鄭欣宜神隱3年內地被捕獲近況曝光 傳備戰《歌手2026》一個小細節揭真實健康狀況
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38歲鄭欣宜近日在內地被粉絲野生捕獲，一頭金髮的她身形明顯清減不少，精神飽滿狀態大勇。自2023年紅館演唱會後因健康問題神隱近3年的她，這次突然現身引發熱議，有傳她正為參加《歌手2026》作準備。相中所見身穿黑色背心的欣宜氣色紅潤，掛上招牌燦爛笑容，面對粉絲合照要求來者不拒，一個小細節更驚揭她的健康狀況已大幅改善。
鄭欣宜內地現身狀態100%復活
身穿簡約黑色背心的鄭欣宜，身形較以往明顯纖瘦，但氣色紅潤精神飽滿。粉絲在社交平台激動分享合照並留言「欣宜本人真的美美的，講話超級風趣幽默，狀態100%！」欣宜面對合照及簽名要求亦來者不拒，表現親民貼地。最令人驚喜的是，她的眼神清澈明亮，完全沒有之前神隱期間的疲憊感，這個小細節正好反映她的健康狀況已大幅好轉，為復出傳聞增添可信性。
因傷退賽《歌手2025》留下遺憾
回顧去年鄭欣宜的經歷可謂一波三折，她原是《歌手2025》的大熱人選並已投入拍攝宣傳片。然而期間因燈光器材處理不當發生意外，導致肩頸及耳部受傷，身體狀況亮起紅燈使她無法應付高強度比賽。最終只能在開賽前無奈宣布退賽專心養傷，這次出師不利讓她的復出之路被迫中斷，也讓她自2023年3月完成3場紅館演唱會後因巨大壓力而開始的休養期變得更為漫長。
神隱近3年健康問題困擾
鄭欣宜自2023年中舉行完紅館演唱會後，因健康問題突然停工及神隱，期間長達近3年沒有公開露面。自2023年4月起她消失於幕前，期間很少更新社交媒體僅偶爾被網民捕獲。直至2025年6月她曾準備以補位歌手身份參與《歌手2025》，但因意外受傷退賽後又短暫潛水。這段漫長的神隱期間讓粉絲擔心不已，如今看到她重新展現活力狀態，無疑是最好的消息。
網民力撐捲土重來參戰《歌手2026》
鄭欣宜這次脫胎換骨的健康形象，無疑為她參加《歌手2026》的傳聞增添極高可信性。網民反應空前熱烈紛紛湧入留言區表示「看到欣宜狀態這麼好就放了！」「期待欣宜參加《歌手2026》」「終於等到她復出了」。網民對於鄭欣宜能走出受傷退賽陰霾，以健康快樂的姿態重新出現在公眾眼前紛紛表示期待她的正式復出，更有不少人認為《歌手2026》將是她重返樂壇的最佳舞台。
圖片來源：小紅書、微博、ig@princejoyce、IG@princejoyce資料或影片來源：原文刊於新假期