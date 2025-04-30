梁思浩爆欣宜最新近況 揭對方為情神隱兩年 網民鬧爆又抽水：畀佢靜吓啦！

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37歲的鄭欣宜（Joyce）自前年4月起突然絕跡幕前，引起外界廣泛關注。近日，她更是清空了IG所有內容，惹來她約滿寰亞後另謀發展的猜測。而梁思浩最近就忽然在網上節目爆料，大講欣宜的近況之餘，更揭露她神隱兩年的內情！

梁思浩爆欣宜最新近況

欣宜的經理人林珊珊曾表示：「Joyce的確係病咗，療傷之中。」一度引來欣宜患上抑鬱症的猜測，更有傳聞指欣宜神隱是為了去溫哥華秘密生B。而梁思浩近日上YouTube節目《娛樂好好玩》，就大爆欣宜的近況，他指同欣宜有聯終過，又透露對方目前在兩個字的地方生活：「佢生活得好開心，我唔可以講佢而家喺邊度，我好相信欣宜係會唱返歌。」

欣宜 梁思浩爆欣宜目前在兩個字的地方生活，網友都猜測是在香港。（圖片來源：IG@princejoyce）
梁思浩爆欣宜目前在兩個字的地方生活，網友都猜測是在香港。（圖片來源：IG@princejoyce）
欣宜 梁思浩上《娛樂好好玩》大講欣宜近況。（圖片來源：YouTube@娛樂好好玩）
梁思浩上《娛樂好好玩》大講欣宜近況。（圖片來源：YouTube@娛樂好好玩）
欣宜 欣宜對上一次露面，是在今年農曆新年到陳淑芬家中拜年時。（圖片來源：IG@mrschan2000）
欣宜對上一次露面，是在今年農曆新年到陳淑芬家中拜年時。（圖片來源：IG@mrschan2000）
欣宜 欣宜的IG早前被清零，惹來外界諸多猜測。（圖片來源：IG@princejoyce）
欣宜的IG早前被清零，惹來外界諸多猜測。（圖片來源：IG@princejoyce）

暗示欣宜為情神隱

梁思浩更指欣宜的性格與她的母親沈殿霞（肥姐）相似，尤其是在對愛情的執著上：「佢同肥姐嘅性格有某一方面係好似，係喺對愛情嗰一份執著，我已經講好出面㗎喇。」這番話似乎暗示了欣宜神隱的原因，與她的感情狀況有關。

欣宜 肥姐於2008年逝世，欣宜在過去不時出po悼念肥姐。（圖片來源：IG@princejoyce）
肥姐於2008年逝世，欣宜在過去不時出po悼念肥姐。（圖片來源：IG@princejoyce）
欣宜 梁思浩指欣宜與肥姐對愛情的執著如出一轍。（圖片來源：IG@princejoyce）
梁思浩指欣宜與肥姐對愛情的執著如出一轍。（圖片來源：IG@princejoyce）

梁思浩自認睇住欣宜大

梁思浩憶述自己從欣宜還是「一粒骰」時就看著她長大，對她的才華和性格有深刻的了解：「嗰陣肥姐仲住喺清水灣，我住喺隔離，我成日走去佢屋企黐餐，欣宜細細個已經堅毅嘅性格，減肥真係減得到，係一個好有承擔嘅人，不過佢唔適合呢個娛樂圈，呢個係我真心。」梁思浩認為，儘管欣宜在娛樂圈有天賦，年僅3歲已識唱《黃梅調》，但她的性格不適合這一行的高壓環境。

欣宜 在欣宜只有8個月大時其父母便離異，欣宜由肥姐獨力湊大，她曾剖白從小缺少父愛，但她從來沒有責怪爸爸。（圖片來源：IG@princejoyce）
在欣宜只有8個月大時其父母便離異，欣宜由肥姐獨力湊大，她曾剖白從小缺少父愛，但她從來沒有責怪爸爸。（圖片來源：IG@princejoyce）
欣宜 梁思浩指自己從欣宜還是「一粒骰」時便看著她長大。（圖片來源：IG@princejoyce）
梁思浩指自己從欣宜還是「一粒骰」時便看著她長大。（圖片來源：IG@princejoyce）

外界揣測與真相

梁思浩還說：「對上一次我去拜肥姐，我都喺佢靈前講咗一段說話，我叫佢唔駛擔心欣宜，佢真係有自己嘅諗法，佢已經好成熟。」而對於外界關於欣宜的各種揣測，梁思浩也在節目中作出了回應：「喺事情上面大家嘅揣測，我只可以講一句：唔係你哋揣測嘅所有嘢。」最後他補充：「我唔能夠代佢講嘢，但可以透露佢生活得好開心。」

欣宜 2023年曾有傳聞指Joyce與身為花店老闆的男友Derek戀情告急，神隱是為「箍煲」。（圖片來源：IG@princejoyce）
2023年曾有傳聞指Joyce與身為花店老闆的男友Derek戀情告急，神隱是為「箍煲」。（圖片來源：IG@princejoyce）
欣宜 去年更曾有報道指欣宜之所以神隱多時，是為到加拿大生子湊B，更指她與外籍男友及新生兒一家三口在溫哥華生活，時常被目擊其家庭生活十分幸福。。（圖片來源：IG@princejoyce）
去年更曾有報道指欣宜之所以神隱多時，是為到加拿大生子湊B，更指她與外籍男友及新生兒一家三口在溫哥華生活，時常被目擊其家庭生活十分幸福。。（圖片來源：IG@princejoyce）

網友鬧爆梁思浩又抽水

不過網友對梁思浩今次爆料都好不滿，紛紛指他又抽水：「係朋友就唔會亂講嘢，許廷鏗咁耐都冇提過欣宜咩事，或只會幫佢講好說話」、「人哋神隱得就係唔想畀人說三道四及追訪。畀佢靜吓啦」、「其實明知人哋情緒唔好，佢approve你咁樣講出嚟咩？真心當佢係朋友嘅就唔好拎佢嚟上新聞」、「專門炒朋友是非搏見報」、「唔該佢唔好亂咁代表人」、「又跳出來抽水」、「梁生收下把口啦！積下福」、「把口賤到」、「乜都有你份」等。

欣宜 網友叫梁思浩畀欣宜「靜吓」，唔好亂抽水。（圖片來源：IG@princejoyce）
網友叫梁思浩畀欣宜「靜吓」，唔好亂抽水。（圖片來源：IG@princejoyce）
欣宜 （圖片來源：IG@princejoyce）
（圖片來源：IG@princejoyce）

撰文：東方新地圖片來源：IG@princejoyce、IG@mrschan2000資料或影片來源：原文刊於新假期

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