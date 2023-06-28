鄭欣宜失蹤令人擔心 重溫入行以來6件辛酸事 戶口曾只有26元
1.欣宜扮公主獻吻吳卓羲被恥笑
2005年的《兒歌金曲頒獎典禮》中，最經典一幕是欣宜扮公主獻吻吳卓羲，當時廣管局收到81宗投訴，直指場面令人不安。鄭欣宜之後開腔再講此事，坦言18歲的她，那一幕就被封為死亡之吻，網民更整惡搞片恥笑，令她好唔開心。
2.欣宜扮魔人布歐
2022年，叱咤樂壇女歌手金獎得主鄭欣宜在領獎時提及「扮過魔人布歐」的辛酸史，事緣2014年9月的《Sunday扮嘢王》，由王祖藍與薛家燕做主持的節目入面，欣宜與王祖藍合演《龍珠》角色。在當年的節目中，藝人要分組「扮嘢」，王祖藍飾「矮仙人」（模仿龜仙人）、藝員姚兵飾「唔通」（模仿孫悟空）、鄭欣宜則飾「魔人布甸」（模仿魔人布歐）同場仲有何遠東飾「扮王」（模仿界王），欣宜全程不發一言，因為口中塞滿棉花要扮漲卜卜的布歐。
3.欣宜曾患抑鬱情緒病 入行初期不被看好
欣宜曾自爆抑鬱情緒病，更剖白入行初期不被看好：「我最困難係入行最初幾年，好多負面聲音，話我揀嘅路係錯。甚至初入行時有一位我好尊敬嘅前輩，叫我唔好唱歌！但我堅持，慶幸我有能力追夢，堅持夢想。」
4.欣宜減肥過程殘酷 強逼自己嘔
欣宜從小到大都是肥嘟嘟的樣子，後來因身形自卑，決心減肥，又在纖體公司協助下成功搣甩肥膏，為入行作好準備，由近230磅減至130磅，而減肥過程殘酷，自爆強逼自己嘔吐，哭着入睡，更透露：「我墜入一個沒有快樂的世界，只有減肥，減肥，減肥。」
5.欣宜戶口曾窮得只有26元
2008年，沈殿霞離世後，當外界所有人都以為女兒欣宜可即刻接收6千萬巨額遺產。有消息傳出指母女達成協議，欣宜每月只能從基金中提取2萬元生活費，直到35歲才可動用遺產，而據知肥姐是希望當時年僅20歲的欣宜不會因為得到遺產而荒廢。拿遺產前，欣宜戶口曾只有26元， 之後她便開始努力發展自己的歌唱事業，用實力證明自己。
之後她學會理財， 跟從母親教誨，靠自己收入買「磚頭」保值及收租。為了減省不必要開支，她更曾辭去傭人及司機，樣樣親力親為。堅強活出自己的生活，實在令人敬佩！不少香港人都從小看著欣宜長大，更有觀眾是因為她的母親沈殿霞而認識她。儘管欣宜自小活在星二代光環下，但星途並非一帆風順，經歷爭議，曾陷低谷，但她從未退縮，敢於做自己。
6.欣宜從小缺乏父愛 但沒有責怪爸爸
鄭欣宜是圈中知名的星二代，不過鄭少秋在鄭欣宜八個月大後被發現與現任妻子官晶華有感情瓜葛，沈殿霞選擇離場並獨自養育女兒，二人結婚3年後最終還是離婚收場，由於兩人均為影視紅人，離婚消息一出導致輿論鋪天蓋地，大眾紛紛責備鄭少秋「拋妻棄女」，成為人盡皆知的「負心漢」，形象和星途也因此一落千丈。
鄭欣宜曾在電台剖白過和爸爸鄭少秋的父女關係，雖然在她只有八個月大時父母就離異，從小缺少父愛，但她從來沒有責怪爸爸，她表示人與人之間的感情不行就是不行，勉強也不是一件好事。
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