戀愛Staycation參賽者｜Kylie杞子原來係學霸 又名36E「翻版袁嘉敏」

25歲Kylie杞子（鄭杞瑤）因為參加ViuTV節目《戀愛Staycation》而受到關注。原來她去年參加Ace Talent模特兒大賽時獲封「翻版袁嘉敏」彈出。早前Kylie客串「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK拍片，她一出場便成功電暈男主持人「藍仔頭」！