鄭家純結婚｜雞排妹震撼娛圈8件事：認做整形手術、逾50個「對手」…

現年29歲的「雞排妹」鄭家純，日前忽然宣布升呢做人妻，閃嫁日本醫生，她透露並非奉子成婚，也不會冠夫姓，並將於明年在日本舉行婚禮。除了今次閃婚外，鄭家純入行10年，其實仲做過好多件轟動娛樂圈的震撼事件，每次都能引發網民熱烈討論！