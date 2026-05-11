一周星星｜詞聖鄭國江遇最大挑戰！慘遭徐小鳳退稿5次 區瑞強爆笑踢爆真相
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有「全方位詞聖」之稱的鄭國江，寫詞以「快狠準」聞名，但原來他也曾遇過事業上的樽頸位！近日他在節目中自爆，曾為樂壇天后徐小鳳的一首歌，慘遭對方「打回頭」退稿足足五次！同場的區瑞強更即場加碼爆料，踢爆小鳳姐當時的「真正心意」，場面極之搞笑，究竟是哪首歌讓詞聖如此頭痛？
鄭國江自爆被徐小鳳退稿5次 區瑞強踢爆歌后心中所想
鄭國江在節目中坦言，當年為歌后徐小鳳的歌曲《逍遙四方》填詞時，經歷了前所未有的挑戰。他苦笑說：「佢隻《逍遙四方》我寫咗六個版本，一版唔啱又再寫。」前後被退稿五次，才終於完成第六個版本。此時，好友區瑞強聞言即搞笑地「踢爆」背後真相：「因為小鳳姐心目中真正嘅『逍遙四方』係麻雀枱呀！」更笑指小鳳姐打麻雀的牌技相當了得，一番話令全場捧腹大笑，也側面反映出徐小鳳對作品的極致要求。
區瑞強爆鄭國江為譚詠麟「飛紙仔」 台上唱台下寫勁驚險
除了面對徐小鳳的「慢工出細貨」，鄭國江亦要應付截然不同的即時壓力。區瑞強在節目上大爆鄭國江最擅長「飛紙仔」的絕技，他生動地描述當時的驚險場面：「譚詠麟喺上面唱緊，佢就喺度寫緊，譚詠麟唱完問得未，佢就得得得又下一段。」這種台上台下無縫合作的畫面，完美展現了香港樂壇黃金年代的高壓與專業，也印證了鄭國江「快狠準」的功力絕非浪得虛名。
詞聖原來周身刀 曾為兒童節目做配音整公仔
節目中亦提到，鄭國江除了是教師和填詞人，原來還是一位多才多藝的藝術家。他曾「客串」擔任配音員，甚至為當年的兒童節目親手製作布偶公仔，可謂「周身刀張張利」。這些鮮為人知的背景，讓觀眾對這位詞聖的形象有了更立體、更全面的認識，原來在他深厚的文學功力背後，還藏著一顆童心和一雙巧手。
網民驚嘆詞聖唔易做：壓力真係大
節目播出後，網民對鄭國江應對兩大天王天后的故事反應熱烈，紛紛驚嘆詞聖不易做。網民留言：「小鳳姐要求咁高！退稿5次！但都係為咗首歌好。」、「笑死，原來小鳳姐係想打牌！區瑞強太敢講！」、「飛紙仔真係好癲，以前啲演唱會真係咩都有可能發生，好刺激！」、「鄭國江老師真係好勁，又快得又慢得，應付到唔同巨星嘅要求。」、「原來佢仲識整公仔，太多才多藝了吧！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期