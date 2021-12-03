鄭家純三小時放題式驗樓 超長清單嚇親窒網民：全世界沒有一間符合你﹗
雞排妹鄭家純向來新聞多多又惹火，最近鄭家純斥資六千萬台幣(約1,680萬港幣)在台灣置業，收樓後進行長達三小時驗樓，連她自己也稱之為「處女座驗屋是建商的惡夢」，並分享了一份超長的驗樓清單，網民反應兩極，向來敢言的鄭家純對批評她的網民作出大反擊，再次引起網上熱討﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]鄭家純
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]鄭家純
鄭家純六千台幣購千呎豪宅
鄭家純（雞排妹）早前捲入小三風波，最後男友人的正印要發道歉聲明，鄭家純因不滿網民帶侮辱性留言，而向三十名網民提告，並再三強調絕不庭外和解﹗鄭家純最近在台灣購入六千萬台幣30坪（約一千呎）豪宅，再度成為熱話﹗鄭家純在社交網分享一份超長的驗樓清單，被她列作不合格的包括卧室窗框損壞、插座周圍油漆不理想、冷氣維修孔位置不佳、門把有瑕疵等等﹗鄭家純指對驗樓要求高，並指「處女座驗屋是建商的惡夢」。
鄭家純自認要求高：處女座驗屋是建商的惡夢
鄭家純出po後引起很大回響，網民反應兩極，有網民指自己層樓自己驗很正常，「真金白銀買樓當然要驗清楚」，更向她提供不少驗樓意見及經歷﹗不過亦有不少網民指鄭家純太「典型的處女座」、在她列出要修改的項目都「雞蛋裡挑骨頭，太吹毛求疵了吧」、「處女座是所有行業的剋星」，更指「太多餘了」、「以你這標準，全世界沒有一間符合的」、「想像到你未來老公的日子」、「如果雞排妹從政，很多行業也被搞垮」。
鄭家純反擊：我不過份啦
鄭家純對負評再次挺身為自己大平反，反擊：「一坪市價破百萬的建案，我不覺得看很仔細是太過份啦。」她又指「驗屋的大重點是交給專業，請做餐飲集團裝潢的朋友來幫忙驗」 。鄭家純後來又分享了驗樓不合格的地方，好讓大家去認同她，又留言請大家「讓我們一起練習不帶情緒的溝通方式」。