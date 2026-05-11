一周星星｜鄭國江爆料！一句話令張國榮重錄《風繼續吹》 揭樂壇巨星秘聞

殿堂級詞聖鄭國江近日在節目中大爆樂壇黃金時代的秘聞，當中最震撼的，莫過於他透露已故巨星張國榮（哥哥）的經典金曲《風繼續吹》，原來曾因他的一句話而整個重新錄製！鄭國江更分享了與陳百強等巨星合作的點滴，揭開了多個塵封已久的樂壇故事，究竟當年發生了甚麼事？