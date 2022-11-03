鄭家純結婚｜雞排妹震撼娛圈8件事：認做整形手術、逾50個「對手」…
「雞排妹」鄭家純 震撼娛圈8件事
1.拒交22K男捱轟
出道初期，雞排妹曾在節目《小明星大跟班》上因為講了一句「拒跟22K男交往」，惹來眾怒被網民聲討。此番言論一出街，曾令雞排妹當時的代言一夜消失。及後雞排妹解釋：「領22K的男生他可能剛出社會，我比較早出社會，怕沒辦法有很深的交流，而且我也怕男生會覺得壓力很大。」當時雞排妹更直認失言：「我算是被社會教訓了很多說話的藝術。」
2.出席生命鬥士演講被趕離場
2013年，正值雞排妹人氣高企的時期，她當時獲邀出席天生沒有四肢的「生命鬥士」力克胡哲（Nick Vujicic）的演講，準備作壓軸表演。但當時雞排妹竟然穿上一身震撼眼球裝束現身，雖然搶鏡，但結果卻被大會要求離場，當時網民均怒斥雞排妹對力克胡哲有欠尊重。
3.公開大膽影片截圖累死人
2015年，曾有一段「疑似雞排妹大膽影片」在網上瘋傳，當時雞排妹為了澄清自己非該段短片的女主角，竟然將影片截圖並在個人facebook上發佈，而且截圖並沒有為片中的女主角打碼。最後片中的女主角因為影片被廣傳而輕生，但雞排妹以要澄清為由，堅持自己並沒有做錯。更直指若影片女主角的家人要告，亦應該告發放影片的人。
4.日本遊學做伴遊
2018年，雞排妹到日本留學，當時她曾自發性舉辦「日本旅行團」，更說明自己會做伴遊！還有價目表公開，而雞排妹提供的服務範圍，包括有陪團友出席賞楓活動，以及晚上的聊天聚會。不過費用一點都不便宜。3天2夜的行程，包食宿及包車，1人要價3萬9999元台幣（即約1萬元港幣），但不包含機票，15人才能成團。
5.自認曾接受抽脂手術
2020年，雞排妹突然在個人Facebook自認出當初期，曾經做過抽脂手術，及後她更自爆在2012年出道不久時，曾到過高雄元和雅醫美診所整形大腿，當時的雞排妹曾公開多謝該間診所，但8年之後，雞排妹竟然發文說當年的手術做壞了，並直斥診所持續使用她的肖像已侵權，提告診所索賠150萬元台幣。
6.自創情趣用品品牌
雞排妹在2020年自創情趣用品品牌「純色」，更曾推出由她親自參與設計的男性情趣用品「純愛杯」，產品推出後非常轟動，不少網民都爭住搶購！
7.主持活動疑遭性騷擾
雞排妹曾在2020年底的年終活動上擔任主持人，事後她高調發文表示自己遭到廠商老闆以及演出的男歌手性騷擾，之後更公開哭訴指該名男歌手是「台語歌王」翁立友。當時這件事曾經掀起過一陣熱話，當有傳媒問到雞排妹是否對俊男有不同標準時，她直言：「有些事情本來就是他可以你不行！」
8.自揭有超過50個「對手」
雞排妹主持網上節目《深夜保健室》時，言論都非常大膽，曾自揭不少床上秘事。她直言抱著「性自主」觀念，表示沒必要交男朋友，但就「有固定的靈慾交往對象」，又說自己的需求不算太高，大概「幾個月才見一次面」，又自認在床事時喜歡被男伴稱為「小母狗」，更曾經自揭有超過50個「對手」。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》