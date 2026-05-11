一周星星｜詞聖鄭國江遇最大挑戰！慘遭徐小鳳退稿5次 區瑞強爆笑踢爆真相

有「全方位詞聖」之稱的鄭國江，寫詞以「快狠準」聞名，但原來他也曾遇過事業上的樽頸位！近日他在節目中自爆，曾為樂壇天后徐小鳳的一首歌，慘遭對方「打回頭」退稿足足五次！同場的區瑞強更即場加碼爆料，踢爆小鳳姐當時的「真正心意」，場面極之搞笑，究竟是哪首歌讓詞聖如此頭痛？