取捨
當被問到與馬國明不和傳聞，鄭嘉穎就指大家都識咗咁多年，都冇話唔啱，只不過大家去到不同的階段，要去做不同的事情。鄭嘉穎亦指對方都會明白，有些事情是需要取捨的。
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