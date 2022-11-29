點只鄭嘉穎一個老來得子！盤點娛樂圈13位幸福高齡爸爸 最大年紀係81歲？！
盤點圈中高齡爸爸
1）53歲鄭嘉穎 四年抱三
現年53歲的視帝鄭嘉穎，於2018年迎娶比他細22歲的港姐冠軍陳凱琳，之後在2019年及2020年先後誕下大仔鄭承悅（Rafael）及二仔鄭承亮（Yannick），近日又宣布懷上第三胎。在大仔出世時，鄭嘉穎已49歲，但仍有心有力，到現在53歲，更四年抱三。
2）55歲黃澤鋒 努力9年終得女
現年55歲的資深藝人黃澤鋒於2012年離巢無綫後成為演藝自由人，同時又是游泳教練及泰拳教練，更做埋泰拳拳證及裁判，非常多才多藝！他與太太陳麗麗在2010年結婚，喜愛小朋友的二人在努力9年後，終於在2019年成功懷孕，誕下女兒黃𤋮恩（小黃妃），可謂「願望成真」！當時黃澤鋒直言知道老婆在52歲之齡才懷孕，犧牲很大，故會比以前更無微不至地照顧她，實在是好老公！
3）55歲黎明 有個翻版女
現年55歲的黎明自從2012同樂基兒離婚後，2017年同女助手Wing Chan結婚，翌年4月，阿Wing早產一個月誕下五磅B女，之後黎明曾公開女兒容貌，B女擁有單眼皮及小嘴仔，面容肥嘟嘟，網友紛紛大讚BB女好可愛，仲同黎明細個時好似樣，有如「迷你版黎明」！
4）55歲陳小春 父子檔拍節目
現年55歲的陳小春同老婆應采兒在2010年結婚，2013年誕下大仔Jasper，2020年他53歲之時再誕下細仔Hoho。陳小春經常參與內地綜藝節目，仲曾經同Jasper一齊拍節目《爸爸去哪兒》，大受內地觀眾喜愛。陳小春在《爸爸去哪兒》入面一開頭對Jasper好嚴厲，但係後來收到老婆下令唔可以咁惡對囝囝之後，都睇得出小春收斂咗。
5）55歲蘇永康 被催生第二胎
99年人稱 「阿公」的蘇永康與新加坡女友馮麗清結婚，四年後離婚更搞到不歡而散，2014年與任職時裝行業嘅女朋友馮翠珊再婚，今次同聲同氣志趣相投終於開花結果，2017年3月，49歲蘇永康喜獲麟兒，取名Jazz，現時Jazz已5歲大，網友仍不時催蘇永康再生多個，給Jazz作伴。
6）57歲郭富城 Man爆護女
現年57歲的郭富城於2017年4月同方媛（Moka）結婚，同年9月Moka誕下女兒Chant，2019年4月，再誕下細女Charlotte。今年10月，郭富城就在社交網分享同老婆囡囡的一家四口慶生照。郭富城一向十分保護兩個愛女，早前與家人在餐廳用餐後被偷拍，他也曾當場發火，身體力行保護妻女。今次他就用個兩個公仔遮住囡囡正面樣，相中兩個囡囡雖然相差約1歲半，但穿著同樣的紅色外套和金色裙仔，並頭戴一樣王冠，十足孖公仔一樣！
7）58歲呂方 突爆秘婚生女
九十年代，呂方與鄭裕玲展開長達十六年嘅愛情長跑，一直公開表示有不婚、不生育共識。估唔到前年初突然被爆與拍拖七年嘅女友Rainbow 秘婚，太太更已經懷有五個月身孕，同年八月，囡囡出世，當年56歲呂方正式宣布做老竇。
8）61歲劉德華 太太高齡產女
現年61歲的劉德華，曾同朱麗倩秘密拍拖23年，後終於因為出席岳父喪禮驚爆秘婚，在2012年，劉德華以51歲之齡，與太太朱麗倩誕下女兒劉向蕙（Hanna），當年朱麗倩亦已46歲高齡產女夠晒勇，女兒向蕙今年已10歲。
9）62歲李子雄被曾志偉踢爆老來得子
現年62歲的李子雄歷過兩段婚姻，1993年與同為演員的方曉虹結婚，育有一子，惟最終離婚收場。直至2010年，李子雄迎娶細佢23歲、有「回族第一美女」之稱的內地藝人王雅琦（原名法提麥·雅琦），2018年59歲的李子雄被老友曾志偉踢爆老來得子，太太為他誕下兒子「糖豆」（Kyle），有心有力做高齡爸爸！
10）64歲爾冬陞老來得女好震驚
現年64歲的爾冬陞，2018年被踢爆老來得女，與圈外女友育有一個已兩歲大的囡囡，即是女兒出世時，他已有58歲，他自己表示最初曾接受不到事實，感覺好震驚：「睇住個女令我有驚喜，重新學習好多嘢！」並計劃安排女兒來港讀書。
11）75歲姜大衛 孻仔與大女差21歲
入行五十多年的姜大衛，現年已75歲，育有兩女一子，當年他在48歲之齡再做爸爸，與太太李琳琳生下孻仔姜卓文，孻仔與大女依蘭年齡相差21年，現年27歲的卓文一直有意入行，曾在2019年參加過《全民造星2》，今年更有份參演TVB劇《青春不要臉》，不過只係飾演劇中一個小角色，戲份不多。
12）60歲杜德偉變身慈父
九十年代紅極一時，曾經同吳君如、名模周汶錡拍過拖，2012年杜德偉與年輕24年嘅攝影師女友李曉冰結婚，婚禮有老死梁朝偉做兄弟、岳父50歲同自己同齡夠晒話題。2016年兒子 Alex Junior出世時，杜德偉已經年屆55歲，近年搖身一變成慈父，更自爆一直同老婆努力追多個。
13）83歲劉詩昆請6家傭湊女
83歲國寶級鋼琴家劉詩昆前年打破賭王何鴻燊78歲做爸爸的紀錄，以81歲之齡再做爸爸。他第三任太太「琵琶公主」孫穎在美國為他誕下的女兒「貝貝」劉蓓蓓也即將兩歲，劉詩昆夫婦早前就邀請了幾位好友到家中作客，除了意外令豪宅曝光外，更發現佢兩公婆請6個保姆幫手湊女，陣容相當誇張！
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
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