梁思浩爆欣宜最新近況 揭對方為情神隱兩年 網民鬧爆又抽水：畀佢靜吓啦！

37歲的鄭欣宜（Joyce）自前年4月起突然絕跡幕前，引起外界廣泛關注。近日，她更是清空了IG所有內容，惹來她約滿寰亞後另謀發展的猜測。而梁思浩最近就忽然在網上節目爆料，大講欣宜的近況之餘，更揭露她神隱兩年的內情！