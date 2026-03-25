鄭少秋79歲生日報平安｜神隱3年真相終曝光 7年前舊片露憂心端倪

79歲鄭少秋昨日農曆生日首度親自報平安，透露神隱3年真正原因並非外界猜測。這位昔日小生巨星自2022年6月女兒鄭欣宜演唱會後便銷聲匿跡，期間更經歷大女鄭安儀在美國自殺身亡的痛苦，令粉絲極度擔心其身心狀況。秋官透過影迷會發聲明解釋近況，但一段7年前的舊片卻意外露出端倪，引網民擔憂。