鄭家純澄清「從沒賣過雞排」、雞排妹正式「除名」！當年低胸炸雞影片曝光！

雞排妹鄭家純出道9年，憑敢言加性感在台灣網絡取得一定影響力，為了證明自己已經成長、邁向另一階段，在去年27歲生日時許願要求大家別將叫她「雞排妹」，日前她正式將面書檔案名稱「雞排妹ili鄭家純」簡單改為「鄭家純」，告別「食物名＋妹」這個暱稱⋯⋯

文：東方新地 圖：鄭家純Facebook / IG 、新傳媒資料室