鄭家純因一事提告三十名酸民 誓要告到底唔接受和解
文：東方新地｜圖：鄭家純facebook、[email protected]
鄭家純警告不要向她求情
鄭家純在fb發文指「我不是會利用官司去搏版面的人，從來沒有報告過幾月幾號提告誰誰誰，或是預告法院時尚秀，出道9年來，因我個人言行舉止而遭受的批評指教，沒有告過酸民。七月中溫馨提醒誤會我的人刪留言，過了兩天還不刪被搜證，北中南各提告十位，如果你是那1/30，現在被傳去做筆錄，再來跟我求情，我認為這是你不珍惜你自己的下場。」
鄭家純：我不接受和解金，幾十萬官司費是我在付
鄭家純更貼出其中一名被控者對她的求情千字文，不過鄭家純絕不心軟，更回覆指「最好笑的是『這幾天才對自己言詞感到後悔』七月中到現在超過三個月了﹗」 鄭家純繼續霸氣指會告到底「 我不接受和解金，幾十萬官司費是我在付，不用假好心替我擔憂。」並指「 我沒做的事情就是不吞，行動就是證明。A女發道歉聲明我還是告，慈悲不需要浪費在充滿惡意的人身上。七月中講過了，要跟我玉石俱焚嗎？那也要看看能走出大火的是誰。」
鄭家純「小三」疑雲大逆轉 獲男友正印改口發道歉聲明
鄭家純（雞排妹）7月被台灣雜誌影到駕保時捷的王姓男子出入酒店，期間態度親暱，保時捷男正印A小姐接受雜誌訪問時指二人是未婚夫妻關係。捲入小三疑雲的鄭家純理直氣壯指男方會叫她做老婆，大家相識已有四、五年之久﹗事件峰迴路轉，A小姐其後突然透過鄭家純發道歉聲明，表示沒有訂婚，沒有「正宮或小三」之說法，更指她和鄭家純都是受害者﹗
保時捷男指上酒店房「沒有跟鄭家純做那件事」
鄭家純與保時捷男出入酒店，期間態度親密，鄭家純卻指二人不是男女朋友關係，故不存在小三﹗保時捷男的正印A小姐接受台灣媒體訪問，指當知道未婚夫跟鄭家純過從甚密已取消今年9月的婚約﹗事件不斷發酵，姓王的保時捷男突然接受台灣媒體訪問，他在訪問中指自己身體不好「不可能跟她（雞排妹）做那件事」，並指上酒店房是因疫情，沒地方可以聊天，並指當日大家聊天聊到凌晨四、五點﹗他又指曾跟鄭家純交往過，及後分手，現在關係像家人﹗
鄭家純預告控告酸民
鄭家純在fb代A小姐發出道歉聲明，A小姐在聲明中指「從來沒有所謂小三跟正宮」，又指自己非王先生的未婚妻，「王先生的感情觀較開放，他的每個感情對象都有不同的情況」，在聲明中向鄭家純道歉，並指「我與鄭小姐都是被害人」。同時鄭家純指會向台灣雜誌及惡意中傷的網民提告，並在留言中「溫馨提示」網民要刪留言便要快，因為她會提出控告並指「滿懷惡意的人身攻擊跟傷害言論，不願再縱容，希望這次提告，能讓網路世界的倫理風氣往前進一步」
鄭家純帶「準人夫」出入酒店
現年28歲鄭家純（雞排妹）今年4月自爆和拍拖三年的男友分手，今年7月中被影到與一名開保時捷的男子出入酒店，期間態度親暱，男方卻被爆原來已有未婚妻A小姐，原定今年結婚，A小姐回應傳媒時指發現男友與鄭家純打得火熱後即解除婚約﹗鄭家純被捲入小三疑雲，發長文霸氣回應正印A小姐「他會叫我老婆」以宣示主權﹗據知男方年約三十餘歲，從事桌遊生意﹗
鄭家純雞排妹斷正帶仔上酒店房
保持捷男一名自稱其未婚妻的A小姐接受台灣媒體訪問時指二人於2020年3月交往，8月同居，經男方多次求婚，婚期本定於今年9月，卻發現男友與鄭家純發展中，令A小姐心碎決定取消婚約﹗
鄭家純：大家有共識不在意各自交友世界
鄭家純在facebook給正印A小姐的千字文公開信，表示不知道A小姐的存在，同時否認自己是第三者，但卻表示男方「會叫我老婆，也曾多次和我討論結婚或生小孩，甚至問我要不要陪他家人吃飯 」。鄭家純透露跟保時捷男四、五年前認識，大家有共識 「不適合用世俗認定的男女朋友關係來珍惜對方… 我們是有感情和信任，卻沒有佔有慾的，不在意各自的交友世界，平時不常見面各過各的，但這幾年來，當我或他遇到人生低潮的重要時刻，必定互相支援給予支持與幫助。」
鄭家純對A小姐表示：「 妳的回應而出現的新聞標題，對我和他來說是非常小的事。以我的立場來看，目前為止覺得妳很有分寸，雖然我跟他沒有吵過架，但看過他對別人發火，希望妳發洩到此就好。」
鄭家純長文如下：
鄭家純：未婚妻不是事實
鄭家純其後再發文指未婚妻不是事實，指保時捷男跟A小姐沒有訂婚，並指「A小姐在一開始也願意接受男方的感情觀」，並強調「沒有正宮也沒有小三」，否認自己當小三。
鄭家純似乎未受小三新聞影響，更不時回應網民，又指「連我自己都覺得這篇很好看」 ，唔介意做了新聞人物﹗
網民質疑鄭家純腳踏兩船
鄭家純指與保時捷男在四、五年前認識，一直保持不相互干涉的特別關係中，令網民質疑鄭家純同期有一親密男友，即與兩男關係重叠﹗「所以這是甚麼關係？不能苟同…」、「認識對方很久卻不知道他有未婚妻？」、「可是去年不是還有跟一個交往3年的對象分手，現在這個男生4、5年前認識，是不是有重疊啊﹗」
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網友回應：「直接稱呼家純更好！」
對於女神的心聲，一班粉絲都讚好，甘心做其「老公」。
早前鄭家純為了新書《深夜保健室》宣傳，穿上激短制服配吊帶襪拍攝：