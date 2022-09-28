鄭家純寫真集延期出貨 用「標準姿勢」道歉 獲網友勁讚：有誠意的天花板
鄭家純：向所有預購的支持者下跪
鄭家純今次推出的寫真集《純熟》已在9月中旬結束預購，原定於9月底出貨，結果卻因故兩度延期，日前鄭家純就在社交網發文解釋延遲出貨的原因：「這20天以來，前期看印看到哭得比失戀還慘，換到第三間印刷廠才順利開印，全數重新製版2次，部份製版有些還到4-5次，但5次並不是最高紀錄。在這個過程中，和印務公司共度風雨（互相情勒互相傷害，開玩笑的），血與淚交織而成的寫真書印製，在今天終於完成。」
出貨日期改為10月11日
她續說：「印刷完成日比預期晚了一週，再碰上因疫情影響得臨時換合作方，以及其他我無法控制的因素，原訂9月底出貨來不及，預購的全品項出貨日期改為10月11日。」最後她總結：「是我做得不夠好，讓大家多等一個月，對不起你們，非常抱歉。」而同一篇道歉文，她在FB和IG分別配了兩張不同的照片，在FB的一張被她形容為「向所有預購的支持者下跪」，而在IG的一張則是「倒地暫時無法再起的阿純」。
網友：這麼有誠意，不原諒都不行
網友的焦點都落在這兩張道歉的配圖上，特別是FB那一張只穿著內褲跪在床上、只用文字遮掩著胸前一點的照片，讓網友大讚鄭家純「誠意十足」、「這是有誠意的天花板了吧」、「這麼有誠意的道歉，不原諒都不行」、「道歉圖很可以」、「道歉界裡、這個排第一了」、「只要是你的作品，等到明年都等」、「欸不是，這樣大家可能會希望繼續延期耶」等等。
「雞排妹」鄭家純出道十年！拍攝「沒有遺憾的畢業作」
「雞排妹」鄭家純今次推出的出道10周年紀念寫真集《純熟》，就以「老公視角」拍攝。鄭家純在其社交網上形容新作是一本「沒有遺憾的畢業作」，她說：「今次想單向傳達對支持者的感謝，用溫柔包覆著愛意藏在書中。」
其他靚相：
鄭家純用影像保留最美好
初出道時年約18歲的鄭家純曾被記者問過：「有沒有想過出全.裸.寫.真？」當時她回答：「台灣沒有這個市場，也怕未來會嫁不掉！」到了現在29歲，鄭家純的心態已發生改變，她曾在社交網表示：「願以最完美的一切，拍十周年紀念寫真，是一份執念。」她續說因為擔心未來年紀增長，以及生小孩的可能，所以決定要將她現在最美好的「形狀」和「粉紅色」，用影像加以保存。
鄭家純寫真照被質疑P圖
近日《純熟》已開始預售，鄭家純在官網和自己的社交網中，也釋出了不少張照片，但卻有網民質疑她修圖太過，雞排妹隨即以一張零P圖照回應，表示「只修了黑眼圈而已」，又笑言：
「寫真拍攝每天半夜起床，因為底妝薄透，黑眼圈這個部份，只要在陰影處就會特別明顯，還修了：臉上的一根頭髮、脖子擠壓到的皺摺、光源不足導致臉上影子、眼窩像有眼影的部份。」
鄭家純其後又曬出一張零P圖的自拍照，介紹說：「一張一個月前寫真集拍完當下的自拍，無濾鏡、無修圖直出，當時的努力讓寫真動態可以安心攝影，前幾天看初剪，覺得自律有獲得回報。」獲網友大讚皮膚狀態超好：「看過本人，真的超美」、「素顏最強女星」、「修的和沒修的都很美」、「我們一堆女生都達不到家純的境界」等等。
鄭家純不認同一張照片就能讓大家分享自己
鄭家純的經理人近日接受傳媒訪問時透露，這次寫真集共花了7天拍攝，外景照都是在花東取景，室內照則是在南投拍攝，換了超過30套服裝。經理人又講到鄭家純曾問過一個追求她的男生說：「如果出局部露點的寫真書，會影響你娶我的意願嗎？」那個男生說不能接受，因為這樣他就要跟大家一起分享她，這樣的回答讓她反思：只是一張照片就跟大家分享自己了，那她這個人就不再有價值了嗎？她認為若她要去在乎這件事，就代表了她是沒有靈魂的人。
鄭家純同時推售18歲與28歲寫真集
鄭家純今次在28歲時拍攝的寫真集《純熟》，硬皮精裝親筆簽名版定價為1,299台幣（約337港元），其他周邊產品還包括有攬枕、海報、寫真年曆、寫真筆記本及啤牌等，寫真集加購的定價為199台幣（約52港元）至599台幣（約155港元）不等。同時鄭家純在18歲時拍攝的寫真集《18歲的禮物》也推出了精裝復刻版，定價為999台幣（約259港元），兩本寫真集都展開了預購，據知加上國外的預購訂單，目前已賣出超過5百萬台幣（約130萬港元）。
仲有其他拍攝花絮圖：
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