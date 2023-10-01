鄭少秋大女驚傳輕生 教友呼籲秋官盡快聯絡辦後事

現年76歲鄭少秋（秋官）有過三段情史，為人熟知的一段便是與沈殿霞（肥姐）維持了3年的婚姻。除了與肥姐這段情史，他與首任妻子盧慧茹最為人熟知，盧慧茹為秋官誕下女兒鄭安儀，而今天（1日）驚傳鄭安儀於美國輕生一事…