鄭欣宜演唱會｜許廷鏗手拖手仲想咀欣宜 張敬軒台下大叫勁搶戲
欣宜孖許廷鏗台上咀嘴失敗：真係搞唔掂！
欣宜紅館演唱會昨晚舉行尾場，與欣宜有「異父異母低能巨孖寶」之稱的許廷鏗（Alfred）擔任壓軸表演嘉賓，欣宜介紹他出場說：「我同佢識於微時、兩小無猜，經常頭貼頭手牽手，仲傳過緋聞，其實我都有諗過我哋究竟係友情？定係愛情？」然後響起「經典MK合唱情歌」《好好戀愛》，二人仲深情對望兼作狀咀嘴，不過只係唱咗半首，二人就破功笑場，許廷鏗問：「點解咁多年我哋呢啲嘢都係做唔好？我冇一次可以好好地同你唱一次深情嘅歌！」欣宜老實不客氣回應：「唔夠專業囉我哋，呢台戲真係做唔到呢……」見欣宜唱到成頭汗，Alfred稱她為「脫水界KOL」。欣宜又說：「不如我哋俾大家睇下，當初我哋點樣頭貼頭、手牽手啦。住拖，我高踭鞋好易跌呀！」然後合唱《半份關心》。
許廷鏗延續紅館送禮傳統 張敬軒台下大叫：你又送黑膠
合唱《半份關心》後，Alfred說：「我哋睇住對方經歷高高低低，但無論邊個高邊個低，都會喺對方身邊。」然後送上一張特別版黑膠唱片，軒仔在台下大叫：「你又送黑膠！」令全場大笑。事關之前Alfred任軒仔演唱會嘉賓時，都是送黑膠碟，不過他送上親手畫二人合照作唱片封套的被本，他又激動說Alfred說：「呢張相係2015年影，當時我哋仲係傻更更，未踏足過紅館，我哋約定將來邊個登上紅館舞台，對方都要在場。」二人台上相擁爆喊。欣宜回後台補妝，到Alfred獨唱《面具》，他說：「今日下午我哋綵排時，Joyce突然攬住我喊。我知佢為咗今次演唱會付出200%努力，要搞一個紅館演唱會並唔簡單，希望大家以熱烈嘅歡呼聲和掌聲，話畀Joyce知，佢係一位值得被愛嘅香港歌手！」全場掌聲和歡呼聲。
欣宜感動剖白：自小覺得自己唔值得被愛
欣宜在演唱會上獻唱新歌《仍會等》前分享愛情觀，她說：「我喺愛情路上並無得到過多少鼓勵，甚至自小被寫成一個唔值得被愛嘅人，喺脆弱嘅時候，覺得自己係一個愛情失敗者，懷疑自己係咪值得被愛？但我仍然相信愛情，相信喺我搵緊真命天子嘅同時，可能佢都搵緊我呢！」Alfred表演後返回觀眾席，坐在軒仔旁繼續睇騷﹐他們更齊齊熱情大嗌encore。欣宜向觀眾席的軒仔笑說：「我今晚真係好難專心，因為『皇上駕到』，如果唔係防疫條例，我一定拉埋佢上台！」軒仔立即高舉雙手姆指兼提高一隻腳，以示舉腳支持，還向她送飛吻。全場反應熱烈，四度encore，欣宜感動落淚，瞓地手腳並用做心心動作答謝觀眾愛戴，向觀眾承諾：「我哋勾手指尾，約定下次再見，一定有下一次，仲會好快，只要大家繼續愛我！」最後她一邊飛吻一邊退場，一連三場紅館演唱會完美落幕。
常見問題
許廷鏗與欣宜關係超越友情？
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許廷鏗送了欣宜什麼禮物？
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