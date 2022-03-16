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鄭欣宜疑秘戀外籍髮型師男友 成功搣甩20磅偷偷放閃

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鄭欣宜日前在IG上載一張近照，眼見她塊面瘦咗唔少，連毛姐（毛舜筠）亦留言謂：「真係瘦咗好多！」照片上的欣宜如小鳥依人般挨住神秘男的膊頭，即引來不少網民揣測，更有網友偵探上身，誰是欣宜的真命天子。

3個月搣甩20磅

鄭欣宜（Joyce）近年積極瘦身，去年年尾開始生酮飲食，透過進食高脂肪和適量的蛋白質來代替碳水化合物，加上欣宜積極做運動，結果在3個月內成功減掉20磅，非常厲害！日前清減不少的欣宜在IG上載一張近照，並留言問粉絲：「好想飲涼茶。有咩涼茶可以幫助防疫？」不過不少網友卻將焦點放到其瘦削的臉孔上，紛紛留言大讚：「塊面瘦咗好多喎」、「女神」等。連毛姐（毛舜筠）亦指差點認不出欣宜：「女，你帶咗個口罩幾乎唔認得係你呀！真係瘦咗好多！正」，而鄭秀文亦留言大讚：「好似十幾歲的小女孩」。

鄭欣宜 欣宜日前在IG上載一張近照，明顯清減不少。
欣宜日前在IG上載一張近照，明顯清減不少。（圖片來源：[email protected]
鄭欣宜 欣宜透露去年年尾開始進行生酮飲食法減肥，效果顯著。
欣宜透露去年年尾開始進行生酮飲食法減肥，效果顯著。（圖片來源：[email protected]
鄭欣宜 欣宜高峰期達230磅。
欣宜高峰期曾達230磅。（圖片來源：[email protected]
鄭欣宜 欣宜收身成功，獲Sammi及毛姐留言力讚。
欣宜收身成功，獲Sammi及毛姐留言力讚。（圖片來源：[email protected]
鄭欣宜 網民留言。
網民留言。（圖片來源：[email protected]
鄭欣宜 網民留言。
網民留言。（圖片來源：[email protected]
鄭欣宜 網民留言。
網民留言。（圖片來源：[email protected]
鄭欣宜 網民留言。
網民留言。（圖片來源：[email protected]

孖外籍髮型師男友偷偷放閃？

另外，欣宜上載的近照所見，她如小鳥依人般挨住神秘男的膊頭上，疑似想偷偷放閃，引來不少網民揣測。更有網友偵探上身，翻查欣宜IG記錄找出蛛絲馬迹，估計欣宜的新男友叫Benjamin，是一位外籍髮型師，身型與照片上的男子相約。網友又發現欣宜及Benjamin不時在IG有互動，除了有親密合照外，更拍過雙雙在家中玩狗仔的短片，關係非比尋常，認為Benjamin就是欣宜的真命天子。

鄭欣宜 有網友好奇欣宜挨住的神秘男是誰，紛紛偵探上身找出蛛絲馬迹。
有網友好奇欣宜挨住的神秘男是誰，紛紛偵探上身找出蛛絲馬迹。（圖片來源：[email protected]
鄭欣宜 有網友指欣宜的新男友叫Benjamin，是一位外籍髮型師。
有網友指欣宜的新男友叫Benjamin，是一位外籍髮型師。（圖片來源：[email protected]
鄭欣宜 Benjamin的IG有大量關於髮型的照片。
Benjamin的IG有大量關於髮型的照片。（圖片來源：[email protected]
鄭欣宜 更有網民發現二人不時在家中有互動，搵出雙雙玩狗的短片。
更有網民發現二人不時在家中有互動，找出二人雙雙玩狗仔的短片。（圖片來源：[email protected]
鄭欣宜 網友認定Benjamin就是欣宜的真命天子。
網友認定Benjamin就是欣宜的真命天子。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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