鄭家純寫真集延期出貨 用「標準姿勢」道歉 獲網友勁讚：有誠意的天花板

「雞排妹」鄭家純近日為紀念出道10周年，推出「畢業」寫真集《純熟》，但這本寫真集原定於9月底出貨，結果卻因故兩度延期，為了安撫粉絲，日前鄭家純就精心揀選了兩張相片，作為道歉文的配圖，其道歉的「標準姿勢」，引來大批網友勁讚她誠意滿滿，甚至搞笑指「這樣大家可能會希望繼續延期耶」！