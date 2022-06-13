鄭欣宜演唱會｜許廷鏗手拖手仲想咀欣宜 張敬軒台下大叫勁搶戲

鄭欣宜（Joyce）一連三場紅館唱《Between Us 鄭欣宜演唱會2022》昨晚（6月12日）圓滿結束，尾場邀請到許廷鏗擔任嘉賓，台下撐場的粒粒皆星，包括：張敬軒、陳健安＠C AllStar、AGA江海迦、Lokman＠MIRROR與女友Luxi，以及新晉女團COLLAR等等，他們現身觀眾席時都引起哄動。去到尾場欣宜毫不保留獻唱，激動得又喊又笑，最後更四度Encore先完場。