鄭家純再發長文澄清賣雞排影片 誓要搣甩「雞排妹」稱號

雞排妹鄭家純出道12年，憑敢言加性感在台灣網絡取得一定影響力。而為了證明自己已經成長、邁向另一階段，鄭家純在27歲生日時曾許願要求大家別再叫她「雞排妹」，並將Facebook名稱由「雞排妹ili鄭家純」改為「鄭家純」，告別「食物名＋妹」這個暱稱。不過鄭家純似乎仍未搣甩「雞排妹」的稱號，早前她就再發文澄清……