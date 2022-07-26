戀愛Staycation參賽者｜Kylie杞子原來係學霸 又名36E「翻版袁嘉敏」
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25歲Kylie杞子（鄭杞瑤）因為參加ViuTV節目《戀愛Staycation》而受到關注。原來她去年參加Ace Talent模特兒大賽時獲封「翻版袁嘉敏」彈出。早前Kylie客串「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK拍片，她一出場便成功電暈男主持人「藍仔頭」！
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戀愛Staycation參賽者｜
Kylie杞子成名作：36E電暈「藍仔頭」
25歲咪神Kylie C.（鄭杞瑤）被「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK邀請，拍攝了一段「拍一日拖」的短片，節目中Kylie C.甫出場便成功電暈主持人「藍仔頭」，搞到平時見慣大場面的「藍仔頭」口窒窒要賴自己眼瞓，仲講笑話：「平時我做開主導㗎嘛，今日無啦啦被人主導返轉頭，我覺我自己好似一個唔識講嘢嘅人，搞到我個心係咁跳！」
Kylie杞子原來係犯罪心理學高材生
其實Kylie C.來頭並不簡單，去年參加Ace Talent演藝模特兒大賽攞咗演藝亞軍同「 Face of Hong Kong 」模特兒冠軍，及後加入「美容教主」唐安麒的公司旗下，火速成為新一代宅男女神，現時IG已有超過7萬名Followers。但原來Kylie C.除了是冠軍級人馬外，也是一名學霸，在大學時修讀犯罪心理學的高材生。Kylie C.畢業後便任職行為治療師幫助自閉症小朋友，除中、英文外，更精通西班牙文，亦略懂韓文、日文及德文，非常巴閉。
Kylie杞子 鄭杞瑤去年現身ViuTV
鄭杞瑤在去年9月11日ViuTV《水著考有Feel》，係其中一位女子組嘉賓：
常見問題
Kylie杞子幾時出道？
去年參加過演藝模特兒大賽，仲攞過模特兒冠軍，及後加入「美容教主」唐安麒的公司旗下，精通各種語言，仲係高材生⋯⋯詳情請看
《戀愛Staycation》除咗網紅仲有咩人？
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