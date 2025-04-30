梁思浩爆欣宜最新近況 揭對方為情神隱兩年 網民鬧爆又抽水：畀佢靜吓啦！
梁思浩爆欣宜最新近況
欣宜的經理人林珊珊曾表示：「Joyce的確係病咗，療傷之中。」一度引來欣宜患上抑鬱症的猜測，更有傳聞指欣宜神隱是為了去溫哥華秘密生B。而梁思浩近日上YouTube節目《娛樂好好玩》，就大爆欣宜的近況，他指同欣宜有聯終過，又透露對方目前在兩個字的地方生活：「佢生活得好開心，我唔可以講佢而家喺邊度，我好相信欣宜係會唱返歌。」
暗示欣宜為情神隱
梁思浩更指欣宜的性格與她的母親沈殿霞（肥姐）相似，尤其是在對愛情的執著上：「佢同肥姐嘅性格有某一方面係好似，係喺對愛情嗰一份執著，我已經講好出面㗎喇。」這番話似乎暗示了欣宜神隱的原因，與她的感情狀況有關。
梁思浩自認睇住欣宜大
梁思浩憶述自己從欣宜還是「一粒骰」時就看著她長大，對她的才華和性格有深刻的了解：「嗰陣肥姐仲住喺清水灣，我住喺隔離，我成日走去佢屋企黐餐，欣宜細細個已經堅毅嘅性格，減肥真係減得到，係一個好有承擔嘅人，不過佢唔適合呢個娛樂圈，呢個係我真心。」梁思浩認為，儘管欣宜在娛樂圈有天賦，年僅3歲已識唱《黃梅調》，但她的性格不適合這一行的高壓環境。
外界揣測與真相
梁思浩還說：「對上一次我去拜肥姐，我都喺佢靈前講咗一段說話，我叫佢唔駛擔心欣宜，佢真係有自己嘅諗法，佢已經好成熟。」而對於外界關於欣宜的各種揣測，梁思浩也在節目中作出了回應：「喺事情上面大家嘅揣測，我只可以講一句：唔係你哋揣測嘅所有嘢。」最後他補充：「我唔能夠代佢講嘢，但可以透露佢生活得好開心。」
網友鬧爆梁思浩又抽水
不過網友對梁思浩今次爆料都好不滿，紛紛指他又抽水：「係朋友就唔會亂講嘢，許廷鏗咁耐都冇提過欣宜咩事，或只會幫佢講好說話」、「人哋神隱得就係唔想畀人說三道四及追訪。畀佢靜吓啦」、「其實明知人哋情緒唔好，佢approve你咁樣講出嚟咩？真心當佢係朋友嘅就唔好拎佢嚟上新聞」、「專門炒朋友是非搏見報」、「唔該佢唔好亂咁代表人」、「又跳出來抽水」、「梁生收下把口啦！積下福」、「把口賤到」、「乜都有你份」等。