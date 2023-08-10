鄭欣宜激瘦近照曝光！被旅客西環餐廳「野生捕獲」邀合照無架子

歌手鄭欣宜（Joyce）自4月開始失蹤沒有露面，有傳她戀愛大過天掛住拍拖唔接Job，其經理人林珊珊後來回覆傳媒證實欣宜因病停工。昨日（9日）有旅客在小紅書中分享日前在西環食店巧遇欣宜，更邀對方合照，欣宜明顯消瘦了很多！