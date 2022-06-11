鄭欣宜演唱會2022｜Anson Lo體貼抹汗冧死欣宜 ERROR合唱《愛回家》放笑彈
欣宜一開騷唱完《女神》就想喊
欣宜以一襲橙色巨型紗裙登場，見她狀態大勇，亦見修身有成績。清唱一曲《女神》揭開序幕大曬唱功，見台下觀眾驚喜尖叫，Joyce一度感動哽咽，說：「我唔想喊住，畀我講啲好重要嘅嘢先。非常之多謝，每一位買飛入嚟支持我嘅人。」她又憶起四前年首次開紅館，覺得今次感覺似係第一次開紅館，感激fans畀耐性支持。她又說：「無論個世界變得幾壞都好，只要有『我地』Everything will be OK，因為Love is always inside。」然後以新歌《我地》以及《救命歌》的歌詞鼓勵觀眾。
Anson Lo出場：我就係禮物 冧死「中女鏡粉」欣宜
連場勁歌熱舞後，到大家最期待的嘉賓環節，欣宜鍾意Anson Lo＠MIRROR人所共知，今次開騷當然要自肥，邀請教主Anson Lo做嘉賓。二人合唱《不可愛教主》時，Anson Lo搭住欣宜膊頭，欣宜即刻怕醜甜笑：「夢想真係可以成真㗎！」再公開表白：「真係好鍾意佢！」Anson Lo又體貼用紙巾為她抹汗，大讚欣宜對音樂、事業的認真，如今夢想成真，「作為後輩」戥佢開心。欣宜大為感動，但聽到「後輩」一詞笑說：「我唔係大你好多啫！點解你冇帶禮物送畀我嘅？」Anson Lo深情說：「我個人咪就係禮物！」欣宜大叫：「喂呀，我輸啦！」然後Anson Lo跳唱新歌《KING KONG》。
ERROR壓軸出場唱《愛回家》 自封「MakerVille地底泥」
ERROR出場做壓軸encore嘉賓，與欣宜合唱TVB劇集《愛回家》主題曲《擁抱愛》，欣宜問點佢哋點解一定要唱呢首歌，肥仔發功說：「因為首歌好聽又入屋，好似我哋咁，啱唔啱呀？」台下笑聲四起。阿Dee抵死說：「我哋唱得唔好嘅話係故意嘅！唱得好係意外嚟，我哋作為MakerVille地底泥都明嘅！不過又鍾意唱嗰下抵死嘛！」然後ERROR送印有各成員肖像的T恤給Joyce，更命名「春夏秋冬系列」。代表春天阿Dee笑說：「春天令人諗到潮濕，你著我呢件tee就好潮，然後好濕。」全場爆笑，Joyce作狀打他。他即解釋：「我意思係熱到出汗，濕晒！」此話一出其他成員即刻阻止，怕收紅館投訴信。最後後ERROR唱出《愛情值日生》，邊唱邊向觀眾派心，演唱會在兩度Encore下圓滿結束。
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