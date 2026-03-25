鄭少秋79歲生日報平安｜神隱3年真相終曝光 7年前舊片露憂心端倪
鄭少秋生日親自報平安解釋神隱原因
昨日適逢鄭少秋農曆生日，一個名為「秋官藝術館鮮動網絡」的微博帳號分享署名「秋哥」的感言，這是秋官神隱近3年來首次主動發聲。感言中寫道「有收到大家的祝福和關心，在這退休時間我生活節奏放慢，但還是有做些運動，做些自己喜歡的事。交際應酬我一向都不喜歡，所以你們較少見到我，不要擔心！」秋官更提及「這半年來世界和香港都發生不幸事件！希望大家生活開心，身體健康，世界和平！」該帳號由影迷會成立，每年定期發布秋官給影迷的訊息。
7年前舊片瘋傳露身形瘦削端倪
就在秋官報平安前不久，網上瘋傳一段7年前他與粉絲見面的影片，令不少粉絲看後感到心酸。影片中秋官身穿花紋西裝，滿臉笑容與粉絲互動，不斷揮手說「多謝」「謝謝你們」，保持一貫瀟灑帥氣形象。然而當鏡頭拍到全身時，卻見他身形極為瘦削單薄得像「紙板人」，西裝外套顯得鬆垮，臉頰凹陷且一臉疲態。更令人擔心的是，身邊有工作人員貼身陪同，在他活動時作出攙扶引導，讓網民猜測當時秋官身體健康已亮紅燈。
鄭少秋經歷喪女之痛選擇退隱
鄭少秋對上一次公開露面是2022年6月女兒鄭欣宜的演唱會，自此便無預警神隱近3年。2023年初雖在機場被汪明荃捕獲合照，但之後再沒在公眾場合出現，連好友許紹雄告別禮也只送花牌未見其人。更令人心痛的是，2023年10月秋官與首任女友盧慧茹所生的大女兒鄭安儀於美國自殺身亡，終年55歲。經歷「白頭人送黑頭人」的痛苦，據悉秋官至今仍未能走出陰霾，心情大受影響。外界猜測在身體狀況加上愛女離世的雙重打擊下，秋官才選擇完全退隱。
網民心疼秋官盼其保重身體
看到7年前舊片的網民紛紛留言表達關心，有人表示「一邊看一邊落淚」「看到秋官這樣心好痛」。不少粉絲都為秋官的身形變化感到擔憂，認為當時他已顯露健康問題徵象。得知秋官親自報平安後，網民都鬆一口氣並留言「秋官保重身體」「希望你身體健康」「支持你的決定，好好休息」。大家都理解這位79歲老藝人經歷人生重大打擊後需要時間療傷，只希望他能照顧好自己，平安健康地度過晚年。