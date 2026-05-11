一周星星｜鄭國江爆料！一句話令張國榮重錄《風繼續吹》 揭樂壇巨星秘聞
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殿堂級詞聖鄭國江近日在節目中大爆樂壇黃金時代的秘聞，當中最震撼的，莫過於他透露已故巨星張國榮（哥哥）的經典金曲《風繼續吹》，原來曾因他的一句話而整個重新錄製！鄭國江更分享了與陳百強等巨星合作的點滴，揭開了多個塵封已久的樂壇故事，究竟當年發生了甚麼事？
鄭國江直言太似羅文 一句話令張國榮重錄經典
鄭國江在節目中回憶，當年張國榮錄完由他填詞的《風繼續吹》後，曾興奮地讓他「先聽為快」。向來口直心快的鄭國江聽完後，坦白地跟哥哥說：「你唱得好，不過太似羅文，但樂壇有一個羅文已經夠。」他憶述，當時哥哥聽完後並沒有不悅，反而非常謙虛地接受了意見。正是因為這句關鍵的評價，哥哥決定重回錄音室，才誕生了今天大家聽到的經典版本，鄭國江亦因此大讚哥哥是一位非常謙虛的巨星。
陳百強為兩粒音改譜 鄭國江親解《漣漪》謎團
除了張國榮，鄭國江亦分享了與另一位已故巨星陳百強合作的往事，原來陳百強曾為了歌詞中的「兩個字」，特地將已作好的曲譜改動了兩粒音，足見其對音樂的執著。對於流傳多年、指《漣漪》是寫給翁靜晶的傳聞，鄭國江在節目中也親自澄清：「真係冤枉呀！」此外，他又暢談與林子祥的「晨間合作」模式，以及與已故填詞人黃霑的點滴，更笑言霑叔當年有份「幫手」供樓，分享了許多不為人知的樂壇趣事。
網民洗版勁感慨：回憶返晒嚟
這些珍貴的樂壇秘聞一出，立即在網上引起洗版式討論，不少網民都表示非常感動。有網民留言：「原來《風繼續吹》有咁嘅故仔！多謝鄭Sir當年嘅坦白，先有哥哥呢個經典版本！」、「哥哥真係好謙虛，肯聽意見再錄過，呢啲先係巨星。」、「好想聽下舊版係點唱！」、「終於解開《漣漪》個謎！傳咗咁多年！」、「鄭國江老師真係樂壇瑰寶，見證晒整個黃金時代。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期