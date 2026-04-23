鄭欣宜神隱3年內地被捕獲近況曝光 傳備戰《歌手2026》一個小細節揭真實健康狀況

38歲鄭欣宜近日在內地被粉絲野生捕獲，一頭金髮的她身形明顯清減不少，精神飽滿狀態大勇。自2023年紅館演唱會後因健康問題神隱近3年的她，這次突然現身引發熱議，有傳她正為參加《歌手2026》作準備。相中所見身穿黑色背心的欣宜氣色紅潤，掛上招牌燦爛笑容，面對粉絲合照要求來者不拒，一個小細節更驚揭她的健康狀況已大幅改善。