鄭少秋大女驚傳輕生 教友呼籲秋官盡快聯絡辦後事
鄭少秋大女傳在美國寓所內輕生身亡
據消息指現年約55歲的鄭安儀，早前在美國南加州的寓所內輕生身亡，有傳原因是陷入三角戀愛關係，再加上鄭安儀一直生活得不開心，而選擇走上輕生之路。上月26、27日，有教友發現鄭安儀失聯，由於聯絡不上其母親盧慧茹，擔心她會有意外，遂報警求助。警方到達鄭安儀的住所，破門進入後發現她在屋內自殺身亡。
教會於當地時間9月30日早上為她進行了追思彌撒。YouTube Channel「Smart Travel」表示，但因為仍未聯絡到她的媽媽盧慧茹，因此呼籲秋官盡快聯絡教會，為鄭安儀辦接下來的身後事。
鄭少秋雖然在鄭欣宜 八個月大時與肥姐沈殿霞離婚，但與女兒鄭欣宜感情卻從未變過，依然十分溫馨。而鄭欣宜雖自少失去父愛，但卻從沒有怪責爸爸，反而存有尊重的心。早前於紅館演唱會，她與爸爸相擁合照，兩人眼中滿是慈愛和尊敬，父女毫無隔膜。想當年，鄭少秋與沈殿霞離婚一事可謂當年最轟動一事，鄭少秋更因此被封「世紀渣男」，形象受挫。
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鄭少秋擁三段婚姻被外界封為「世紀賤男」
鄭少秋至今出道56年，入行半個世紀，貢獻了不少經典角色，曾經是影視界的佼佼者，出演過的劇集風靡兩岸三地，從《書劍恩仇錄》、《楚留香》到《大時代》的丁蟹等等，以英俊瀟灑，風度翩翩的古裝俠士形象深入民心。除了演技精湛之外，他的歌喉也十分動聽，更演唱過不少經典名曲，舉辦過個人演唱會、音樂劇等等，可謂是影視歌三棲的實力男星。
鄭少秋大女鄭安儀1968 年出生
不過事業一帆風順的他於感情路上卻波折不斷，曾經擁有三段婚姻，包括首任妻子盧慧茹和長女鄭安儀（1968 年出生） ；最為人熟知的次任妻子沈殿霞和次女鄭欣宜（1987 年出生）；還有現任妻子官晶華和其三女及四女鄭詠恩（1990 年出生）、鄭詠曦（1993年出生），秋官的複雜感情關係讓他一度被推上風口浪尖的位置，因「處處留情」被外界封為「世紀渣男」。
沈殿霞盡心盡力輔助 鄭少秋卻做負心漢
當中鄭少秋和娛樂圈開心果肥姐沈殿霞的戀情最為人熱議，二人相戀時，沈殿霞曾盡心盡力輔助對方，用盡人脈和資源為當時步入困境的他走出事業低潮，登上事業巔峰期。甚至在相戀數年後，沈殿霞為了他的事業甘心隱退娛樂圈，專心做他背後的女人。
但鄭少秋在鄭欣宜八個月大後被發現與現任妻子官晶華有感情瓜葛，沈殿霞選擇離場並獨自養育女兒，二人結婚3年後最終還是離婚收場，由於兩人均為影視紅人，離婚消息一出導致輿論鋪天蓋地，大眾紛紛責備鄭少秋「拋妻棄女」，成為人盡皆知的「負心漢」，形象和星途也因此一落千丈。
離婚多年後，沈殿霞曾邀請鄭少秋上節目問：「這呢十幾年裡面，你到底有無真正鍾意過我？」鄭少秋回答：「我真係好鍾意你，你真係對我好好。」令沈殿霞釋懷。
沈殿霞教鄭欣宜要尊重爸爸
正所謂「家家有本難念的經」，娛樂圈名人也只是凡人一位，沒有人會願意把家庭私事暴露於公眾，因此外間的傳聞也不可盡信，鄭欣宜在今年出席電台雷霆881時曾經剖白過和爸爸鄭少秋的父女關係，雖然在她只有八個月大時父母就離異，從小缺少父愛，但她從來沒有責怪爸爸，她表示人與人之間的感情不行就是不行，勉強也不是一件好事。
她從小就已經明白事理，雖然會心痛媽媽沈殿霞獨力養大她，生病時候身邊也沒有一個愛惜她的男人陪伴她，但她從小就受媽媽灌輸思想，要保存大方、慷慨的心，從來都沒有埋怨過爸爸，反而長大過程中一直都十分尊重爸爸。沈殿霞更叮囑鄭欣宜每次回到香港一定要主動找爸爸，約爸爸食飯相聚，因為沒有鄭少秋就沒有鄭欣宜，大人的事就是大人的事，不會牽扯到小朋友的身上，因此在鄭欣宜的成長歷程中，與生父鄭少秋一直都不存在隔膜。
鄭欣宜因鄭少秋一句話落淚
儘管外界對於鄭少秋的父親角色議論紛紛，但絲毫不影響欣宜和爸爸的深厚感情，欣宜曾擔任鄭少秋世界巡迴演唱會嘉賓為表支持，鄭少秋更在演唱會上說出一番肺腑之言，感謝女兒推掉工作都要來支持自己，並慚愧自己在娛樂圈多年都沒有幫到女兒很多，對女兒的娛樂事業引而為傲，呼籲大家多多支持女兒，場面十分感人。
鄭少秋對女兒的痛愛，就連她的朋友也知道。張敬軒在欣宜2016年處女演唱會做表演嘉賓時表示，鄭少秋在後台跟他連番感謝並說道：「多謝你！多謝你做我女兒的表演嘉賓！」張敬軒坦言他從來沒有在電視劇集、舞台上看到過鄭少秋的這個眼神，這是一個慈父、一個爸爸，感恩自己的女兒得到身邊人幫助的感激眼神：「所以我話你聽，你好幸福！」欣宜聽罷感動不而，瞬間爆哭，這番話即使旁人聽到，也會十分動容。
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