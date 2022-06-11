鄭欣宜演唱會2022｜Anson Lo體貼抹汗冧死欣宜 ERROR合唱《愛回家》放笑彈

鄭欣宜（Joyce）一連三場《Between Us 鄭欣宜演唱會2022》昨晚（6月10日）在紅館開鑼，一眾圈中好友：蔡一智與太太、蔡一傑、廖碧兒、GinLee、ANSONBEAN、折骨BEN、蔡穎恩（Evelyn）等人均有撐場。嘉賓方面有Anson Lo將自己當做禮物送給Joyce，壓軸encore有ERROR現身合唱《愛回家》主題曲。