《中年好聲音2》「渣男」鄭梓浩轉攻內地選秀騷 大受喜愛奪第1名出線
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TVB《中年好聲音2》參賽者鄭梓浩（Brian）曾被前女友指控食軟飯兼一腳踏多船，因而形象插水被封「渣男」，不過近日他被發現已北上轉戰內地市場，參加了一個內地選秀騷，歌藝更大受讚賞，成功攞到第一名出線！
《中年好聲音2》鄭梓浩 參加內地選秀騷獲100分出線
轉攻內地市場的鄭梓浩近日參加了湖南電視台的選秀節目《超級老聲2024》，在節目中，他演唱了林子祥的《敢愛敢做》和Beyond的《海闊天空》，獲得現場觀眾和評判的熱烈讚賞，最終以滿分100分的成績奪得第一名出線，更獲得內地知名音樂人愛新覺羅·啟笛高度讚賞：「我覺得你們太牛了……真棒！」其後鄭梓浩在社交媒體上分享了這次經歷，並寫上「感謝一切的遇見」、「我會繼續努力」等字句，顯示出他對未來充滿希望。
鄭梓浩仍是TVB旗下藝人
現年56歲的鄭梓浩目前仍是TVB旗下藝人，他曾跟戴思聰學聲樂，是王菲、劉德華、黎明及呂方等歌手的同門師弟，並於1991年簽約新藝寶唱片公司出道做歌手，推出過兩張唱片，到1993年因發展平平，他決定退出樂壇移民新西蘭，直至去年才回流香港，參加《中年好聲音2》重返樂壇，雖然11強止步，但仍獲TVB簽約做藝人。
鄭梓浩被前女友Grace及孫美賢連爆「渣男」惡行
鄭梓浩於今年9月遭曾同居近7年的前女友Grace力數出軌、長期食軟飯等罪狀，更驚爆鄭梓浩唔只有「小三」外，仲有1名已婚的半圈中人「小四」。而「小四」的真實身份原來都係《中年好聲音2》的參賽者，就是孫耀威胞妹，現年43歲、已婚並有兩個小孩的孫美賢（Dada），令一眾《中年好聲音2》粉絲嘩然。
雖然鄭梓浩一度否認此事，但孫美賢其後開腔坦認曾和鄭梓浩短暫交往，並借過錢給他，但否認是包養，在接受訪問時，她怒斥鄭梓浩係絕世渣男，最叻係扮慘呻窮呃身邊人的錢，就連《中年好聲音》系列評判肥媽都曾公開鬧爆他：「咁X街嘅男人都有嘅？」
撰文：東方新地圖片來源：IG@bc_brian_bc