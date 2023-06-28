鄭欣宜失蹤令人擔心 重溫入行以來6件辛酸事 戶口曾只有26元

鄭欣宜（Joyce）近年攀上事業高峰，不單只歌曲大受歡迎，她亦於各大樂壇頒獎禮橫掃女歌手獎項，事業如日方中。但近兩個月，欣宜突然「失蹤」兼停工，更無故驚傳鄭欣宜死訊，引起外界相當擔憂，其經理人公司寰亞唱片火速否認傳聞，並表示「希望大家給她多一點時間」。其實，由欣宜入行以來，一直受到不少挑戰和辛酸⋯