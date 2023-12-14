鄭嘉穎向馬國明耍冧講sorry 就「嘥時間論」終極跪低

鄭嘉穎早前因以「浪費時間」回應缺席馬國明婚禮而遭到網民指責小氣，就連鄭嘉穎表弟王賢誌都暗指 「日久見人心」引起網民熱烈討論，風波至今依然仍未平息。日前鄭嘉穎懶理傳言在IG公開湊仔照片，疑用行動證明自己好忙再成為網民焦點，今日（14日）他自風波後再見記者，對於不和說才作回應…..