鄭家純因一事提告三十名酸民 誓要告到底唔接受和解

鄭家純（雞排妹）今年7月被台灣雜誌影到與保時捷男出入酒店，一度捲入小三疑雲，男方正印A小姐接受媒體訪問稱與男方有婚約，其後突然改口更透過鄭家純社交網發出道歉聲明，花生指數爆燈﹗以為事件就此平息，鄭家純因不滿網民對她謾罵，警告網民不刪除有侮辱成分的留言便會作出控告，相隔數月鄭家純言出必行，31日凌晨在社交網發文稱正式對三十名酸民提告﹗

文：東方新地｜圖：鄭家純facebook、[email protected]