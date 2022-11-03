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鄭家純結婚｜雞排妹震撼娛圈8件事：認做整形手術、逾50個「對手」…

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現年29歲的「雞排妹」鄭家純，日前忽然宣布升呢做人妻，閃嫁日本醫生，她透露並非奉子成婚，也不會冠夫姓，並將於明年在日本舉行婚禮。除了今次閃婚外，鄭家純入行10年，其實仲做過好多件轟動娛樂圈的震撼事件，每次都能引發網民熱烈討論！

鄭家純 鄭家純在社交網出po宣布喜訊，並上載溫馨婚照。
雞排妹與其新婚老公在2018年於交友app上認識，對方是高180cm的兒科醫生，名為AKIRA，與林志玲老公撞名。（圖片來源：[email protected]

「雞排妹」鄭家純 震撼娛圈8件事

1.拒交22K男捱轟

出道初期，雞排妹曾在節目《小明星大跟班》上因為講了一句「拒跟22K男交往」，惹來眾怒被網民聲討。此番言論一出街，曾令雞排妹當時的代言一夜消失。及後雞排妹解釋：「領22K的男生他可能剛出社會，我比較早出社會，怕沒辦法有很深的交流，而且我也怕男生會覺得壓力很大。」當時雞排妹更直認失言：「我算是被社會教訓了很多說話的藝術。」

鄭家純 雞排妹 網友表示：「早期公關公司的操作啊，那時候還沒有什麼XX妹的，紅得特別快」
鄭家純原名鄭佳甄，在2012年當「一日店長」為雞排店宣傳，結果爆紅，自此被封外號「雞排妹」，她曾為此特別出po澄清自己「從沒賣過雞排」。（圖片來源：翻攝自 AMY CHIOU YouTube）

2.出席生命鬥士演講被趕離場

2013年，正值雞排妹人氣高企的時期，她當時獲邀出席天生沒有四肢的「生命鬥士」力克胡哲（Nick Vujicic）的演講，準備作壓軸表演。但當時雞排妹竟然穿上一身震撼眼球裝束現身，雖然搶鏡，但結果卻被大會要求離場，當時網民均怒斥雞排妹對力克胡哲有欠尊重。

鄭家純驚爆做小三拖仔上酒店房 向正印宣示主權：他會叫我老婆
（圖片來源：[email protected]

3.公開大膽影片截圖累死人

2015年，曾有一段「疑似雞排妹大膽影片」在網上瘋傳，當時雞排妹為了澄清自己非該段短片的女主角，竟然將影片截圖並在個人facebook上發佈，而且截圖並沒有為片中的女主角打碼。最後片中的女主角因為影片被廣傳而輕生，但雞排妹以要澄清為由，堅持自己並沒有做錯。更直指若影片女主角的家人要告，亦應該告發放影片的人。

雞排妹 鄭家純曾在綜藝節目笑說：「30歲嫁不出去就把自己奉獻給人民。」（IG@ili.cheng）
鄭家純曾在綜藝節目笑說：「30歲嫁不出去就把自己奉獻給人民」，結果她在29歲之齡成功搵到另一半。（[email protected]

4.日本遊學做伴遊

2018年，雞排妹到日本留學，當時她曾自發性舉辦「日本旅行團」，更說明自己會做伴遊！還有價目表公開，而雞排妹提供的服務範圍，包括有陪團友出席賞楓活動，以及晚上的聊天聚會。不過費用一點都不便宜。3天2夜的行程，包食宿及包車，1人要價3萬9999元台幣（即約1萬元港幣），但不包含機票，15人才能成團。

鄭家純 雞排妹單身愛約炮 比堅尼搭高踭鞋趷籮冧粉絲
（圖片來源：[email protected]

5.自認曾接受抽脂手術

2020年，雞排妹突然在個人Facebook自認出當初期，曾經做過抽脂手術，及後她更自爆在2012年出道不久時，曾到過高雄元和雅醫美診所整形大腿，當時的雞排妹曾公開多謝該間診所，但8年之後，雞排妹竟然發文說當年的手術做壞了，並直斥診所持續使用她的肖像已侵權，提告診所索賠150萬元台幣。

鄭家純 雞排妹IG
雞排妹自認曾接受抽脂手術，向當年動刀的診所求償，並要求撤下廣告照。（圖片來源：ili.cheng）
鄭家純 雞排妹天不怕地下怕，因為唔畀面惹來大哥不快。
除了長腿外，雞排妹的上圍數字亦曾引來大眾質疑，因為官方數字好一段時間都報稱「32E」，但雞排妹及後大方承認「報大數」，又表示自己身形「忙到縮水」，「32C」才是正確的數字。（圖片來源：[email protected]

6.自創情趣用品品牌

雞排妹在2020年自創情趣用品品牌「純色」，更曾推出由她親自參與設計的男性情趣用品「純愛杯」，產品推出後非常轟動，不少網民都爭住搶購！

鄭家純 雞排妹大膽的想法引來製作人反對。
雞排妹向來作風大膽。（圖片來源：[email protected]
雞排妹 鄭家純 雞排妹 雞排妹鄭家純一直以大尺度寫真聞名。
（圖片來源：[email protected]

7.主持活動疑遭性騷擾

雞排妹曾在2020年底的年終活動上擔任主持人，事後她高調發文表示自己遭到廠商老闆以及演出的男歌手性騷擾，之後更公開哭訴指該名男歌手是「台語歌王」翁立友。當時這件事曾經掀起過一陣熱話，當有傳媒問到雞排妹是否對俊男有不同標準時，她直言：「有些事情本來就是他可以你不行！」

鄭家純 雞排妹
雞排妹直腸直肚敢言的性格，吸引大批Fans關注。（圖片來源：[email protected]

8.自揭有超過50個「對手」

雞排妹主持網上節目《深夜保健室》時，言論都非常大膽，曾自揭不少床上秘事。她直言抱著「性自主」觀念，表示沒必要交男朋友，但就「有固定的靈慾交往對象」，又說自己的需求不算太高，大概「幾個月才見一次面」，又自認在床事時喜歡被男伴稱為「小母狗」，更曾經自揭有超過50個「對手」。

鄭家純 雞排妹明白製作人的心意，表示拍過裸照後會難找對象。
雞排妹曾被指是「最不好招惹的台灣女藝人」第一位。（圖片來源：[email protected]
雞排妹 鄭家純擔心以後生病了，真的想去做都來不及，所以認為應該在意當下想做的事情，才是最有意義的呈現方式與生活。
要得到鄭家純歡心，就一定要接受她的大膽作風。（圖片來源：[email protected]

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、翻攝自 AMY CHIOU YouTube

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